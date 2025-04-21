Ещё один лидер СКА сменил КХЛ на НХЛ. Зачем Бардаков уехал в «Колорадо»?

На самом деле, перспективы у Захара далеко не такие туманные, как может показаться на первый взгляд.

Ещё один из лидеров СКА в прошедшем сезоне отправляется покорять НХЛ — после Ивана Демидова, уже успевшего блеснуть в дебютной игре за «Монреаль», и Александра Никишина, только-только прибывшего в США и ожидающего первого выхода на лёд в составе «Каролины», за океан переезжает ведущий центрфорвард армейцев Захар Бардаков.

Всего полторы недели назад агент 24-летнего нападающего Шуми Бабаев в интервью «Чемпионату» рассказал, что его клиент ещё не принял окончательного решения и имеет на руках предложение как от «Колорадо», которому принадлежат права на Захара в НХЛ, так и от СКА, вполне естественно желавшего сохранить одного из своих самых важных игроков в уже завершившемся для петербуржцев чемпионате.

Ещё в субботу Бардаков вместе со многими хоккеистами армейцев (включая, кстати, и Арсения Грицюка) присутствовал на церемонии закрытия сезона в «Хоккейном городе», а уже сегодня стало известно, что «Эвеланш» заключили с российским форвардом годичный контракт новичка.

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«Захар собрался с семьёй. Это не было лёгким решением, потому что СКА нам предложил хорошие условия и достойный контракт. Сейчас он собрался с семьёй, они переговорили. Наверное, это один из тех шансов, которые нужно забрать сейчас.

Завтра может быть поздно. Поэтому он принял такое решение», — прокомментировал соглашение Бардакова с «лавинами» Шуми Бабаев.

В первом абзаце текста я не оговорился — в этом сезоне Захар действительно являлся ключевым центральным нападающим СКА. Стал он им не сразу — до обмена в «Трактор» им был Василий Глотов.

«А как же Евгений Кузнецов?» — наверняка спросите вы. К сожалению для петербуржцев, опытный и звёздный форвард не смог стать тем, кем его видел тренерский штаб при приглашении в Северную столицу. В настоящего лидера армейцев он не превратился, да и половину сезона всё-таки пропустил.

Бардаков же провёл на льду бо́льшую часть регулярки (из-за травм он пропустил 15 матчей) и добился довольно-таки серьёзного прогресса по сравнению с предыдущими годами в Санкт-Петербурге.

Игру Захара в прошедшем чемпионате можно назвать зрелой — если раньше вы могли знать его как игрока, который очень часто устраивал стычки с соперниками, реагировал на провокации и хватал много неоправданных удалений, то теперь он стал подходить к этому вопросу более ответственно: количество штрафных минут заметно сократилось, поскольку «закусываться» с оппонентами чуть ли не после каждого столкновения он перестал. Для сравнения: этот чемпионат он закончил с 30 минутами штрафа — за 10 матчей прошлогоднего плей-офф таковых у него накопилось 24, а в регулярке и вовсе было 78.

В какой-то момент пребывания Бардакова в Петербурге казалось, что из него сделают игрока исключительно для нижних звеньев — при том что технический арсенал у него тоже довольно неплохой. Но в этом сезоне действительно произошёл прорыв — в активе у Захара рекордные для него 35 очков в 53 матчах, при этом в большинстве он не играет совсем.

Захар Бардаков Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

В прошедшей регулярке нападающий показал себя максимально разносторонним игроком, который может и бросить сам, и очень зрячей передачей найти партнёра, и в одиночку совершить проход через всю площадку — такое в его исполнении по ходу сезона болельщики СКА видели неоднократно.

И зависимым от партнёров Бардакова назвать не получится — он успешно центрил звено не только с Арсением Грицюком и Валентином Зыковым, которое во второй половине сезона было ключевым для армейцев, но и с Сергеем Плотниковым и Иваном Демидовым, а также результативно играл на фланге в тройке с Михаилом Григоренко и Владимиром Алистровым.

Для спецбригады меньшинства петербуржцев, которая по итогам регулярки заняла третье место по нейтрализации (83,8%) – после «Ак Барса» (84,7%) и минского «Динамо» (84%), Захар тоже был ключевой фигурой — никто среди форвардов СКА не проводил на льду больше времени при игре в меньшинстве, чем Бардаков.

Во многом благодаря его хорошему чтению игры и умелой работе клюшкой подопечные Романа Ротенберга успешно нейтрализовывали большинство соперников — надо ли говорить, что Захар стал лидером среди нападающих СКА по количеству перехватов (42) и вошёл в топ-4 по отборам (17)?

Его уход — действительно очень большая потеря для петербургской команды. Бардаков, возможно, не был настолько заметен, как также покинувшие Северную столицу ради игры в НХЛ Иван Демидов и Александр Никишин, но по количеству проделанной черновой работы Захару в СКА не было равных. К тому же, как уже было сказано, и в созидании в этом сезоне он преуспевал.

Доводилось столкнуться с мнением, что перспективы Бардакова в составе «Колорадо», мягко говоря, туманные. Позволю себе наглость с таким мнением не согласиться — да, места в топ-6, как это было в последнем сезоне в КХЛ, у Захара наверняка не будет, но за место в боттоме нынешних «Эвеланш» можно и нужно цепляться. Тем более что навыки для этого у россиянина есть, и он может быть одинаково полезен как в центре, так и на фланге.

Самое главное, что вызывает опасения относительно перспектив Бардакова в НХЛ — его травматичность. За время в СКА Захар не провёл ни одного полного сезона, при этом ходили слухи, что форвард пережил рецидив повреждения плеча. Впрочем, сыграть в плей-офф ему это не помешало — возможно, всё было не так серьёзно.

В любом случае у Бардакова точно будут шансы закрепиться в Денвере — если год назад относительно перспектив его карьеры за океаном были большие сомнения, то сейчас есть все основания полагать, что Захар едет в Северную Америку состоявшимся игроком.