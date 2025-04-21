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Авангард — Локомотив — 3:0, шестой матч серии плей-офф КХЛ, видео, обзор, 21 апреля 2025 года

«Авангард» — в деле! Вытащили серию с «Локомотивом» и снова сделали седьмой матч
Павел Панышев
Отчёт «Авангард» — «Локомотив» — 3:0
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Роскошная серия плей-офф КХЛ.

Ещё после прошлого матча «Авангард» вернулся в игру. Похоже, что команда Ги Буше поняла и научилась, как играть с этим «Локомотивом». Системным, рабочим, правильным. При этом сам Никитин, разумеется, тоже сделал выводы, плюс в решающие моменты начал исполнять Радулов.

«Готовность жертвовать собой приводит к успеху в любом матче плей-офф. Но нужно отдать должное «Локомотиву», они тоже жертвовали собой. Эта команда строится четыре года, она здорово укомплектована, за счёт этого они так здорово показали себя в регулярке. Чтобы одержать победу над таким соперником, её нужно заслужить», — отметил Ги Буше.

Как «Авангард» выиграл прошлый матч:
«Авангард» просто так не сломить! Дожали «Локомотив» и вернули серию в Омск
«Авангард» просто так не сломить! Дожали «Локомотив» и вернули серию в Омск

В свою очередь, Никитин, как и положено, был спокоен. Своё дело он давно знает, да и серии с «Локомотивом» с «Авангардом» выигрывал.

В первом периоде «Локомотив» гораздо чаще угрожал воротам «Авангарда», но Серебряков справился с нагрузкой, а бросок Кулика помог размочить Исаева. Стоит отметить, как Евгений вписался в эту серию: такой прыти от защитника ротации мало кто ожидал. Но не просто так омичи усиливались, казалось бы, сомнительными хоккеистами.

Во второй двадцатиминутке «Локомотив» серьёзно давил в первой половине второго периода, однако Серебрякова так и не пробил. Никита, бесспорно, один из лучших вратарей всего чемпионата. Далее, уже ближе к перерыву «Авангард» действовал в большинстве, реактивный и вездесущий Якупов заработал буллит, но Спунер не смог выиграть дуэль у Исаева.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
21 апреля 2025, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Кулик (Ткачёв, Прохоркин) – 13:12 (5x5)     2:0 Якупов (Окулов, Спунер) – 54:59 (5x5)     3:0 Буше – 59:15 (en)    

Решающим во встрече, как и положено, должен был стать третий период. И здесь своё веское слово сказал Наиль Якупов, который очень хорош на протяжении всего сезона. Омичи выиграли борьбу у борта. Спунер сделал перевод в центр зоны, Окулов набросил на пятак, а Якупов в касание переправил шайбу в сетку. Тут оказался бессилен даже Исаев.

Гол Рида Буше в пустые ворота уже оказался формальностью: Омск заработал и честно заслужил эту победу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Как и в прошлом году, нас ждёт седьмой матч в этой классной серии, который пройдёт в Ярославле. И прогнозов здесь никаких не сделать: результат этой встречи полон тумана.

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