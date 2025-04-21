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Захар Бардаков едет в НХЛ, интервью с агентом Шуми Бабаевым, как Бардаков перешёл из СКА в Колорадо

«В «Колорадо» должны дать шанс. Мы едем играть в НХЛ». Интервью с агентом Бардакова
Егор Кабак
Интервью с агентом Шуми Бабаевым
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Шуми Бабаев — о переезде нападающего из СКА в Денвер.

В воскресенье, 20 апреля, стало известно, что ещё один хоккеист СКА продолжит карьеру в НХЛ. Вслед за Иваном Демидовым и Александром Никишиным за океан перебирается нападающий Захар Бардаков.

По Демидову в Монреале уже сходят с ума, а Никишину дебют за «Каролину» только предстоит:
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«Чемпионат» связался с агентом Бардакова Шуми Бабаевым, и тот рассказал:

— как произошло расставание со СКА;

— какие взаимные ожидания у Бардакова и «Колорадо» от сотрудничества;

— с каким настроем российский форвард отправляется за океан.

Захар Бардаков празднует гол за СКА

Захар Бардаков празднует гол за СКА

Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

— Как для Захара прошли четыре года в СКА?
— В первую очередь я бы хотел поблагодарить Романа Борисовича, потому что он полностью выполнил взятые на себя обязательства и обещания. Это касается и Захара, и Арсения Грицюка. Он говорил: «Вы придёте в СКА, и я подготовлю вас к НХЛ. Не торопитесь. Вы поедете туда, когда будете готовы». Вся система СКА очень сильно сработала. Я очень доволен тем, в какой форме ребята. Захар тоже очень благодарен системе СКА и Роману Борисовичу в первую очередь.

Во-вторых, Захар собрался с семьёй. Это не было лёгким решением, потому что СКА нам предложил хорошие условия и достойный контракт. Сейчас он собрался с семьёй, они переговорили. Наверное, это один из тех шансов, которые нужно забрать сейчас. Завтра может быть поздно. Поэтому он принял такое решение.

— Чего Захар ждёт от «Колорадо» и НХЛ?
— Мы ждём от «Колорадо» шанса, который они должны дать нам в первой команде, чтобы пойти дальше и прогрессировать, измениться и стать лучше как игрок. Мы едем туда, чтобы играть в НХЛ.

— Его роль в команде уже проговаривалась?
— Да. Мы разговаривали с руководством «Колорадо». Я услышал позицию клуба — она вполне адекватная и правильная. Они нам озвучили, где видят Захара. Всё хорошо.

Захар Бардаков

Захар Бардаков

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

— Где «Колорадо» видит Захара?
— Не могу раскрывать внутренних разговоров. Но они видят Захара в первой команде. Они сказали, в какой роли видят его и на каком месте. Всё получалось: Захар позвонил мне и сообщил, что принял решение и позвонил Роману Борисовичу. После этого я связался с руководством «Колорадо», мы переговорили. Пока всё идёт в таком формате.

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— С каким настроением он уезжает в НХЛ?
— Он уверен в себе. Захар едет уверенным и хорошо подготовленным. Я считаю, что он готов к следующему этапу своей жизни и покорять новые вершины. Но Роман Борисович сказал, что двери в СКА для нас всегда открыты. В этом плане он дал поддержку Захару.

— Как вы будете работать с Захаром в США?
— Как и со всеми остальным. Всё нормально. У нас всё чётко, согласовано и отлажено.

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