Бело-голубые вышли вперёд в серии и оказались в шаге от полуфинала.

«Ак Барс» был в миллиметрах от великого камбэка! Драматичная развязка в игре с «Динамо»

Пожалуй, самая противоречивая серия второго раунда Кубка Гагарина – 2025 вернулась в Москву – «Динамо» и «Ак Барс» вновь приехали в столицу, чтобы провести пятый матч противостояния, в котором победу ещё ни разу не одержала команда хозяев. Казанцы смогли поставить подопечных Алексея Кудашова в непростое положение, забрав две первых встречи на «ВТБ-Арене имени Аркадия Чернышёва», однако затем растеряли всё преимущество в родных стенах – к немалому удивлению многих болельщиков по всей России.

За этой игрой наверняка чуть пристальнее, чем обычно, могли следить в Челябинске – ранее днём «Трактор» в четвёртый раз переиграл минское «Динамо» и стал первым участником полуфинала Кубка Гагарина. Будущий соперник единственной оставшейся в плей-офф уральской команды должен определиться по итогам как раз таки этой серии – оттого и внимания из празднующего второе подряд попадание в топ-4 Танкограда должно было стать побольше.

Обе команды произвели по одной замене в заявке по сравнению с предыдущей встречей – Артём Чернов появился вместо Бреннана Менелла в составе бело-голубых, а у «барсов» место Семёна Кошелева занял его тёзка Терехов. При этом Анвар Гатиятулин заодно провёл ротацию и в сочетаниях нападения – «возвращенец» отправился во второе звено к Дмитрию Яшкину и Кириллу Семёнову, а игравший там ранее Ник Петан оказался в тройке с Эриком О’Деллом и Артуром Бровкиным.

Соперники начали встречу без раскачки – уже в самом начале третьей минуты хозяева открыли счёт благодаря мощнейшему щелчку Артёма Сергеева. Тимур Билялов в этой ситуации посетовал на блокировку от своих же одноклубников – Дмитрий Кателевский и Никита Лямкин помешали голкиперу увидеть момент броска.

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Но уже через минуту сыграла проведённая Анваром Гатиятулиным замена – казанцы убежали в контратаку, которая закончилась точным броском Семёна Терехова. Гол 23-летнего форварда получился довольно красивым, однако нельзя не отметить и роскошную подкидку в исполнении Кирилла Семёнова.

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На какое-то время «Ак Барс» перехватил инициативу и даже мог выходить вперёд – но где-то москвичей выручил Владислав Подъяпольский, а в одном из эпизодов бросок Артёма Галимова приняла на себя перекладина.

А затем гостей подвела дисциплина – в штрафной бокс отправился Илья Сафонов, однако меньше чем через минуту его «выпустил» Никита Гусев. 97-му номеру «Динамо» удался снайперский по точности бросок в касание после прострела от Джордана Уила.

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Второй период практически полностью прошёл под флагом бело-голубых. Несмотря на то что бросковая активность была одинаковой, более опасные моменты (и их лучшая реализация) были именно у подопечных Алексея Кудашова.

Динамовцы начали двадцатиминутку с не засчитанного из-за удара коньком гола Максима Комтуа, но на этом не остановились и до второго перерыва забросили ещё два раза – по всем правилам.

В обоих случаях себя отлично продемонстрировало звено Артёма Михеева – сначала Максим Джиошвили пасом-конфеткой вывел Артёма Швец-Рогового на бросок по пустым воротам. 30-летний форвард таким подарком с удовольствием воспользовался.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

А ближе к концу периода Игорь Ожиганов выдал фантастический пас через всю площадку уже на самого Михеева – тот вышел на рандеву с Биляловым и внешне очень легко переиграл своего соперника, завершив для него сегодняшнюю встречу.

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В третьем периоде казанцы впервые в матче получили возможность сыграть в большинстве – Максим Джиошвили отправился на незапланированный отдых за задержку клюшкой. Долгим этот отдых не получился, поскольку Дмитрий Яшкин довольно необычным способом – из-за ворот – сократил отставание «Ак Барса» до двух шайб.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Ближе к концу основного времени встречи подопечные Анвара Гатиятулина старались всё больше давить на соперника, однако динамовцы не позволяли гостям надолго задержаться в зоне атаки и даже сами совершали вылазки в финальную треть. Вылазки эти носили скорее формальный характер, однако ценное время у «Ак Барса» благодаря им москвичи потихоньку крали.

Казанцы смогли заменить вратаря на шестого полевого игрока лишь за 40 с небольшим секунд до сирены – но ни это, ни взятый тренерским штабом «барсов» тайм-аут не смогли помочь им совершить необходимый камбэк.

Хотя гости были к этому очень близки, ведь за 21 секунду до конца третьего периода Ник Петан сократил отставание до минимума. А за шесть секунд Эрик О’Делл едва не перевёл игру в овертайм – но шайба угодила в перекладину и вылетела в площадку. Считаные миллиметры отделили канадца от грандиозного гола.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

4:3 в матче и 3-2 в серии – «Динамо» забирает первую домашнюю встречу в этой серии, совершает камбэк после двух поражений и готовится оформить путёвку в полуфинал Кубка Гагарина в столице Татарстана. «Ак Барс», разумеется, постарается этому помешать.