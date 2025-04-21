Что за сумасшествие в плей-офф КХЛ! Исход серии «Салавата» и «Спартака» решит седьмой матч

После поражения на самом старте серии второго раунда плей-офф КХЛ «Спартак» переломил ход противостояния с «Салаватом Юлаевым». Московской команде помогла безумная победа во втором уфимском матче серии. Красно-белые уступали со счётом 3:4, но на последней секунде основного времени перевели игру в овертайм, где впоследствии одержали важнейшую победу. Героем встречи стал словацкий форвард Адам Ружичка, оформивший хет-трик.

Поймав вдохновение после столь крутого выигранного матча, москвичи удачно прошли домашнюю часть серии, выиграв две встречи кряду на арене «Мегаспорт». Благодаря этому команда Алексея Жамнова оказалась в шаге от первого в истории «Спартака» выхода в полуфинал плей-офф КХЛ. Но с первой попытки добиться исторического успеха у москвичей не получилось. В Уфе «Салават Юлаев» выиграл матч в овертайме, сократив отставание в серии до минимума – 2-3.

Впрочем, в столицу России коллектив Виктора Козлова прилетел в заметно ослабленном составе. Уже давно не может помочь своей команде один из лидеров уфимцев нападающий Нэйтан Тодд. В ходе же серии со «Спартаком» повреждения получили ещё и Артём Набиев, Ярослав Цулыгин и Джош Ливо. Лучший снайпер регулярного чемпионата КХЛ выбыл из строя после пятой встречи серии, оставшись в Уфе по медицинским соображениям. К Джошу накопилось большое количество претензий в ходе нынешнего плей-офф, но тем не менее канадский форвард c 12 очками в 15 матчах занимает третье место в списке лучших бомбардиров Кубка Гагарина, так что его потеря всё равно стала грандиозным ударом по уфимскому клубу.

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Неудивительно, что перед шестой встречей серии тренерский штаб «Салавата» был вынужден пойти на значительные перестановки в звеньях. Заодно дебютный матч в КХЛ получил шанс провести нападающий юниорской сборной России Александр Жаровский. 18-летний форвард не провёл ещё ни одной секунды в регулярных первенствах КХЛ, но такие массовые проблемы с составом заставили Козлова бросить в бой молодого форварда в самый ответственный момент сезона.

На протяжении всей серии «Спартак» и «Салават» радовали болельщиков огромным количеством заброшенных шайб. В предыдущих пяти встречах в общей сложности соперники 35 раз поражали ворота друг друга – в среднем семь раз за игру. Но в шестом матче на кону для команд стояло слишком многое. «Салавату» нужно было на заказ одерживать первую в серии победу в Москве, тогда как «Спартаку» тоже крайне желательно было бы одержать домашнюю победу, чтобы избежать ещё одного путешествия в Уфу.

Стартовый период прошёл под явную диктовку столичной команды, хоккеисты которой заставили 11 раз вступать в игру Семёна Вязового. Молодой страж ворот «Салавата» в ходе этой серии сумел отправить на скамейку запасных куда более опытного Александра Самонова. Именно с Вязовым на последним рубеже уфимцы победили в пятой встрече противостояния, а теперь его уверенные действия помогли гостям отбиться в первой двадцатиминутке.

Успешно пережив сложный отрезок, уфимцы открыли счёт на старте второго периода, реализовав едва ли не свой первый опасный момент в этом матче. Получив передачу от защитника Никиты Зоркина, нападающий Александр Чёрный в контратаке «Салавата» грамотно бросил низом в дальний щиток Артёма Загидулина, а Владислав Ефремов подкараулил отскок и добил в ближний угол ворот, поразив ворота хозяев.

Красно-белые сравняли счёт через несколько минут усилиями своего молодого нападающего Сергея Лукьянцева. Михаил Мальцев выиграл вбрасывание в чужой зоне, Демид Мансуров скинул шайбу на клюшку Лукьянцева, и тот в касание бросил в ближний угол ворот. Четвёртая тройка «Спартака» ответила на гол четвёртой тройки «Салавата». Интересно, что сделавшего результативную передачу Мансурова эта смена стала первой во всей встрече, так как до этого он сидел на лавке, исполняя роль 13-го нападающего.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

До перерыва счёт на табло больше не изменился, хотя опасных моментов в этом отрезке хватало. Спартаковцы были очень близки к голу в своём большинстве, но Вязовой вновь действовал выше всяких похвал. В свою очередь, уфимцы в принципе наконец стали намного чаще угрожать чужим воротам. При игре «5 на 5» гости стали действовать заметно активнее, несколько раз могли выходить вперёд, однако Загидулин также смог выручить своих партнёров.

Убойная реализация большинства была одним из главных козырей «Спартака» на протяжении всей серии, но в шестом матче противостояния этот компонент подвёл московскую команду. Вот и на старте третьего периода Ружичка из убойной позиции бросил мимо створа ворот гостей, в результате чего подопечные Жамнова второй раз во встрече не смогли использовать лишнего.

Чем дальше продолжался матч, тем всё более отчётливо становилось понятно, что его судьбу решит любая следующая шайба – в чьи бы ворота они бы не влетела. В результате встреча так и перетекла в дополнительное время. Интересно, что ранее в серии «Спартака» и «Салавата» уже были сыграны два овертайма, но их общая продолжительность составила всего 1 минуту 35 секунд: 1 минута 13 секунд во втором матче + 22 секунды в пятой встрече.

На сей раз овертайм продлился 14 минут 21 секунду и завершился победой гостей. «Салават» мог решать исход матча ещё за несколько минут до этого, но не смог использовать удаление Андрея Миронова. Зато уже в равных составах уфимцы всё-таки забрали победу. Денис Ян завёз шайбу в зону атаки, далее юлаевцы поборолись в углу площадки, после чего защитник «Салавата» Алексей Василевский закрыл синюю линию и нанёс бросок — Загидулин не среагировал, допустив решающую голевую ошибку. Не лучшим образом в этом моменте сыграл и Ружичка, не сумевший вывести шайбу из своей зоны. Для словацкого форварда москвичей шестой матч серии получился откровенно плохим.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

При этом 22-летний Вязовой совершил 40 сейвов, вне всяких сомнений, став главным героем этой встречи. Просто шикарная игра молодого голкипера уфимцев позволила «Салавату» спастись с 1-3 в серии. Послезавтра, 23 апреля, в этой серии состоится седьмой матч. Точно так же, как и в противостоянии «Авангарда» и «Локомотива». Какой же крутой в этом году выдаётся плей-офф КХЛ!

Стоит заметить, что впервые во втором раунде плей-офф КХЛ команды сыграют минимум 25 встреч и во второй раз в истории будет сыграно минимум два седьмых матча. Предыдущий рекорд (24 встречи) был установлен аж в 2011 году, когда две серии завершились в семи матчах и две – в пяти. Таким образом, спустя 14 лет мы получили наиболее крутой второй раунд в истории Кубков Гагарина с точки зрения конкуренции и борьбы в сериях.