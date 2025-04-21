Топ-матчи вторника: «Ак Барс» — «Динамо» в Кубке Гагарина, «Барса» в Примере, плей-офф НБА

Яркое 22 апреля: Демидов против Овечкина в плей-офф НХЛ, «Локо-Кубань» — «Уралмаш», «ПСЖ» Сафонова, «Ман Сити» и волейбол. Не пропустите!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Монреаль Канадиенс», плей-офф НХЛ, 1/8 финала, первый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Демидов затмит Овечкина?

Для российских обывателей данная серия предстаёт самой интересной. Здесь тебе и нынешний рекордсмен НХЛ по голам Александр Овечкин, команда которого в этом сезоне всерьёз претендует на кубок, и молодая российская звезда Иван Демидов, который уже поставил на уши болельщиков «Монреаля». «Хабс» уже выполнили задачу на сезон, смогут ли они покусать более статусного оппонента?

🏀 5:00: «Денвер Наггетс» — «Лос-Анджелес Клипперс», НБА, плей-офф, 1/8 финала, второй матч

Интрига: суперзвёзды «парусников» найдут способ остановить Йокича?

Первый матч серии остался за «Денвером». В шикарной по накалу концовке «самородки» в овертайме одолели соперника. Никола Йокич был неотразим: 29 очков, 12 передач и девять подборов. А это его опекали почти весь матч два соперника. Джокер всегда находил правильный вариант развития атаки и сделал всё для победы. Харден, Леонард и Зубац кусают локти, думая, как остановить серба. Ехать домой в Лос-Анджелес с двумя поражениями не хочется, надо выкладываться на максимум.

🏒 5:00: «Лос-Анджелес Кингз» — «Эдмонтон Ойлерз», плей-офф НХЛ, 1/8 финала, первый матч

Интрига: сумеют ли Макдэвид и Драйзайтль справиться с самой горячей командой последних месяцев?

«Лос-Анджелес» провёл выдающуюся концовку сезона, представ командой, которая действительно может удивить в плей-офф. Но не развился ли у «королей» комплекс перед «Эдмонтоном», которому они три года подряд проигрывали в первом раунде? А особенно перед Макдэвидом и Драйзайтлем, которые создавали кучу проблем все эти годы. Первый матч будет иметь важное стратегическое и психологическое значение, готов ли «Лос-Анджелес» одолеть своего криптонита?

🏐 19:00: «Динамо-ЛО» — «Белогорье», Суперлига (м), серия за третье место, третий матч

Интрига: завершится ли чемпионат России?

Этим матчем может завершиться сезон в мужской Суперлиге. Финальная серия уже сыграна, а в бронзовой «Белогорье» ведёт со счётом 2-0 в серии. Теперь клуб из Соснового Бора попробует навязать борьбу на своей площадке. В Туле у команды Александра Климкина это получалось лишь местами. «Белогорье» выглядело более цельным и классным коллективом. Может быть, «атомным парням» поможет родной зал?

🏒 19:00: «Ак Барс» — «Динамо» Москва, плей-офф КХЛ, 1/4 финала, шестой матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: как встретят Комтуа казанские болельщики?

В последнем матче в Казани Максим Комтуа вновь был главным действующим лицом: сначала показал уроки театрального мастерства, а затем послал воздушные поцелуи фанатам «Ак Барса», которые не оценили артистизм канадца. «Динамо» переломило ход серии, выиграв три встречи подряд, но каждый раз подопечные Гатиятулина были близки к победе. Судьба вернёт казанцам должок?

⚽️ 19:05: «Дамак» — «Аль-Наср», Саудовская Аравия — Про-Лига, 29-й тур

Интрига: приблизится ли «Аль-Наср» к лидерам чемпионата?

«Аль-Насру» будет очень тяжело стать чемпионом Саудовской Аравии. За шесть туров до финиша команда отстаёт от первого места на восемь очков, от второго — на четыре. В прошлом туре «Аль-Наср» потерпел поражение в матче с «Аль-Кадисией» (1:2), а перед этим одержал три победы подряд. «Дамак», в свою очередь, располагается во второй части таблицы (на 11-й строчке). «Аль-Наср» в последнее время здорово играет против соперника — семь побед подряд. Продлят ли гости успешную серию?

🏀 20:00: «Локомотив-Кубань» — «Уралмаш», Единая лига, 1/4 финала, первый матч

Интрига: равная пара — так ли это?

Многие эксперты и аналитики уверены, что «Уралмаш» может побороться с «Локомотивом-Кубань» за выход в полуфинал. Ну или хотя бы победить в одном-двух матчах. В последней игре регулярки клубы встречались между собой. «Уралмаш» оказался сильнее, но тогда краснодарцы выступали без ключевых легионеров. Как стартует серия на домашнем паркете «Локо»?

⚽️ 20:00: «Валенсия» — «Эспаньол», Примера, 33-й тур

Интрига: обе команды продлят успешные серии?

«Валенсия» выдала серию из семи матчей без поражений в чемпионате Испании, благодаря чему заметно поправила турнирное положение. Сейчас команда располагается на 14-м месте с отрывом от зоны вылета в семь очков. «Эспаньол» одержал три победы подряд и оказался на 13-й строчке. Так что нас ждёт битва соседей по таблице. Любопытно, что четыре предыдущие встречи с участием «Валенсии» и «Эспаньола» завершились вничью. Поделят ли соперники очки снова?

⚽️ 21:45: «Нант» — «ПСЖ», Лига 1, 29-й тур

Интрига: выйдет ли Сафонов в стартовом составе?

Парижане стали чемпионами Франции несколько недель назад, поэтому все оставшиеся матчи до конца турнира превратились для команды в формальность. Правда, у «ПСЖ» есть другая задача — пройти весь путь в Лиге 1 без единого поражения. Кстати, столичный клуб не терял очков в чемпионате три месяца — с 25 января. «Нант» в последнее время чередуют победы с поражениями. Для команды каждая встреча важна, поскольку она оторвалась от зоны стыков только на три очка. Интересно, выйдет ли в основе Матвей Сафонов?

Прошлый матч сложился для Матвея не очень хорошо: Матвей Сафонов стал худшим игроком матча «ПСЖ» — «Гавр» по оценкам WhoScored

⚽️ 22:00: «Манчестер Сити» — «Астон Вилла», Премьер-лига, 34-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Сити» оторвётся от соперника в таблице?

Важнейшая игра с точки зрения борьбы за места в Лиге чемпионов. «Сити» одержал три победы в четырёх предыдущих матчах АПЛ, «Астон Вилла» — пять побед подряд. Команда Хосепа Гвардиолы занимает четвёртую строчку в таблице, банда Унаи Эмери — седьмое. При этом в таблице их разделяет всего одно очко. «Астон Вилла» очень плохо играет на домашнем стадионе «Манчестер Сити». Клуб из Бирмингема не побеждал там в АПЛ с 2007 года. С того момента «Сити» регулярно обыгрывает соперника на своей арене.

⚽️ 22:30: «Барселона» — «Мальорка», Примера, 33-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Барса» снова обыграет удобного соперника?

«Барса» в предыдущем туре с большим трудом справилась с «Сельтой». Команда Ханс-Дитера Флика превратила 1:3 в 4:3, а победный гол оформила на 90+8-й минуте с пенальти. Благодаря этой победе «Барса» сохранила отрыв в четыре очка от «Реала». «Мальорка» ведёт борьбу за место в еврокубках. Пока что команда располагается на седьмой строчке в таблице, хотя она одержала всего лишь одну победу в четырёх предыдущих матчах. «Мальорка» не обыгрывала «Барселону» с 2009 года.