«Авангард» — в деле! Вытащили серию с «Локомотивом» и снова сделали седьмой матч

Ещё после прошлого матча «Авангард» вернулся в игру. Похоже, что команда Ги Буше поняла и научилась, как играть с этим «Локомотивом». Системным, рабочим, правильным. При этом сам Никитин, разумеется, тоже сделал выводы, плюс в решающие моменты начал исполнять Радулов.

«Готовность жертвовать собой приводит к успеху в любом матче плей-офф. Но нужно отдать должное «Локомотиву», они тоже жертвовали собой. Эта команда строится четыре года, она здорово укомплектована, за счёт этого они так здорово показали себя в регулярке. Чтобы одержать победу над таким соперником, её нужно заслужить», — отметил Ги Буше.

В свою очередь, Никитин, как и положено, был спокоен. Своё дело он давно знает, да и серии с «Локомотивом» с «Авангардом» выигрывал.

В первом периоде «Локомотив» гораздо чаще угрожал воротам «Авангарда», но Серебряков справился с нагрузкой, а бросок Кулика помог размочить Исаева. Стоит отметить, как Евгений вписался в эту серию: такой прыти от защитника ротации мало кто ожидал. Но не просто так омичи усиливались, казалось бы, сомнительными хоккеистами.

Во второй двадцатиминутке «Локомотив» серьёзно давил в первой половине второго периода, однако Серебрякова так и не пробил. Никита, бесспорно, один из лучших вратарей всего чемпионата. Далее, уже ближе к перерыву «Авангард» действовал в большинстве, реактивный и вездесущий Якупов заработал буллит, но Спунер не смог выиграть дуэль у Исаева.

Решающим во встрече, как и положено, должен был стать третий период. И здесь своё веское слово сказал Наиль Якупов, который очень хорош на протяжении всего сезона. Омичи выиграли борьбу у борта. Спунер сделал перевод в центр зоны, Окулов набросил на пятак, а Якупов в касание переправил шайбу в сетку. Тут оказался бессилен даже Исаев.

Гол Рида Буше в пустые ворота уже оказался формальностью: Омск заработал и честно заслужил эту победу.

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Как и в прошлом году, нас ждёт седьмой матч в этой классной серии, который пройдёт в Ярославле. И прогнозов здесь никаких не сделать: результат этой встречи полон тумана.