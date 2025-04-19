«Авангард» просто так не сломить! Дожали «Локомотив» и вернули серию в Омск

«Локомотив» для «Авангарда» в последние годы — неприступная крепость. Вот и в нынешнем плей-офф команда Ги Буше, забрав первый матч в Ярославле, следом проиграла три встречи подряд и оказалась на краю пропасти. Особенно обидной стала неудача в прошлой игре, где «ястребы» выглядели лучше, однако уступили в овертайме: опытный и неугомонный Радулов сделал своё дело. Собственно говоря, именно для этого Александра и приглашали в Ярославль.

«Мы даже в раздевалке никого не выделяем. Есть командные победы и командные поражения. Радулов сегодня сделал то, что и должен делать. Но при всём уважении к нему — это командная победа», — дипломатично заявил главный тренер железнодорожников Игорь Никитин.

В свою очередь, «Авангарду» не хватает инстинкта убийцы: в составе есть лидер Ткачёв, надёжный Серебряков, прославленный мастер Буше, опытный и многое повидавший защитник Шарипзянов. Однако поставить жирную точку, как в случае с Радуловым, оказалось некому. И это самая настоящая головоломка для Ги Буше и его помощников, потому что омская команда явно не была настроена завершать сезон так рано. Но что делать, когда в соперниках заждавшийся больших побед Ярославль?

В первом периоде обе команды старались действовать аккуратно, а зрители увидели лишь один гол. Мартынов прорвался по правому флангу, сблизился с Исаевым и классно пальнул с кистей прямо под блин Даниилу. Ярославцы побольше контролировали шайбу, поэтому гол получился не самым логичным, однако логику в хоккее встретишь далеко не всегда.

Во второй двадцатиминутке Шарипзянов и Берёзкин обменялись голами: при этом Дамир, ранее трижды (!) удалявшийся и имевший проблемы с дисциплиной, позднее забил как раз в формате «5 на 4». Вот такая интересная ситуация.

Едва ли не сразу неожиданно отличился защитник гостей Кулик, удачно бросивший с кистей, но тут же своим голом ответил и защитник железнодорожников: Радулов от лицевой отдал на синюю на Рафикова, который выстрелил с кистей и попал в ближний угол. Обзор у Серебрякова оказался перекрыт. В общем, второй период получился на удивление классным и результативным.

В третьем отрезке встречи хозяева принялись штурмовать ворота соперника, у них было несколько неплохих шансов, однако перевести игру в овертайм они так и не смогли. «Авангард» тоже не забил, но омичам это было и не нужно. 3:2 на табло в пользу омичей и 3-2 в противостоянии в пользу железнодорожников. Серия возвращается в сибирский регион.

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