Фантастическая игра Овечкина! Оформил дубль, набрал три очка и зарешал в овертайме

Прорывной регулярный чемпионат «Вашингтона» вполне логично закончился первым местом в конференции – по-хорошему, у «столичных» даже не было достойного конкурента на это место. Концовка не особо удалась «Кэпиталз», но и это можно объяснить сразу несколькими причинами: во-первых, команда до этого шла почти без спадов, а делать это на дистанции в 82 матча почти невозможно, во-вторых, весь коллектив был сконцентрирован на рекорде Александра Овечкина.

«Монреаль», который последний раз играл в плей-офф в 2021 году, только в последнем матче против «Каролины» смог обеспечить себе кубковые игры.

Уже по первому периоду стало видно, как перестроился «Вашингтон» — искромётной игру не назовёшь, но к надёжности вопросов не было. А сработало у хозяев то, что в регулярке особо не впечатляло – речь о большинстве. Правда, и тут пришлось прибегнуть к атаке сходу – Строум вошёл в зону, Уилсон нашёл поперечной передачей Овечкина, а Александр отлично бросил в ближний угол над щитком.

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Во втором периоде «Канадиенс» немного выровняли игру, однако многим больше подопечные Сан-Луи Логана Томпсона тревожить не стали. А против Овечкина у них не находилось никакого противоядия – Хатсон не смог вывести шайбу из зоны, Овечкин бросил по воротам, а Бовиллье оказался первым на добивании.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Половину третьего периода «столичные» образцово оборонялись, проводя время преимущественно в чужой зоне, но невынужденное удаление Дюбуа в чужой зоне перевернуло игру самым удивительным образом. Сначала Коул Кофилд реализовал лишнего, воспользовавшись благоприятным отскоком, после которого шайба выкатилась ровно на пятак. А уже через пять минут «Монреаль» спровоцировал неконтролируемый хаос в обороне «Вашингтона», в ходе которого Макмайкл вытолкнул своего вратаря из краски – Ник Сузуки броском из слота не промахнулся.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но за 18 минут перерыва «Кэпиталз» пришли в себя и уже в самом начале овертайма вырвали победу – Бовиллье сделал передачу из-за ворот, и Александр Овечкин с пятака завершил матч.

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Фантастический матч в исполнении Ови! Отличная силовая игра, две шайбы (в том числе победная), передача. Так и должен начинать плей-офф настоящий лидер!