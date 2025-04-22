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Результаты матчей НХЛ за 22 апреля 2025 года, обзор, видео голов, сетка плей-офф НХЛ, расписание, календарь

Драматичное поражение «Эдмонтона», героическое спасение Дадонова. Итоги дня в НХЛ
Владимир Лаевский
Итоги дня в НХЛ
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Овечкин вытащил матч для «Вашингтона», а Бучневич не спас «Сент-Луис» от второго поражения подряд.

В прошедший игровой день плей-офф НХЛ состоялись четыре матча, представляем обзор всех встреч.

Дубль и пас Овечкина принесли «Вашингтону» победу в первом матче плей-офф с «Монреалем»

Завершился первый матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
22 апреля 2025, вторник. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 2
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Овечкин (Уилсон, Строум) – 18:34 (pp)     2:0 Бовиллье (Овечкин, Строум) – 32:09     2:1 Кофилд (Лайне, Хатсон) – 50:32 (pp)     2:2 Судзуки (Каррье, Хатсон) – 55:45     3:2 Овечкин (Бовиллье, Строум) – 62:26    

В составе «столичных» забивали Энтони Бовиллье и Александр Овечкин, оформивший дубль и отдавший результативную передачу.

У «Монреаля» шайбы забросили Коул Кофилд и Ник Судзуки.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Второй матч серии состоится 24 апреля в Вашингтоне.

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«Виннипег» удвоил преимущество в серии с «Сент-Луисом». У Бучневича — передача

Завершился второй матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла в Виннипеге на стадионе «Канада Лайф-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 2:1. Счёт в серии стал 2-0.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
22 апреля 2025, вторник. 02:30 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
2 : 1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Шайфли (Демело) – 16:32     1:1 Снаггеруд (Бучневич, Фаулер) – 19:58 (pp)     2:1 Коннор (Перфетти, Шайфли) – 41:43    

В составе «реактивных» шайбы забросили канадский форвард Марк Шайфли и американский нападающий Кайл Коннор. Владислав Наместников голевыми действиями не отметился.

У «Сент-Луиса» единственный гол забил американский форвард Джимми Снаггеруд. На счету российского нападающего Павла Бучневича результативная передача. Россиянин Алексей Торопченко остался без очков.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Третий матч серии между командами состоится в Сент-Луисе 25 апреля, начало встречи — в 4:30 мск.

«Эдмонтон» отыгрался с 0:4, но уступил «Лос-Анджелесу» в первом матче серии, пропустив на последней минуте

Сегодня, 22 апреля, завершился первый матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:5.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
22 апреля 2025, вторник. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
6 : 5
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Кузьменко (Фиала, Кемпе) – 02:49 (pp)     2:0 Байфилд (Даути, Андерсон) – 19:27     3:0 Кемпе (Кузьменко, Копитар) – 34:47     4:0 Дано (Байфилд) – 37:43     4:1 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 39:54     4:2 Янмарк (Фредерик, Скиннер) – 42:19     5:2 Фиала (Кемпе, Кузьменко) – 44:59 (pp)     5:3 Перри (Макдэвид, Бушар) – 47:43     5:4 Хайман (Макдэвид, Перри) – 57:56     5:5 Макдэвид (Драйзайтль, Бушар) – 58:32     6:5 Дано (Мур, Гавриков) – 59:18    

«Нефтяники» отыгрались с 0:4, но уступили, пропустив решающую шайбу на последней минуте третьего периода.

В составе победителей голами отметились Куинтон Байфилд (1+1), Адриан Кемпе (1+2), Филлип Дано (дубль), Кевин Фиала (1+1), а также российский новичок команды Андрей Кузьменко, в активе которого, кроме заброшенной шайбы, ещё две результативные передачи. У защитника Владислава Гаврикова одна результативная передача – в победном голе.

У гостей шайбы забрасывали Леон Драйзайтль (1+1), Коннор Макдэвид (1+3), Кори Перри (1+1), Маттиас Янмарк и Зак Хайман. Россиянин Василий Подколзин остался без очков.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Счёт в серии стал 1-0 в пользу калифорнийской команды. Второй матч пройдёт также в Лос-Анджелесе 24 апреля.

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Гол Дадонова помог «Далласу» сравнять счёт в серии с «Колорадо»

В ночь с 21 на 22 апреля завершился второй матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3 в овертайме. Счёт в серии стал ничейным — 1-1.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
22 апреля 2025, вторник. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 3
ОТ
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Маккиннон (Макар, Друен) – 08:48 (pp)     1:1 Сегин (Марчмент, Бенн) – 19:06 (pp)     2:1 Харли (Стил, Бек) – 23:40     2:2 Друри (О'Коннор, Линдгрен) – 24:42     2:3 О'Коннор (Лехконен, Жирар) – 39:27     3:3 Дадонов (Джонстон) – 50:13     4:3 Блэквелл (Стил, Сеси) – 77:46    

В составе «звёзд» заброшенными шайбами отметились канадский форвард Тайлер Сегин и канадский защитник Томас Харли, а также американский нападающий Колин Блэквелл. Ещё одна шайба, которая помогла хозяевам перевести игру в овертайм, на счету российского нападающего Евгения Дадонова.

В составе «Колорадо» голы забивали звёздный форвард Натан Маккиннон, американский нападающий Джек Друри и канадец Логан О'Коннор.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Третий матч серии между командами состоится 24 апреля в Денвере.

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Сетка плей-офф НХЛ — 2025

Расписание матчей 23 апреля

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
23 апреля 2025, среда. 01:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Не начался
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
23 апреля 2025, среда. 02:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Не начался
Оттава Сенаторз
Оттава
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
23 апреля 2025, среда. 03:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Не начался
Флорида Пантерз
Санрайз
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
23 апреля 2025, среда. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Не начался
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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