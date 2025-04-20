Могут удивить, но не сильно. Три теневых фаворита Кубка Стэнли — 2025

Вот и завершился регулярный чемпионат НХЛ — 2024/2025, и уже стартовал самый вкусный отрезок сезона — отчаянная борьба за Кубок Стэнли. Как и в абсолютно любом турнире в каждом виде спорта, в нём есть свои фавориты и андердоги. Сегодня предлагаем поговорить о тех командах, которые не рассматриваются в качестве главных фаворитов в борьбе за главный трофей НХЛ, однако обладают преимуществами, благодаря которым способны если уж не поднять над головой чашку, то как минимум громко пошуметь.

Для начала давайте всё же сразу отсеем те клубы, которые априори не должны рассматриваться в данной статье – признанных фаворитов. К ним абсолютно логично отнесём действующего чемпиона «Флориду», особо не растерявшую прошлогоднюю мощь, безоговорочных победителей обеих конференций «Вашингтон» и «Виннипег», финалиста прошлого сезона «Эдмонтон», который с Макдэвидом и Драйзайтлем в полном расцвете просто обязан завершать незаконченное в 2024 году дело, традиционных контендеров последних лет и недавних обладателей Кубка Стэнли «Вегас» и «Колорадо». Да ещё, пожалуй, «Даллас», который уже давно ходит вокруг да около больших свершений и полон решимости наконец-то примерить на себя эту «корону».

Отдельно отметим, что такие команды, как, например, «Торонто» и «Каролина», ежегодно относятся к числу так называемых горе-фаворитов, у которых каждый сезон вроде бы есть всё, но получается как всегда. «Харрикейнз» за шесть лет Рода Бриндамора ни разу не вышли в финал Кубка Стэнли, хотя в последние несколько сезонов их состав вполне себе позволял на это рассчитывать. «Мэйпл Лифс» же с Мэттьюсами и Нюландерами и вовсе безнадёжно застряли в «болоте» первого раунда. Но тем не менее горе-фаворит – тоже фаворит, и никого не удивит, если именно в этом плей-офф кто-то из этих команд снимет своё проклятие.

Однако НХЛ по праву является одной из самых непредсказуемых спортивных лиг мира, и не стоит удивляться, если в июне Кубок над головой поднимет кто-то, не относящийся к вышеперечисленным франшизам. Тем более что тёмных лошадок хватает. Так кто же они?

«Лос-Анджелес»

«Кингз» — команда с монолитной обороной, которая в завершившейся регулярке стала второй по наименьшему количеству пропущенных шайб (203). Меньше пропустил только «Виннипег» (190) с его монстром Коннором Хеллебайком, буквально питающимся нападающими соперников. А вот голкипером, который стал единственным в нынешнем сезоне, уступившим Хеллебайку по коэффициенту надёжности (2,00) среди сыгравших не менее 20 матчей, оказался именно Дарси Кемпер из «Лос-Анджелеса» (2,02).

Также «короли» стали восьмой командой регулярного чемпионата по нейтрализации лишнего (81,4%), а количество бросков, которые соперники в среднем наносят по воротам «Лос-Анджелеса» за встречу – всего 25,5. Это лучший показатель в НХЛ после «Каролины» (24,9). Вся система игры калифорнийского клуба выстроена на тотальное разрушение атакующей игры оппонентов, что является важнейшим фактором в плей-офф.

Невероятно мощно выглядит в этом сезоне Владислав Гавриков, который провёл все 82 матча регулярки с полезностью «+26» — лучший показатель среди защитников и второй в команде после Уоррена Фёгеле («+36»).

Единственным слабым местом «Кингз» является посредственное большинство (27-е место в лиге), однако и тут в конце сезона произошли положительные сдвиги, и помог в этом обмен из «Филадельфии» Андрея Кузьменко, который чуть более чем за месяц присутствия в команде отметился пятью результативными передачами при реализации лишнего. До прихода россиянина реализация большинства у «Лос-Анджелеса» была 14,8%, а теперь поднялась до 17,9%.

Также вопросы может вызывать отсутствие богатого кубкового опыта у главного тренера Джима Хиллера, но разве он был у того же Крэйга Берюбе в 2019 году?

В любом случае на пути к успеху «Кингз» необходимо снять с себя «нефтяное проклятие». «Короли» три последних сезона неизменно вылетали в первом раунде от «Эдмонтона», и теперь они сойдутся уже в четвёртый раз кряду.

«Нью-Джерси»

«Дьяволы» — это прежде всего убийственные спецбригады. А как известно, плей-офф – это время вратарей, спецбригад и нижних звеньев.

По реализации лишнего «Дэвилз» заняли третье место в регулярном чемпионате (28,2%), а по игре в меньшинстве – и вовсе второе (82,7%). Просто феноменальная игра в неравных составах! В минувшем сезоне у команды из Ньюарка даже близко не было подобных цифр, что подчёркивает объём проделанной работы перешедшим в межсезонье из «Торонто» главным тренером Шелдоном Кифом.

Игроки «Нью-Джерси Дэвилз» Фото: Elsa/Getty Images

В самом расцвете находятся лидеры команды: Йеспер Братт (26 лет), Джек Хьюз (23 года), Нико Хишир (26 лет), Тимо Майер (28 лет). Также у «дьяволов» нет чересчур большого перекоса в результативности по звеньям.

Как и «Лос-Анджелес», «Нью-Джерси» отличается надёжной обороной: 220 пропущенных шайб – это пятый лучший показатель в лиге, а основной голкипер Якоб Маркстрём входит в топ-10 по надёжности в НХЛ (2,50).

«Тампа-Бэй»

Крайне непривычно видеть «Тампу» в числе тёмных лошадок, всё-таки в последние годы это был один из главных контендеров в лиге. Однако времена меняются, и на сегодняшний день «Лайтнинг» уже не рассматриваются в качестве фаворита в борьбе за Кубок Стэнли. Потеря своей главной иконы Стивена Стэмкоса даже несколько обезличила франшизу, и лишь разнообразные рекорды Никиты Кучерова и Андрея Василевского до сих пор не дают «молниям» окончательно утратить свою медийность.

Но находиться в числе по крайней мере теневых фаворитов Кубка Стэнли «Тампа» просто обязана. Во-первых, когда у тебя в команде играет лучший бомбардир двух последних сезонов, а также второй вратарь регулярки по количеству отражённых бросков, все дискуссии становятся излишними. Во-вторых, «Лайтнинг» сильны не только Кучеровым и Василевским: сразу три игрока команды находятся в топ-20 по набранным очкам в этой регулярке. Помимо Кучерова, это Брэндон Хагель (11-е место, 90 очков) и Брейден Пойнт (20-е место, 82 очка). Также именно в этой команде выступает лучший игрок завершившегося регулярного чемпионата по показателю полезности – Райан Макдона с его сумасшедшими «+43». В-третьих, «Тампа» находится в топах лиги как по большинству (пятое место, 25,9%), так и по нейтрализации лишнего (шестое место, 81,6%).

Никита Кучеров с партнёрами по «Тампе» Фото: Derek Cain/Getty Images

Но самым главным козырем представителей Флориды является богатейший опыт в плей-офф, и конкретно у главного тренера Джона Купера. Да, потери Стэмкоса и Сергачёва вряд ли сделали «Тампу» лучше, однако на 90% остальной чемпионский костяк, с которым «молнии» дважды подряд выиграли Кубок Стэнли, не только сохранился, но и точечно усилился такими парнями, как, например, Джейк Гюнцель, который в 2017 году разрывал всех в чемпионском для «Питтсбурга» плей-офф. А уж Купер точно знает, как готовить команду к решающему отрезку сезона.