Дорофеев неудержим! Лучший снайпер «Вегаса» перенёс сверхрезультативность и на плей-офф

В серии между «Вегасом» и «Миннесотой» фаворит был ясен ещё до старта – «дикари» не выглядели командой, которая может составить оппозицию более высококлассным и опытным «рыцарям». Но в плей-офф может случиться всё что угодно, а это значит, что заранее списывать «Уайлд» нельзя.

Хозяева начали матч уж слишком спокойно, не чувствуя никакой опасности. Нередко это приводит к самым неутешительным последствиям, однако «Вегас» под конец периода сумел открыть счёт благодаря меткому выстрелу Томаша Гертла, который отлично попал в ближний верхний угол.

«Миннесота» до перерыва отыгралась, и эта шайба имени Кирилла Капризова – россиянин мгновенно оценил обстановку, выдал роскошную поперечную передачу в касание аккурат в темп накатывающему на дальнюю штангу Болди.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Во втором отрезке характер игры не особо изменился, и это вновь сыграло на руку «рыцарям», которые получили большинство и мгновенно его реализовали – Павел Дорофеев в касание отправил шайбу в цель. Кажется, Густавссон не ожидал такого хода событий, потому что выкатился швед уж слишком далеко и оставил для россиянина абсолютно пустые ворота. А для Павла шайба стала первой в плей-офф НХЛ в карьере.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В третьем периоде команды обменялись шайбами, а Капризов вновь сделал ассист. Только тут надо отметить Болди, который отлично сориентировался и затащил шайбу в ближний угол.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Отыграться гостям не удалось, а точку поставил Хауден броском в пустые ворота. Судьи не сразу засчитали шайбу, но потом убедились, что она успела пересечь линию ворот до сирены.

Свершений Капризова оказалось мало – две передачи Кирилла не помогли «Миннесоте» зацепить первый матч в серии. А Павел Дорофеев просто неудержим! Российский форвард блестяще провёл регулярку, став лучшим снайпером «Вегаса», и теперь перенёс сверхрезультативность и на плей-офф.