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Результаты матчей НХЛ за 21 апреля 2025 года, обзор, видео голов, сетка плей-офф НХЛ, расписание, календарь

Драки на последней минуте в Торонто – судья зачитывал список по бумажке! Итоги дня в НХЛ
Егор Торишный
Итоги дня в НХЛ: 21 апреля
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«Каролина» справилась с «Нью-Джерси» без Никишина, две передачи Капризова не спасли «Миннесоту» от поражения.

В прошедшем игровом дне плей-офф НХЛ состоялось три матча, представляем обзор всех встреч.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
20 апреля 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Чатфилд (Робинсон, Рослович) – 02:24     2:0 Стэнковен (Мартинук, Славин) – 26:37     3:0 Стэнковен (Холл, Котканиеми) – 33:08 (pp)     3:1 Хишир (Братт, Песке) – 38:51     4:1 Свечников (Холл) – 57:32    

Завершился матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Каролина Харрикейнз» и «Нью-Джерси Дэвилз». Команды играли на стадионе «Леново Центр» в Роли (США). «Каролина Харрикейнз» одержала победу со счётом 4:1 (1:0, 2:1, 1:0). Счёт в серии — 1-0.

В составе «Каролины» отличились Джейлен Чатфилд, Логан Стэнковен (дважды) и Андрей Свечников (в пустые ворота). За «Нью-Джерси» голом отметился Нико Хишир. Хозяева перебросали соперника со счётом 45:24.

Защитник Александр Никишин провёл тренировку с командой накануне матча, однако в НХЛ не дебютировал.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
21 апреля 2025, понедельник. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
6 : 2
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Экман-Ларссон (Лотон, Йернкрок) – 07:09     2:0 Марнер (Мэттьюс) – 12:18     2:1 Батерсон (Козенс, Перрон) – 16:18     3:1 Таварес (Нюландер, Марнер) – 24:07 (pp)     4:1 Нюландер (Таварес) – 27:19 (pp)     4:2 Грейг (Амадио, Пинто) – 44:00     5:2 Райлли (Робертсон, Макманн) – 44:45     6:2 Нис (Мэттьюс, Марнер) – 53:13 (pp)    

Завершился первый матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:2.

В составе победителей забивали Оливер Экман-Ларссон, Митчелл Марнер, Джон Таварес, Вильям Нюландер, Морган Райлли и Мэтт Нис. За «Оттаву» заброшенными шайбами отметились Дрейк Батерсон и Ридли Грейг. Российский защитник Артём Зуб не отметился результативными действиями.

За 43 секунды до финальной сирены канадский нападающий «Торонто» Бобби Макманн, владеющий шайбой, подвергся жёсткому силовому приёму со стороны двух хоккеистов «Оттавы», судьи остановили матч. После этого игроки обеих команд начали толкать друг друга, завязалась массовая драка, в ходе которой за грубость были удалены четыре игрока «Торонто»: Брэндон Карло, Бобби Макманн, Симон Бенуа и Макс Доми. Также ещё один малый штраф получил Николас Робертсон за игру высоко поднятой клюшкой. В составе «Оттавы» были наказаны Николас Матинпало, Мэттью Хаймор (двойной малый штраф), Адам Годетт, Тайлер Клевен, Майкл Амадио и Шейн Пинто. Отметим, что из-за большого количества удалённых игроков судье пришлось по бумажке читать список всех оштрафованных. Последний штраф судьи выписали с финальной сиреной – Нику Дженсену за грубость.

Таким образом, «Торонто» повёл в серии со счётом 1-0. Следующий матч между «Торонто» и «Оттавой» состоится 23 апреля, начало в 2:30 мск.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
21 апреля 2025, понедельник. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 2
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Гертл (Пьетранджело, Саад) – 15:22     1:1 Болди (Капризов, Хартман) – 17:42     2:1 Дорофеев (Теодор, Гертл) – 33:33 (pp)     3:1 Хауден (Руа, Ханифин) – 42:28     3:2 Болди (Капризов) – 51:46     4:2 Хауден – 59:59 (pp)    

Завершился первый матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла в Парадайсе (США) на льду «Ти-Мобайл Арены» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились чешский нападающий Томаш Гертл и канадский форвард Бретт Хауден, оформивший дубль во встрече. Также россиянин Павел Дорофеев забил гол. У «Миннесоты» заброшенными шайбами в ворота «Вегаса» отметился американский форвард Мэтт Болди, оформивший в этой встрече дубль. На счету российского нападающего Кирилла Капризова две результативные передачи.

Второй матч пройдёт 23 апреля в Парадайсе.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Сетка плей-офф НХЛ - 2025

Расписание матчей 22 апреля

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
22 апреля 2025, вторник. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
22 апреля 2025, вторник. 02:30 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Не начался
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
22 апреля 2025, вторник. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Не начался
Колорадо Эвеланш
Денвер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
22 апреля 2025, вторник. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Не начался
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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