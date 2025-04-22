Драматичное поражение «Эдмонтона», героическое спасение Дадонова. Итоги дня в НХЛ

Овечкин вытащил матч для «Вашингтона», а Бучневич не спас «Сент-Луис» от второго поражения подряд.

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В прошедший игровой день плей-офф НХЛ состоялись четыре матча, представляем обзор всех встреч.

Дубль и пас Овечкина принесли «Вашингтону» победу в первом матче плей-офф с «Монреалем»

Завершился первый матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме.

В составе «столичных» забивали Энтони Бовиллье и Александр Овечкин, оформивший дубль и отдавший результативную передачу.

У «Монреаля» шайбы забросили Коул Кофилд и Ник Судзуки.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Второй матч серии состоится 24 апреля в Вашингтоне.

«Виннипег» удвоил преимущество в серии с «Сент-Луисом». У Бучневича — передача

Завершился второй матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла в Виннипеге на стадионе «Канада Лайф-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 2:1. Счёт в серии стал 2-0.

В составе «реактивных» шайбы забросили канадский форвард Марк Шайфли и американский нападающий Кайл Коннор. Владислав Наместников голевыми действиями не отметился.

У «Сент-Луиса» единственный гол забил американский форвард Джимми Снаггеруд. На счету российского нападающего Павла Бучневича результативная передача. Россиянин Алексей Торопченко остался без очков.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Третий матч серии между командами состоится в Сент-Луисе 25 апреля, начало встречи — в 4:30 мск.

«Эдмонтон» отыгрался с 0:4, но уступил «Лос-Анджелесу» в первом матче серии, пропустив на последней минуте

Сегодня, 22 апреля, завершился первый матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:5.

«Нефтяники» отыгрались с 0:4, но уступили, пропустив решающую шайбу на последней минуте третьего периода.

В составе победителей голами отметились Куинтон Байфилд (1+1), Адриан Кемпе (1+2), Филлип Дано (дубль), Кевин Фиала (1+1), а также российский новичок команды Андрей Кузьменко, в активе которого, кроме заброшенной шайбы, ещё две результативные передачи. У защитника Владислава Гаврикова одна результативная передача – в победном голе.

У гостей шайбы забрасывали Леон Драйзайтль (1+1), Коннор Макдэвид (1+3), Кори Перри (1+1), Маттиас Янмарк и Зак Хайман. Россиянин Василий Подколзин остался без очков.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Счёт в серии стал 1-0 в пользу калифорнийской команды. Второй матч пройдёт также в Лос-Анджелесе 24 апреля.

Гол Дадонова помог «Далласу» сравнять счёт в серии с «Колорадо»

В ночь с 21 на 22 апреля завершился второй матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3 в овертайме. Счёт в серии стал ничейным — 1-1.

В составе «звёзд» заброшенными шайбами отметились канадский форвард Тайлер Сегин и канадский защитник Томас Харли, а также американский нападающий Колин Блэквелл. Ещё одна шайба, которая помогла хозяевам перевести игру в овертайм, на счету российского нападающего Евгения Дадонова.

В составе «Колорадо» голы забивали звёздный форвард Натан Маккиннон, американский нападающий Джек Друри и канадец Логан О'Коннор.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Третий матч серии между командами состоится 24 апреля в Денвере.

Расписание матчей 23 апреля