Что за матч в Уфе! «Салават» дожал «Спартак» в овертайме, вернув серию в Москву

После поражения в четвёртом матче второго раунда плей-офф КХЛ Виктор Козлов вновь перекроил все звенья и оставил в запасе Александра Самонова. Насколько такая чехарда на последнем рубеже скажется на уверенности команды – это вопрос, к тому же у Семёна Вязового за последний месяц игровой практики наскреблось на полторы встречи. С другой стороны, терять-то уже нечего, счёт в серии 1-3. К тому же в этом плей-офф уфимцы удачно действуют в домашних матчах, проиграв лишь одну из шести встреч. Да и серия сама по себе равная, так что шанс хотя бы затянуть её и вернуть в Москву у них точно был.

Козлов позавчера много жаловался на судейство. «Не будь удалений, где они забили два гола, кто знает, как бы всё повернулось. И не оставь нас «3 на 4», кто знает, как бы всё повернулось. Когда мы забили два гола в большинстве, мы почувствовали кровь. И нас вовремя остановили», — говорил он.

Что ж, судьи будто услышали наставника «Салавата» и выписали хозяевам большинство уже на первой минуте, когда Адам Ружичка ударил клюшкой по ноге Григорию Панину. На реализацию ушло ровно 10 секунд – Скотт Уилсон мастерски подправил шайбу после броска Динара Хафизуллина.

Вязовой же вступил в игру более чем уверенно – в одной из ответных атак «Спартак» остановили и опасный бросок Михаила Мальцева, и ещё более опасное добивание Даниила Иванова. Однако с броском Ивана Морозова из круга вбрасывания Семён ничего поделать не смог – но тут был и трафик перед воротами, и большинство «Спартака» (после удаления Шелдона Ремпала, к которому сложно придраться).

Хоккей шёл весёлый, атакующий в обе стороны, не раз подтаскивал и Артём Загидулин, и Вязовой. В самой концовке периода «Салават» провёл затяжную позиционную атаку, которая завершилась голом Дениса Яна. Ремпал в этом эпизоде сполна исправился за удаление, выдав восхитительную передачу из-за ворот, которая обманула Загидулина. «Спартак» взял запрос на «вне игры», однако судьи очень быстро определили, что гол забит по правилам.

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Красно-белые остались в меньшинстве, и уже после перерыва «Салават» забросил третью шайбу – это сделал Александр Хмелевски, прервавший свою голевую засуху, длившуюся более двух недель. Всё складывалось для уфимцев самым положительным образом, пока они не наступили на те же грабли, что в прошлом матче – стали удаляться. И какие тут могут быть вопросы? И две минуты за нарушение состава, и подножка Панина на Локтионове были совершенно очевидными. А ведь «Спартак» после третьей пропущенной немного просел – вот бери их тёпленькими и добивай. Ну или хотя бы не хватай глупых удалений. Вместо этого сначала Порядин реализовал «5 на 3», а потом Морозов сравнял счёт «5 на 4». Меньшинство «Салавата» — это обнять и плакать.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Третий период начался с ещё одного удаления «Салавата» — однако в этот раз хозяева выстояли. Игра шла уже с оглядкой на счёт, более осторожно, ведь следующая ошибка могла решить исход серии. За шесть минут до конца уфимцы пропустили, но шайбу не засчитали, потому что до этого арбитры зафиксировали нарушение «Спартака» — в концовке основного времени «Салават» получил четыре минуты на реализацию лишнего, однако воспользоваться ими не сумел.

Овертайм в этой серии уже был, и тогда его закончил Адам Ружичка. Но в этой встрече его голевая серия, длившаяся четыре игры, прервалась – а Уилсон оформил дубль, забив со вбрасывания, и вернул серию в Москву. Ну что за матч! Проблемы «Салавата» никуда не делись, но сегодня им хватило характера, чтобы дожать красно-белых в овертайме и вернуть серию в Москву. Теперь перед командой Козлова стоит задача выиграть на выезде, чего в этом плей-офф им ещё не удавалось.