Победу «Лос-Анджелесу» в игре с «Эдмонтоном» принёс немного курьёзный бросок на последней минуте.

В плей-офф НХЛ нашёлся ещё один русский герой! Но его затмила безумная развязка матча

В четвёртый раз подряд в первом раунде Кубка Стэнли встретились «Лос-Анджелес» и «Эдмонтон». В каждом из трёх предыдущих случаев «нефтяники» оказывались сильнее – в 2022 году они победили за семь матчей, в 2023-м – за шесть, в прошлом – за пять. Разумеется, «короли» были намерены наконец-то отомстить канадской команде, которая приехала на первый матч новой серии в Лос-Анджелес в качестве финалиста предыдущего плей-офф.

И начали «Кингз» так, что в это было очень легко поверить – уже на третьей минуте хозяева получили право на розыгрыш большинства и практически моментально его реализовали. А сделал это дебютант Кубка Стэнли Андрей Кузьменко – россиянин своевременно открылся на дальней штанге, где его точным пасом нашёл Кевин Фиала.

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На первый перерыв «Лос-Анджелес» ушёл при преимуществе в две шайбы, ведь незадолго до сирены Куинтон Байфилд воспользовался потерей концентрации игроками «Ойлерз» и хитрым броском из-за линии ворот застал врасплох всех соперников, включая и голкипера Стюарта Скиннера.

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Во втором периоде это преимущество неожиданно удвоилось – большую часть двадцатиминутки команды провели без голов, но ближе к очередному уходу в раздевалки «короли» выстрелили дуплетом. Сперва Кузьменко набрал второе очко в матче, ассистировав Адриану Кемпе. А затем Филлип Дано с паса того же Байфилда сделал разрыв крупным – 4:0.

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На камбэк «Эдмонтон» зарядил лучший снайпер регулярки Леон Драйзайтль – одну шайбу он успел отыграть ещё до перерыва, а уже через две минуты после него Маттиас Янмарк уменьшил отставание «нефтяников» всего до двух шайб.

Но затем гостей вновь подвела дисциплина – ещё одно удаление «Ойлерз» реализовал Кевин Фиала. А одним из ассистентов стал Андрей Кузьменко, набравший три очка в первом же матче плей-офф НХЛ в своей карьере.

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«Лос-Анджелес», казалось бы, быстро остудил пыл подопечных Криса Ноблоха и должен был без особых проблем удерживать победу. Но без проблем не получилось вообще – ветеран Кори Перри через считаные минуты вновь приблизил «Эдмонтон» к «королям» на дистанцию в две шайбы.

А затем наступила фантастическая развязка.

Канадцы, руководствуясь необходимостью спасать матч, заменили вратаря на шестого полевого игрока более чем за три минуты до конца основного времени. И это сработало! Сначала оборона «Кингз» упустила на своём пятаке Зака Хаймана, который за 2:04 до сирены сократил отставание своей команды до минимума.

А ещё через полминуты Коннор Макдэвид, оформивший ассистентский хет-трик, забросил пятую шайбу и сравнял счёт!

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Многие болельщики уже наверняка готовились к овертайму, но канадцы вновь устремились к чужим воротам, желая решить все вопросы за 60 минут. Так и получилось, но есть нюанс – «нефтяники», выиграв вбрасывание в чужой зоне, довольно быстро потеряли шайбу и пропустили контратаку.

Главным героем «Лос-Анджелеса» стал Дано. После паса Тревора Мура, грамотно убравшего соперника, канадец нанёс решающий бросок по воротам Скиннера. Откровенно говоря, бросок этот получился не лучшим, но именно это и позволило Филлипу переиграть голкипера.

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6:5 – настоящее безумие в первом же матче серии!