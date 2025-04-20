Будущая суперзвезда НХЛ или загубленный талант? Демидовым ещё рано восхищаться

Иван Демидов с ноги ворвался в НХЛ. Нападающий уже в дебютном матче за «Монреаль» набрал первое очко в лиге, а затем забил и первый гол.

Для всего города, ожидавшего приезда нападающего как приход мессии, такой старт североамериканской карьеры стал поводом для всепоглощающей радости. А ведь это сумасшествие началось в Монреале ещё до того, как Демидов ступил на канадскую землю. Листовки с лицом хоккеиста на каждом шагу, волны фанатов в свитерах с фамилией Ивана, повсеместные восторги и даже массовое отслеживание хода перелёта игрока из России в Северную Америку.

Что уж там говорить, «Канадиенс» за сутки со дня дебюта форварда заработали $ 250 тыс. на продаже джерси с его именем. Это рекордная сумма в истории НХЛ!

Кажется, что «Монреаль» получил готовую суперзвезду.

Но не нужно спешить, раздавая авансы Демидову. Иван — действительно огромный талант. Однако у него впереди ещё масса работы, чтобы доказать свой реальный уровень.

НХЛ — лучшая хоккейная лига мира, в ней не бывает просто. На одном таланте далеко не уехать. И лига доказывала это раз за разом.

Помните, например, самый громкий провал в истории драфтов? Александр Дэйгл считался главным талантом своего поколения и одним из талантливейших игроков в истории. Нападающий ушёл под первым номером на драфте 1993 года и даже хорошо стартовал в НХЛ, оформив 13 очков в первых семи матчах. Но на этом Дэйгл и закончил. Форвард «Оттавы» быстро затормозил и в итоге завершил карьеру в 25 лет, так и не раскрыв свой талант. Попытки реанимировать карьеру также не увенчались успехом.

Многие отмечают, что причиной провала Дэйгла стало халатное отношение хоккеиста к собственной игре. А НХЛ такого не терпит.

И в истории «Монреаля» были те, кто своим дебютом заставлял болельщиков искать свои челюсти по полу.

Один из свежих примеров — нападающий Райан Пилинг. Сейчас он играет за «Филадельфию», но начинал карьеру именно в составе «Хабс». «Канадиенс» задрафтовали форварда в первом раунде в 2017 году — он ушёл под достаточно высоким 25-м номером. И с ноги ворвался в НХЛ, оформив хет-трик в дебютном матче! В сезоне-2018/2019 от него пострадал «Торонто».

В той регулярке Пилинг более не сыграл. В следующем сезоне за 27 встреч нападающий набрал лишь 2 (1+1) очка. В итоге Райан, хоть ему всего 26 лет, так и не раскрылся. В нынешней регулярке он установил личный рекорд результативности — всего 31 (12+19) очко. С ним «Монреаль» явно промахнулся.

Были в истории «Канадиенс» и более вопиющие провалы. Например, с братьями Костицыными.

Старшего, Андрея, «Хабс» задрафтовали в 2003 году под общим 10-м номером. Белорусский нападающий казался огромным талантом. Но в первом сезоне в НХЛ за 12 матчей он набрал лишь 3 (2+1) очка. На следующий год ограничился 11 (1+10) очками в 22 встречах. Третий сезон, 2007/2008, стал самым успешным для Костицына-старшего. Андрей оформил 53 (26+27) очка в 78 матчах — и больше ни разу не добирался ни до отметки в 25 голов, ни до планки в 50 очков. Форвард оказался одной из главных драфтовых неудач в славной истории «Монреаля».

Андрей Костицын в «Монреале» Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Его брат Сергей также особо не проявил себя, однако в то же время и ответственности на нём лежало поменьше — он был задрафтован в 2005 году лишь в седьмом раунде, под общим 200-м номером. От белоруса и не ожидали больших свершений. В итоге за шесть сезонов в НХЛ нападающий лишь раз добрался до отметки в 20 голов и 50 очков — в сезоне-2010/2011, когда выступал уже за «Нэшвилл». Тогда Костицын-младший записал в свой актив ровно 50 (23+27) очков. Но достойно раскрыться так и не сумел.

Были и в других командах те, кто, как и Пилинг, с ноги врывался в НХЛ. Например, бывший нападающий «Тампы» Кори Конакер. Хоть он и не был задрафтован, своими выступлениями в АХЛ заслужил контракт с «молниями». В первой встрече в НХЛ Конакер набрал 1+1 с «Вашингтоном». А за первый сезон записал на свой счёт 24 (9+15) очка в 35 матчах. Однако за семь сезонов в НХЛ этот результат так и остался лучшим для Кори. Сейчас 35-летний нападающий играет в ACH — одной из низших канадских лиг.

Среди россиян, не оправдавших надежды и ожидания, также есть немало хоккеистов. Один из самых известных — Никита Филатов. Нападающий был выбран «Коламбусом» в 2008 году под общим шестым номером — лишь на один пик ниже Демидова.

Форвард провалился в НХЛ. В дебютном сезоне Филатов забил за «Блю Джекетс» четыре гола всего в восьми встречах. В следующем году Никита после 13 игр и ещё двух шайб отправился в аренду в ЦСКА. В сезоне-2010/2011 отыграл 23 матча за «Коламбус», набрав 7 (0+7) очков, следующую регулярку начал в «Оттаве», за которую откатал девять встреч и отдал один ассист, после чего окончательно вернулся в Россию. И чуть позже завершил карьеру в 30 лет.

Иными словами, в истории НХЛ была масса случаев, когда игрок, от которого многого ожидали или который без раскачки начинал разрывать лигу, в итоге быстро затухал и ничего не добивался. Кому-то помешали травмы, кто-то попал не в свой клуб и не к своему тренеру, кто-то погубил карьеру собственным отношением к хоккею и работе. Причины разные, но исход в целом один — нереализованный талант и/или обманутые ожидания.

Конечно, бывало немало и обратных ситуаций. Коннор Макдэвид, Александр Овечкин, Кэри Прайс и многие другие сполна оправдали авансы, став суперзвёздами и определяющими хоккеистами своих поколений. Однако они не полагались только на талант.

Так что классный старт Демидова в НХЛ — это хорошо, но в долгосрочной перспективе ещё совершенно ничего не значит. Ивана уже успели покритиковать за то, как он отрабатывал в обороне, и его ошибка в дебютном матче едва не стоила «Монреалю» места в плей-офф. Не спасли бы даже результативные действия.

Нападающему ещё есть что доказывать, есть над чем работать.

У Демидова точно есть характер, который он успел продемонстрировать, пройдя суровую школу СКА, бессмысленные ссылки в запас и непоследовательность тренерского штаба санкт-петербургского клуба. Несмотря на сложности, возвращаясь в состав, он всё равно продолжал тащить команду. Так что, кажется, с волей у Ивана проблем не должно возникнуть. Да и талант есть.

Однако впереди ещё масса работы. Без неё ни талант, ни характер не помогут стать звездой НХЛ. Хочется верить, что Демидов, в этом сезоне пообщавшись с теми, кто не до конца реализовал свой талант и бесславно вернулся на родину, и сам это понимает.