Безумная победа «Виннипега», чудо-гол «Колорадо». Как прошёл первый день плей-офф НХЛ

В серии между «Виннипегом» и «Сент-Луисом» очень много чести в раскладах и прогнозах оказывали именно «блюзменам», которые выдали ударную концовку. Отсутствие веры в «Виннипег» можно объяснить провалами в предыдущих сезонах, но такая отсылка выглядит слегка натянуто, так как в этом сезоне «реактивщики» по-настоящему хороши.

В очередной раз слов восхищения заслуживает атмосфера на «Канада Лайф-центре» — белые трибуны, оглушительный рёв. Это по-настоящему завораживает. Первый период получился фантастическим, команды организовали на двоих четыре шайбы, а «Сент-Луис» ничем не уступал сопернику. Бросилось в глаза небольшое волнение хозяев, которые в определённые моменты не были похожи на самих себя.

А ещё у «Виннипега» вскрылась ещё одна проблема – игра в меньшинстве. «Музыканты» забросили две шайбы в большинстве, а Джордан Кайру показал чудеса точности.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Гости могли во втором периоде увеличить преимущество, но Коннор Хеллебайк остановил опасные выпады «блюзменов», а в третьем периоде команда его за это вознаградила. На экваторе третьего периода Алекс Иафалло сравнял счёт, а за полторы минуты до конца третьего периода Кайл Коннор ввёл в экстаз всю арену и улицы города, ликование которых показали в телетрансляции.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Виннипег» одержал безумную победу на последних минутах, и, кажется, именно такая победа «реактивщикам» нужна была для уверенности. В конце игры команды ещё оставили затравочку на следующий матч – за последние 19 секунд «Джетс» и «Блюз» заработали 100 минут штрафа на двоих.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Серию между «Далласом» и «Колорадо» по праву называют одной из самых интересных в первом раунде. Правда, подошли команды к играм на вылет в разном эмоциональном фоне – «Старз» проиграли семь матчей на финише, потеряли Джейсона Робертсона, а в состав «Эвеланш» вернулся Натан Маккиннон, который из-за повреждения пропустил финиш регулярки.

Можно сразу оговориться, что первая игра получилась пресной и абсолютно неяркой – в ней не было места ни обильной результативности, ни кубковому нерву. Счёт открыл Арттури Лехконен на 30-й минуте матча и сделал это удивительным образом – финский форвард бросил по воротам, полетел на добивание и забил ногой парашютом. Повторить такое не представляется возможным.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

До перерыва гостям удалось удвоить преимущество, и вновь не обошлось без удачного стечения обстоятельств – Маккиннон бросил по воротам и шайба рикошетом от Любушкина юркнула в ворота «Далласа».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В заключительном отрезке «звёзды» благодаря усилиям Хинца одну шайбу отыграли, но насесть на ворота Блэквуда не удалось, а «лавины» за это жёстко соперника наказали – Мэнсон и Тэйвз на двоих соорудили решающую шайбу, а Маккиннон и Койл вбили последний гвоздь.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Несмотря на разницу в четыре шайбы, тяжело назвать победу «Колорадо» уверенной – просто подопечные Беднара лучше использовали свои моменты, а также приручили рикошеты. Но Натан Маккиннон все равно выделился – набрал три очка, затащил шайбу в зону, когда забивал Лехконен, забросил победную шайбу. Фееричный матч после возвращения, что может быть лучше?