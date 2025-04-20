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Кубок Стэнли 2025: плей-офф НХЛ, кто фавориты, Лос-Анджелес, Нью-Джерси, Тампа, кто станет чемпионом НХЛ

Могут удивить, но не сильно. Три теневых фаворита Кубка Стэнли — 2025
Павел Новиков
Три теневых фаворита Кубка Стэнли — 2025
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Верите в успех «молний», «королей» или «дьяволов»?

Вот и завершился регулярный чемпионат НХЛ — 2024/2025, и уже стартовал самый вкусный отрезок сезона — отчаянная борьба за Кубок Стэнли. Как и в абсолютно любом турнире в каждом виде спорта, в нём есть свои фавориты и андердоги. Сегодня предлагаем поговорить о тех командах, которые не рассматриваются в качестве главных фаворитов в борьбе за главный трофей НХЛ, однако обладают преимуществами, благодаря которым способны если уж не поднять над головой чашку, то как минимум громко пошуметь.

Авторский прогноз на первый раунд Кубка Стэнли:
Сказка «Вашингтона» закончится, а чемпион сойдёт с дистанции? Прогнозы на плей-офф НХЛ
Сказка «Вашингтона» закончится, а чемпион сойдёт с дистанции? Прогнозы на плей-офф НХЛ

Для начала давайте всё же сразу отсеем те клубы, которые априори не должны рассматриваться в данной статье – признанных фаворитов. К ним абсолютно логично отнесём действующего чемпиона «Флориду», особо не растерявшую прошлогоднюю мощь, безоговорочных победителей обеих конференций «Вашингтон» и «Виннипег», финалиста прошлого сезона «Эдмонтон», который с Макдэвидом и Драйзайтлем в полном расцвете просто обязан завершать незаконченное в 2024 году дело, традиционных контендеров последних лет и недавних обладателей Кубка Стэнли «Вегас» и «Колорадо». Да ещё, пожалуй, «Даллас», который уже давно ходит вокруг да около больших свершений и полон решимости наконец-то примерить на себя эту «корону».

Но старт плей-офф у «Старз» не задался:
Безумная победа «Виннипега», чудо-гол «Колорадо». Как прошёл первый день плей-офф НХЛ
Безумная победа «Виннипега», чудо-гол «Колорадо». Как прошёл первый день плей-офф НХЛ

Отдельно отметим, что такие команды, как, например, «Торонто» и «Каролина», ежегодно относятся к числу так называемых горе-фаворитов, у которых каждый сезон вроде бы есть всё, но получается как всегда. «Харрикейнз» за шесть лет Рода Бриндамора ни разу не вышли в финал Кубка Стэнли, хотя в последние несколько сезонов их состав вполне себе позволял на это рассчитывать. «Мэйпл Лифс» же с Мэттьюсами и Нюландерами и вовсе безнадёжно застряли в «болоте» первого раунда. Но тем не менее горе-фаворит – тоже фаворит, и никого не удивит, если именно в этом плей-офф кто-то из этих команд снимет своё проклятие.

Однако НХЛ по праву является одной из самых непредсказуемых спортивных лиг мира, и не стоит удивляться, если в июне Кубок над головой поднимет кто-то, не относящийся к вышеперечисленным франшизам. Тем более что тёмных лошадок хватает. Так кто же они?

«Лос-Анджелес»

«Кингз» — команда с монолитной обороной, которая в завершившейся регулярке стала второй по наименьшему количеству пропущенных шайб (203). Меньше пропустил только «Виннипег» (190) с его монстром Коннором Хеллебайком, буквально питающимся нападающими соперников. А вот голкипером, который стал единственным в нынешнем сезоне, уступившим Хеллебайку по коэффициенту надёжности (2,00) среди сыгравших не менее 20 матчей, оказался именно Дарси Кемпер из «Лос-Анджелеса» (2,02).

Также «короли» стали восьмой командой регулярного чемпионата по нейтрализации лишнего (81,4%), а количество бросков, которые соперники в среднем наносят по воротам «Лос-Анджелеса» за встречу – всего 25,5. Это лучший показатель в НХЛ после «Каролины» (24,9). Вся система игры калифорнийского клуба выстроена на тотальное разрушение атакующей игры оппонентов, что является важнейшим фактором в плей-офф.

Невероятно мощно выглядит в этом сезоне Владислав Гавриков, который провёл все 82 матча регулярки с полезностью «+26» — лучший показатель среди защитников и второй в команде после Уоррена Фёгеле («+36»).

Единственным слабым местом «Кингз» является посредственное большинство (27-е место в лиге), однако и тут в конце сезона произошли положительные сдвиги, и помог в этом обмен из «Филадельфии» Андрея Кузьменко, который чуть более чем за месяц присутствия в команде отметился пятью результативными передачами при реализации лишнего. До прихода россиянина реализация большинства у «Лос-Анджелеса» была 14,8%, а теперь поднялась до 17,9%.

Кузьменко стал автором необычного достижения:
У кого в НХЛ самый «смертоносный» бросок? Это не Ови и не Мэттьюс, а парень из Якутска!
У кого в НХЛ самый «смертоносный» бросок? Это не Ови и не Мэттьюс, а парень из Якутска!

Также вопросы может вызывать отсутствие богатого кубкового опыта у главного тренера Джима Хиллера, но разве он был у того же Крэйга Берюбе в 2019 году?

В любом случае на пути к успеху «Кингз» необходимо снять с себя «нефтяное проклятие». «Короли» три последних сезона неизменно вылетали в первом раунде от «Эдмонтона», и теперь они сойдутся уже в четвёртый раз кряду.

«Нью-Джерси»

«Дьяволы» — это прежде всего убийственные спецбригады. А как известно, плей-офф – это время вратарей, спецбригад и нижних звеньев.

По реализации лишнего «Дэвилз» заняли третье место в регулярном чемпионате (28,2%), а по игре в меньшинстве – и вовсе второе (82,7%). Просто феноменальная игра в неравных составах! В минувшем сезоне у команды из Ньюарка даже близко не было подобных цифр, что подчёркивает объём проделанной работы перешедшим в межсезонье из «Торонто» главным тренером Шелдоном Кифом.

Игроки «Нью-Джерси Дэвилз»

Игроки «Нью-Джерси Дэвилз»

Фото: Elsa/Getty Images

В самом расцвете находятся лидеры команды: Йеспер Братт (26 лет), Джек Хьюз (23 года), Нико Хишир (26 лет), Тимо Майер (28 лет). Также у «дьяволов» нет чересчур большого перекоса в результативности по звеньям.

Как и «Лос-Анджелес», «Нью-Джерси» отличается надёжной обороной: 220 пропущенных шайб – это пятый лучший показатель в лиге, а основной голкипер Якоб Маркстрём входит в топ-10 по надёжности в НХЛ (2,50).

«Тампа-Бэй»

Крайне непривычно видеть «Тампу» в числе тёмных лошадок, всё-таки в последние годы это был один из главных контендеров в лиге. Однако времена меняются, и на сегодняшний день «Лайтнинг» уже не рассматриваются в качестве фаворита в борьбе за Кубок Стэнли. Потеря своей главной иконы Стивена Стэмкоса даже несколько обезличила франшизу, и лишь разнообразные рекорды Никиты Кучерова и Андрея Василевского до сих пор не дают «молниям» окончательно утратить свою медийность.

Но находиться в числе по крайней мере теневых фаворитов Кубка Стэнли «Тампа» просто обязана. Во-первых, когда у тебя в команде играет лучший бомбардир двух последних сезонов, а также второй вратарь регулярки по количеству отражённых бросков, все дискуссии становятся излишними. Во-вторых, «Лайтнинг» сильны не только Кучеровым и Василевским: сразу три игрока команды находятся в топ-20 по набранным очкам в этой регулярке. Помимо Кучерова, это Брэндон Хагель (11-е место, 90 очков) и Брейден Пойнт (20-е место, 82 очка). Также именно в этой команде выступает лучший игрок завершившегося регулярного чемпионата по показателю полезности – Райан Макдона с его сумасшедшими «+43». В-третьих, «Тампа» находится в топах лиги как по большинству (пятое место, 25,9%), так и по нейтрализации лишнего (шестое место, 81,6%).

Никита Кучеров с партнёрами по «Тампе»

Никита Кучеров с партнёрами по «Тампе»

Фото: Derek Cain/Getty Images

Но самым главным козырем представителей Флориды является богатейший опыт в плей-офф, и конкретно у главного тренера Джона Купера. Да, потери Стэмкоса и Сергачёва вряд ли сделали «Тампу» лучше, однако на 90% остальной чемпионский костяк, с которым «молнии» дважды подряд выиграли Кубок Стэнли, не только сохранился, но и точечно усилился такими парнями, как, например, Джейк Гюнцель, который в 2017 году разрывал всех в чемпионском для «Питтсбурга» плей-офф. А уж Купер точно знает, как готовить команду к решающему отрезку сезона.

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