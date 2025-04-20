Топ-матчи понедельника: Кубок Гагарина, «Миннесота» Капризова в плей-офф НХЛ и футбол

Начинаем неделю со спорта: «Авангард» — «Локо», «Спартак» — «Салават Юлаев», а ещё «Хьюстон» — «Голден Стэйт» в плей-офф НБА. Не пропустите!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Торонто Мэйпл Лифс» — «Оттава Сенаторз», плей-офф НХЛ, 1/8 финала, первый матч

Интрига: сможет ли «Оттава» дать отпор фавориту?

«Торонто» мощно провёл регулярный чемпионат и подошёл к плей-офф в качестве второй команды Востока. «Мэйпл Лифс» одержали пять побед подряд, лидеры команды в лице Остона Мэттьюса и Вильяма Нюландера на ходу — всё говорит о том, что «кленовые листья» впервые за долгие годы могут преподнести сюрприз. Но «Оттава» вполне способна совершить неожиданное и навязать борьбу «Торонто». Для этого «сенаторам» придётся выиграть первый матч, чтобы сразу щёлкнуть фаворита по носу.

🏀 4:30: «Хьюстон Рокетс» — «Голден Стэйт Уорриорз», НБА — плей-офф, 1/8 финала, первый матч

Интрига: Карри и Батлера не волнует лучший посев в плей-офф у соперника?

Многие считают эту пару самой интересной в плей-офф НБА. «Голден Стэйт» пробился в постсезон из плей-ин, а «Хьюстон» — со второго места Западной конференции. Стефен Карри, Дрэймонд Грин и Джимми Батлер — опытные игроки, повидавшие много чего на своём пути, чего нельзя сказать о «Рокетс». Клуб из Техаса обладает молодым составом, у которого могут сдать нервы в самый ответственный момент. Кто заберёт первую встречу?

🏒 5:00: «Вегас Голден Найтс» — «Миннесота Уайлд», плей-офф НХЛ, 1/8 финала, первый матч

Интрига: вытащит ли Капризов очередной матч для «дикарей»?

«Миннесоту» вполне заслуженно считают полным аутсайдером в серии с «Вегасом». Если б не геройства Кирилла Капризова, «Уайлд» вполне могли бы пролететь мимо плей-офф. «Вегас», в свою очередь, на ходу, да и его лидеры, в числе которых и Павел Дорофеев, проводят отличный год. Так что «золотые рыцари» кажутся очевидным фаворитом, однако Капризов уже не раз вытаскивал матчи для «дикарей» — выйдет ли у него и на этот раз?

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🏒 16:30: «Авангард» — «Локомотив», плей-офф КХЛ, 1/4 финала, шестой матч

Интрига: сможет ли «Локомотив» выбить дерзких омичей из плей-офф?

Ярославцы выиграли трижды в первых четырёх матчах серии и довольно-таки быстро оказались в шаге от выхода в полуфинал Кубка Гагарина. Однако «Авангард» продолжил сопротивляться и на зубах вытащил пятую встречу, сократив отставание. Теперь «ястребам» предстоит сыграть дома, что станет дополнительной сложностью для «Локомотива», однако будет ли этого достаточно, чтобы сравнять счёт в серии?

⚽️ 19:00: «Торпедо» — «Урал», Первая лига, 29-й тур

Интрига: Шатов приблизит Кононова к отставке?

«Торпедо» уходило на зимнюю паузу в качестве команды, которая чуть ли не гарантировала себе прямое возвращение в РПЛ. Отрыв от третьего места был шесть очков, а тут ещё и магия нового спортивного директора Ари должна была способствовать росту. Не вышло. После возобновления сезона у команды Олега Кононова всего две победы в семи матчах. Отрыв растаял, так что в случае поражения от екатеринбуржцев они скатятся уже на третью строчку. А такой расклад очень даже реален: ведь у «Урала» серия из двух побед, в то время как у торпедовцев два поражения.

🏒 19:00: «Спартак» — «Салават Юлаев», плей-офф КХЛ, 1/4 финала, шестой матч

Интрига: сравняет ли «Салават» счёт в серии?

Уфимцы на последней секунде упустили победу во втором матче, из-за чего к пятой встрече подошли с 1-3 в серии. Оказавшись на грани пропасти, «Салават» собрался и в овертайме вырвал столь нужную победу. Однако у юлаевцев по-прежнему нет права на ошибку. Добавляет пикантности ситуации тот факт, что уфимцы в этом розыгрыше ещё ни разу не побеждали в гостях. А «Спартак», наоборот, в родных стенах выглядит даже увереннее. Хватит ли «Салавату» сил, чтобы увести серию в седьмой матч?

⚽️ 19:00: «Дженоа» — «Лацио», Серия А, 33-й тур

Интрига: Виейра остановит «Лацио» на пути к ЛЧ?

Прошлую неделю игроки «Лацио» наверняка хотят поскорее забыть. Команда сделала всё и даже больше в матче Лиги Европы с «Будё-Глимт», однако всё равно уступила в серии пенальти. А значит, перечеркнула для себя опцию попасть в Лигу чемпионов через победу в этом турнире. Теперь остаётся залезать в топ-4 местного чемпионата. Сейчас команда отстаёт от этой зоны на три очка, так что всё возможно. Но для этого нужно побеждать кусачих и неуступчивых соперников. Первое испытание – «Дженоа», который преобразился под руководством Патрика Виейра и больше не выглядит аутсайдером. Команда выбралась из подвала, уверенно играет с конкурентами и по сути обеспечила себе место на следующий сезон. Получится ли ещё потрепать нервы фавориту?

⚽️ 21:45: «Парма» — «Ювентус», Серия А, 33-й тур

Интрига: Тудор продолжит путь к медалям?

Увольнение Тьяго Мотты до сих пор не оставляет в покое часть болельщиков, однако новый главный тренер Игор Тудор пока убеждает. Он предельно упростил игру команды, позволил тем, кто умеет что-то создавать, делать это и не ограничивает их тактическими идеями. Итог – две победы и одна ничья после назначения. «Ювентус» держит четвёртое место (последнее лигочемпионское), однако наверняка хочет забраться в медали. Тем более сделать это не так трудно: «Парма» – один из аутсайдеров лиги, а «Аталанта» с третьего места очень нестабильна. Так что нельзя исключать рокировки уже сейчас.

⚽️ 22:00: «Тоттенхэм Хотспур» — «Ноттингем Форест», АПЛ, 33-й тур

Интрига: «Тоттенхэм» зачеркнёт английскую сказку?

«Ноттингем Форест» хоть и проиграл два матча подряд, но всё ещё находится в гонке за место в Лиге чемпионов. И если команда по итогам сезона окажется в топ-5, то, естественно, удивит всех. Со знаком плюс. Ведь много конкурентов шокируют со знаком минус. «Тоттенхэм» болтается в нижней части таблицы, и команду, судя по всему, это полностью устраивает. Они смирились, что сезон потерян, так что всё внимание к Лиге Европы, где у них есть хороший шанс оказаться в итоге в Лиге чемпионов. Поэтому в АПЛ можно и не напрягаться. Ведь так не хочется, чтобы сказка «Ноттингем Форест» оборвалась в противостоянии с соперником, которому уже ничего не надо.