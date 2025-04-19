Последний шанс Ничушкина. Вэл станет звездой НХЛ — или поставит крест на своей карьере

За разговорами о Великой погоне Александра Овечкина, бомбардирских геройствах Никиты Кучерова, травме Кирилла Капризова и дебюте Ивана Демидова остался незамеченным один из лучших российских хоккеистов последних лет. А ведь для него грядущий плей-офф, вероятно, станет решающим моментом в карьере.

Речь о Валерии Ничушкине.

Нападающий вновь начнёт розыгрыш Кубка Стэнли в основе «Колорадо». Однако этот факт не сильно успокаивает болельщиков «лавин». Ведь Ничушкин после победного плей-офф-2022 успел сразу несколько раз подвести «Эвеланш».

В розыгрыше-2023 Вэл таинственно пропал посреди серии первого раунда с «Сиэтлом». Будучи одним из главных бомбардиров и лидеров «Колорадо», форвард серьёзно подставил команду — действующий чемпион без форварда сложил полномочия в противостоянии с «Кракен».

Вернувшись в состав уже в начале новой регулярки, Ничушкин в январе 2024 года попал в Программу помощи игрокам НХЛ и остался вне хоккея на два месяца.

В команде приняли проблемы своего лидера. Да и сам Валерий отплачивал за поддержку: несмотря на 28 пропущенных матчей в чемпионате-2023/2024, нападающий побил личный рекорд по количеству очков (53) и голов (28). В плей-офф он продолжил тащить команду, оформив 10 (9+1) очков в восьми встречах, включая хет-трик в ворота «Виннипега».

Однако в ходе серии с «Далласом» Ничушкин вновь пропал. Он сыграл всего три матча во втором раунде — и всё. Через два дня после третьей встречи со «Старз» стало известно: хоккеиста отстранили на полгода без сохранения зарплаты, поскольку он нарушил условия программы помощи.

Всю неоднозначность ситуации подчёркивает тот факт, что Вэл на тот момент был лидером снайперской гонке в Кубке Стэнли — 2024.

В итоге «Колорадо» проиграл серию со счётом 2-4 и вновь вылетел. Российского нападающего «лавинам» очень не хватило. На него рассчитывали.

Перед стартом сезона-2024/2025 одним из главных вопросов был статус Ничушкина в команде. Доверятся ли в «Колорадо» ему в очередной раз?

Валерий Ничушкин Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Всё межсезонье руководство неоднократно заявляло о доверии Валерию, и возвращение форварда доказало честность слов «Эвеланш». Только отбыв дисквалификацию, он сразу попал в состав и спустя некоторое время вновь начал демонстрировать прежний уровень результативности.

30-летний нападающий сыграл всего 43 матча, но забил 21 гол и набрал 34 (21+13) очка. Конечно, Ничушкину пришлось почти два месяца пропустить из-за очередной травмы, однако тут уж его винить нельзя, ведь повреждение было получено в ходе встречи. А о его проблемах со здоровьем давно известно.

Впрочем, травма не помешала Вэлу после возвращения в конце февраля продолжить забивать. И даже оформить хет-трик всего через две недели после камбэка.

В итоге, если не считать хоккеистов, которые прибыли в «Колорадо» в ходе регулярки или покинули клуб, Ничушкин стал четвёртым снайпером и шестым бомбардиром «лавин» в чемпионате. Для игрока, пропустившего половину сезона, это мощнейший результат.

Так что к плей-офф нападающий, кажется, точно готов.

«Я полностью верю в Вэла. Я смотрю на то, что он сделал на льду и через что ему пришлось пройти, и снова полностью верю в него. Ничушкин в отличной форме, он продолжит выкладываться ради нас и будет хорошо играть», — сказал генеральный менеджер «Эвеланш» Крис Макфарланд.

Оптимистично настроен и главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар.

«Его личная жизнь в самом деле наладилась. Я просто очень рад за него и горжусь тем, что он вложился в работу», — признался Беднар.

На самом деле терпению руководства «Эвеланш» можно только позавидовать. Хоть точных подробностей инцидентов мы не знаем и велики шансы, что Ничушкина скосила серьёзнейшая травма, полученная в ходе победного розыгрыша Кубка Стэнли, и её не менее тяжёлые последствия, он всё-таки дважды подряд подставлял команду в плей-офф. Но Вэлу упорно продолжают доверять. Игрок-то он правда талантливый. Уже не раз доказывал это. Даже в этом сезоне.

Однако теперь Валерию придётся оправдать такое доверие. Третьей подставы, третьего провала ему уже точно не простят. Плей-офф-2025, вероятно, окажется последним шансом для Ничушкина — он либо закрепится в статусе звезды лиги, либо окончательно поставит крест на своей карьере. В случае провала вряд ли кому-то захочется связываться с хоккеистом, который в любой момент может просто пропасть или оказаться в программе помощи. И хоть его контракт будет действовать ещё аж пять лет, есть вероятность, что это не станет серьёзным препятствием для того, чтобы пойти раздельными путями. Может, только с «Колорадо», а может, и со всей НХЛ.

Так что Валерию придётся повторить свои геройства Кубка Стэнли — 2022, чтобы сохранить своё место в лиге. Показать характер.

А самое главное — он точно способен на это. Карьера Ничушкина — это история колоссальных взлётов и громчайших падений, превращения из таланта в героя мемов и из героя мемов — в реальную звезду. Вэл способен далеко затащить «Колорадо» на своих плечах. Если, конечно, вновь не всплывут неожиданные таинственные проблемы.