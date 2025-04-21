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Вегас — Миннесота — 4:2, обзор матча, плей-офф НХЛ, Капризов отдал две передачи, Дорофеев забил, видео

Дорофеев неудержим! Лучший снайпер «Вегаса» перенёс сверхрезультативность и на плей-офф
Максим Макаров
«Вегас» — «Миннесота» — 4:2, обзор матча
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«Рыцари» забрали первый матч в серии.

В серии между «Вегасом» и «Миннесотой» фаворит был ясен ещё до старта – «дикари» не выглядели командой, которая может составить оппозицию более высококлассным и опытным «рыцарям». Но в плей-офф может случиться всё что угодно, а это значит, что заранее списывать «Уайлд» нельзя.

Хозяева начали матч уж слишком спокойно, не чувствуя никакой опасности. Нередко это приводит к самым неутешительным последствиям, однако «Вегас» под конец периода сумел открыть счёт благодаря меткому выстрелу Томаша Гертла, который отлично попал в ближний верхний угол.

«Миннесота» до перерыва отыгралась, и эта шайба имени Кирилла Капризова – россиянин мгновенно оценил обстановку, выдал роскошную поперечную передачу в касание аккурат в темп накатывающему на дальнюю штангу Болди.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Во втором отрезке характер игры не особо изменился, и это вновь сыграло на руку «рыцарям», которые получили большинство и мгновенно его реализовали – Павел Дорофеев в касание отправил шайбу в цель. Кажется, Густавссон не ожидал такого хода событий, потому что выкатился швед уж слишком далеко и оставил для россиянина абсолютно пустые ворота. А для Павла шайба стала первой в плей-офф НХЛ в карьере.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В третьем периоде команды обменялись шайбами, а Капризов вновь сделал ассист. Только тут надо отметить Болди, который отлично сориентировался и затащил шайбу в ближний угол.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Отыграться гостям не удалось, а точку поставил Хауден броском в пустые ворота. Судьи не сразу засчитали шайбу, но потом убедились, что она успела пересечь линию ворот до сирены.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
21 апреля 2025, понедельник. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 2
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Гертл (Пьетранджело, Саад) – 15:22     1:1 Болди (Капризов, Хартман) – 17:42     2:1 Дорофеев (Теодор, Гертл) – 33:33 (pp)     3:1 Хауден (Руа, Ханифин) – 42:28     3:2 Болди (Капризов) – 51:46     4:2 Хауден – 59:59 (pp)    

Свершений Капризова оказалось мало – две передачи Кирилла не помогли «Миннесоте» зацепить первый матч в серии. А Павел Дорофеев просто неудержим! Российский форвард блестяще провёл регулярку, став лучшим снайпером «Вегаса», и теперь перенёс сверхрезультативность и на плей-офф.

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