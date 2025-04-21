После большого успеха — большие перемены? Чего ждать от минского «Динамо» в межсезонье

Минское «Динамо» вчера завершило сезон — и сделало это даже раньше, чем ожидалось недели полторы назад. После очень уверенного прохода ЦСКА и параллельных мучений «Трактора» в серии с «Адмиралом» многие эксперты ставили именно на команду Дмитрия Квартальнова. Однако почти все свои усилия минчане сконцентрировали в третьей игре, которую забрали со счётом 8:0, а во всех остальных матчах «зубры» уступили.

Впрочем, это в любом случае был самый успешный сезон в истории Минска. Каких только концепций не перепробовали динамовцы: мы видели и легионерский интернационал в первых сезонах КХЛ, и Джо Павелски с Пеккой Ринне приезжали на локаутную побывку, и всех лидеров «Медвешчака» Минск уводил за одно окно, и пытался ввести внутренний лимит в шесть человек… В лучшем случае всё это приводило только к навязыванию борьбы в первом раунде, в худшем — вообще к прозябанию на дне таблицы.

О потенциальном проходе Минска во второй раунд стали говорить в последнее время — на фоне уравнивания Запада после введения потолка зарплат и отказа от внутреннего лимита на легионеров. Однако работа Крэйга Вудкрофта долгое время выглядела крайне спорной: команда в отдельных матчах выглядела совсем неуправляемой, а сам главный тренер не был большим режимщиком. Тем не менее минчане в 2023-м доставили огромные проблемы СКА в первом раунде: после четырёх игр счёт был равным. Показательно, что после той серии Владимир Алистров и Сергей Сапего даже сменили Минск на Петербург.

Нельзя сказать, что приход Дмитрия Квартальнова что-то сразу изменил: в прошлом году Минск тоже болтало, команда заняла то же самое восьмое место, что и при Вудкрофте — при этом с учётом уровня сопротивления на Западе это было минимально возможным достижением. Уже летом Минску пророчили попадание в топ-4 регулярки и первый проход во второй раунд после появления шести иностранных защитников и перехода Вадима Шипачёва.

В Минске Шипачёв оформил бомбардирский рекорд КХЛ, но на болтанку команды это не влияло. Первую половину сезона «зубры» завершили на привычном месте в хвосте кубковой восьмёрки — и после этого случилось два важнейших изменения. Из «Адмирала» пришёл Василий Демченко, который сразу же занял позицию первого номера и начал клепать победы и «сухари». Кроме того, сменились ассистенты Квартальнова: в штабе появились уже работавший в Минске Андрей Ковалёв и давние напарники Дмитрия Вячеславовича Игорь Горбенко и Владимир Чебатуркин. Именно с этого момента «Динамо» стало побеждать и напоминать по игре типичную команду Квартальнова.

При этом, вопреки стереотипам о Квартальнове, легионеры и техничные игроки в его хоккее в этом году не растворились. Исключением стал только Диллон Дюбе, который приезжал в КХЛ в статусе игрока топ-9 «Калгари», но перестал даже попадать в основной состав — однако мы понятия не имеем, какое влияние на него оказывает уголовное преследование. Негабаритный Сэм Энас стал лидером команды и уже получил продление контракта, а Шипачёв, который перешёл в Минск при деятельном участии главного тренера, трогательно братался с Квартальновым прямо на льду после прохода ЦСКА.

Впрочем, легионеры не вытащили бы «Динамо» без фундамента из местных игроков. Совсем недавно казалось, что белорусский хоккей находится на нижней точке своего развития: команда вылетела из элиты ЧМ в 2018-м. В 2021-м, несмотря на наличие целой пятёрки натурализованных хоккеистов, белорусы снова оказались последними в своей группе, проиграв даже Великобритании: тогда команде повезло, что в ковидный год из элиты никто не вылетал.

Результаты реформ в детском хоккее на практике будут видны в лучшем случае через семь-восемь лет после того, как они будут проведены в жизнь. И сейчас мы видим результат давней белорусской политики, в рамках которой ледовый дворец был построен в каждом областном центре, а в стране в целом стало куда больше катков. Это даёт плоды: тот же Егор Бориков, в 19 лет забросивший семь шайб в плей-офф, родом из небольшого агрогородка Гомельской области. Рядом с ним в составе играют хоккеисты из Новополоцка, Жлобина. Тот же Алексей Протас, который стал одним из главным открытий сезона НХЛ, родился в Витебске и провёл там детство.

Грамотная децентрализация и развитие на местах дали свои плоды — уровень таланта в белорусском хоккее сейчас выглядит самым глубоким за долгие годы. Даже после того, как в российские клубы КХЛ уходят местные игроки, им моментально находится замена. Виталий Пинчук уже превратился в полноценную звезду НХЛ, а одним из главных открытий этого сезона стал Вадим Мороз — оба показали свои технические данные в этом плей-офф. «В нашей тройке Рома Горбунов – это трудяга, Мороз – техничный, а я пешком хожу», — шутил Вадим Шипачёв.

Однако теперь Минску надо сохранить свой костяк. Кроме Энаса, удалось продлить контракт с одним из лучших домоседов лиги Ксавье Улле. Большинство игроков, чьё соглашение истекает 31 мая, становится ограниченно свободными агентами. На рынок выходят атакующий защитник Джордан Гросс, который стал основным распасовщиком в большинстве, а также обладатель Кубка Стэнли Александр Волков. Форвард, который два года назад не пригодился СКА, доказал свой топовый уровень в Минске — и теперь клубы из России наверняка снова будут готовы платить.

Дмитрий Квартальнов Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

Да и статус ОСА не станет препятствием для более богатых клубов КХЛ, которые могут отправить оффершит кому-нибудь из игроков с истекающим контрактом. Однако у Минска есть внутренние резервы: клуб прекрасно показал, как умеет работать с рынком легионеров — а на худой конец к игре в основе явно готовы хоккеисты из МХЛ, где «Динамо-Шинник» очень уверенно провело сезон и перешло в «золотой» дивизион Запада.

Но чуть ли не самый важный вопрос — сохранение главного тренера. Кто ещё в КХЛ будет так здорово ставить молодёжь на ноги? «У него открывается опция в контракте, по которой при проходе первого раунда он может покинуть клуб без компенсации либо остаться на других условиях», — пару недель назад заявил Никита Квартальнов про своего отца. Сам Дмитрий Вячеславович отказался отвечать на этот вопрос после челябинской пресс-конференции. Можно догадаться почему: тренерский рынок в России сейчас крайне узок, далеко не факт, что в КХЛ можно будет привезти чаемого американского тренера, а опыт Квартальнова всем прекрасно известен — и с минусами, и с плюсами.

Однако, даже с учётом потенциальных кадровых потерь, «Динамо» на правильном пути — это видно не только по спортивным результатам и росту молодых белорусов, но и по медийной работе клуба, и по посещаемости, которая в последнее время вновь бьёт все рекорды после относительно недавних спадов. Осталось только правильно этот потенциал использовать.