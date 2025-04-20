«Трактор» — первый полуфиналист плей-офф КХЛ! Минску не помог неожиданный ход с вратарём

Челябинская команда добралась до очередных медалей, пусть даже и с большими приключениями по пути.

Минское «Динамо» приезжало в Челябинск при критическом положении: 1-3 в серии, важнейшие игроки топ-6 Александр Волков и Вадим Шипачёв выбыли из-за травм. На этом фоне ещё больше удивления вызвало решение Дмитрия Квартальнова сменить основного вратаря. Василий Демченко стал одной из ключевых причин перерождения минского клуба во второй половине сезона, но в пятой встрече место в воротах занял Андрей Тихомиров. В регулярке у него менее 90% сейвов, а в последний раз в старте он выходил 15 марта.

«Трактор» без травм тоже не обошёлся: прошлый матч из-за повреждения не смог довести до конца Григорий Дронов. С учётом того, как броски защитников в этом плей-офф спасают форвардов челябинского клуба, это повреждение тоже в первую очередь било по атаке клуба.

Первый период в исполнении «Трактора» снова вышел безголевым: поразительно, но на домашней арене «Трактор» в этом плей-офф ещё ни разу не забивал. При этом обе команды, несмотря на высокую бросковую активность и постоянное присутствие в зоне атаки, создавали разве что полумоменты — даже при игре в большинстве. Впрочем, Тихомиров успел отметиться красивым спасением после броска Семёна Дер-Аргучинцева в дебюте встречи. Минчане в целом начали матч активнее, однако Зак Фукале отражал в основном попытки с периметра.

Второй период в итоге получился примерно таким же. Нельзя сказать, что обе команды сидели в защите и строили фигвамы в нейтральной зоне, однако в позиционных атаках соперники действовали весьма консервативно и осторожно. Хотя, возможно, в первую очередь им мешала позиционная защита, которая выдавливала форвардов на периметр.

Хоть немного встречу разукрашивала игра в неравных составах. Фукале выручил «Трактор» после нескольких плотных бросков, а хозяева убегали в отличную контратаку. Большинство «Трактора» вообще превратилось в аттракцион невиданной щедрости: Дер-Аргучинцев сначала отправил шайбу мимо створа, стоя в паре метров от пустых ворот, а затем Тихомиров успел поставить клюшку, когда Виталий Кравцов из круга вбрасывания бросал в пустой угол.

Впрочем, такая тягомотина не могла продолжаться долго. На старте третьего периода «Трактор» очень чётко сыграл на вбрасывании: сначала хозяева сохранили шайбу, а потом после наброса Арсения Коромыслова от синей Виталий Кравцов перехитрил всех игроков «Динамо» и оказался первым на добивании.

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Связка Коромыслова и Кравцова сработала снова лишь через две с половиной минуты. На этот раз уже Виталий навязал борьбу за шайбу, хотя сильно отставал от оппонента из «Динамо», одноклубники помогли выцарапать шайбу, а затем Кравцов после выигранной схватки сделал пас Коромыслову на синюю, который прямым броском прошил Тихомирова. Это первый гол молодого защитника в плей-офф КХЛ.

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«Трактор» после гола оживился и упустил несколько верных моментов для третьего гола — и очень закономерно, что переведённый в первое звено Илья Усов один гол с пятака отквитал. Правда, финального штурма у минчан толком не получилось: «Трактор» абсолютно не стеснялся отбрасываться, пробрасываться и дробить игру на мелкие отрезки — в результате всё тот же Кравцов поставил точку голом в пустые ворота.

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Челябинск — второй год подряд в полуфинале. Правда, истории это разные: год назад челябинцы еле доползли до финиша регулярки, однако зашкаливающая самоотверженность и фантастическая форма Зака Фукале помогли пройти два раунда. В этом году победитель Востока, обладающий невероятным по глубине составом, дал соперникам кучу шансов и в каждом втором матче вытаскивал себя за волосы. Но ни «Динамо», ни «Ак Барсу» в полуфинале легко не будет.