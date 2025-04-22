СКА отказался от лучших вратарей плей-офф КХЛ. Они перевернули ход четвертьфиналов

Второй раунд плей-офф КХЛ вступает в свою кульминационную стадию. На данный момент по-прежнему определён лишь один участник полуфинала Кубка Гагарина – 2025. Им стал челябинский «Трактор», сумевший в пятиматчевой серии переиграть минское «Динамо» (4-1). Остальные же шесть команд продолжают сражаться ещё на три вакансии в третьем раунде плей-офф КХЛ.

Сегодня свой шаг в полуфинал Кубка Гагарина может сделать московское «Динамо». Для этого команде Алексея Кудашова нужно в Казани вновь обыграть «Ак Барс». Но уже известно, что столичный клуб в любом случае провёл свой самый успешный плей-офф КХЛ с 2013 года. Об этом говорит самая примитивная математика. 12 лет назад динамовцы защитили звание действующего чемпиона КХЛ, после чего ни разу не проходили барьер второго раунда плей-офф.

Более того – столичный коллектив даже ни разу не добирался до цифры «три» в четвертьфинальной серии. В 2016-м «Динамо» на стадии второго раунда уступило СКА (2-4), в остальные же годы бело-голубые либо проигрывали серии со счётом 1-4 и 0-4, либо вылетали ещё в первом раунде, а однажды и вовсе не смогли пробиться в плей-офф. Сейчас же в активе команды Кудашова уже семь выигранных матчей в нынешнем розыгрыше. Это четвёртый результат в истории «Динамо» по одержанным победам в одном плей-офф КХЛ.

Вне всяких сомнений, московский клуб не смог бы настолько близко подобраться к вожделенному выходу в полуфинал Кубка Гагарина, если бы не топовое усиление, совершённое организацией за несколько дней до дедлайна. В декабре прошлого года столичный клуб выкупил из «Лады» голкипера Владислава Подъяпольского, проводившего лучший регулярный чемпионат в своей карьере.

Пожалуй, 29-летний вратарь справедливо считался наиболее лакомым кусочком на трансферном рынке КХЛ, но его критики вспоминали, что в своё время на этого игрока успели навесить ярлык «не для больших задач». Ранее Владислав пять раз принимал участие в плей-офф, но ни разу его команда не смогла продвинуться дальше второго раунда. Самый большой провал случился в сезоне-2018/2019, когда Подъяпольский только дебютировал в кубковой части.

В то время голкипер защищал ворота «Ак Барса», и серия первого раунда с «Авангардом» стала одним из самых болезненных ударов для казанской торсиды. Тогда защищавший чемпионское звание «Ак Барс» не смог выиграть ни одной встречи в плей-офф, потерпев оглушительное поражение – 0-4. Совсем ещё молодой Подъяпольский сыграл три матча, пропустив 11 шайб.

Владислав Подъяпольский Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

С учётом текущих реалий, иронично, что шесть лет назад в Казани не стали давать второй шанс своему вратарю. В межсезонье с Владиславом оперативно попрощались, отправив его на перезагрузку карьеры в «Северсталь». Там Подъяпольский на протяжении двух подряд плей-офф активно портил нервы… московскому «Динамо». Тому самому клубу, с которым сейчас готов добиться лучшего достижения в своей карьере. Три года назад Владислав даже дотащил череповецкий клуб до седьмой встречи, где всё-таки потерпел поражение со счётом 1:2. В седьмом матче Подъяпольский совершил 37 спасений после 39 бросков, заставив менеджеров «Динамо» обратить на себя самое пристальное внимание.

Однако ещё пристальнее в тот момент на голкипера начали смотреть из Санкт-Петербурга. Следующий сезон Владислав начал всё ещё в Череповце, но уже в ходе регулярного чемпионата армейцы выменяли голкипера из «Северстали». А дальше голкипер проделал максимально привычный путь для любого вратаря СКА – от новой мессии до нового разочарования. За армейцев Санкт-Петербурга Владислав отыграл всего 18 встреч, одержав в них шесть побед. Бо́льшую часть плей-офф Подъяпольский отсидел на лавке за Дмитрием Николаевым, затем оказался брошен в бой на решающий матч сезона, пропустил три гола с 16 бросков от ЦСКА, за что и был отправлен восвояси.

Владислав Подъяпольский Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Что было дальше – все хорошо знают. Исторический вывод «Лады» в розыгрыш Кубка Гагарина в прошлом сезоне, обмен в «Динамо» в дедлайн и на данный момент абсолютно триумфальное выступление в текущем плей-офф. Нынешний розыгрыш Кубка Гагарина Владислав по медицинским причинам начинал в роли второго номера «Динамо», однако все понимали, что наступит тот момент, когда Подъяпольский займёт своё место на последнем рубеже бело-голубых. Он сделал это в шестом матче серии со СКА, передав пламенный привет бывшей команде, а теперь тащит «Динамо» в полуфинал плей-офф.

В серии с «Ак Барсом» Владислав принял участие в четырёх встречах, одержав три победы подряд. Подъяпольский не принял участия в первом матче серии, в котором тренерский штаб «Динамо» сделал ставку на Максима Моторыгина. Но после того, как Максим сыграл не лучшим образом, дальше действовал исключительно один Владислав. За четыре встречи серии он пропустил всего восемь шайб, благодаря чему сейчас занимает второе место по проценту отражённых бросков в нынешнем плей-офф, демонстрируя выдающийся показатель в 93,7%.

Кто же располагается на первой строчке? Ещё один вратарь, прекрасно знакомый хоккейному клубу СКА. Выдающийся плей-офф за «Авангард» проводит 29-летний голкипер Никита Серебряков, от услуг которого в Санкт-Петербурге отказались в ходе нынешнего сезона. За Серебряковым армейцы начали активную охоту после того, как два года назад Никита затащил «Адмирал» во второй раунд плей-офф КХЛ.

Тогда с Серебряковым в воротах приморский клуб сенсационно выбил из борьбы «Салават Юлаев» (4-2), а затем навязал отчаянное сопротивление «Ак Барсу» (2-4). СКА боролся за Серебрякова в течение года, затем провёл обмен, согласовав его на самом высшем уровне, а затем… привычно разочаровался в голкипере после первой же большой неудачи.

В прошлом плей-офф армейцы Санкт-Петербурга уступили «Автомобилисту» во втором раунде, после чего судьба Никиты была предрешена. На старте текущей регулярки российский вратарь действительно выглядел слабо, однако уже давно сложилось ощущение, что искать причины бед всех голкиперов системы СКА нужно совершенно в другом месте.

После же обмена в «Авангард» Никита быстро стал главной звездой в омском клубе, сумев даже оттеснить на второй план фактор значимости Рида Буше. В текущем плей-офф Серебряков парирует 94,0% бросков, а его «ястребы» в первом раунде выбили из борьбы обладателя Кубка Гагарина – 2024 «Металлург», а во втором смогли отыграться с 1-3 в серии с «Локомотивом».

Никита Серебряков Фото: РИА Новости

Лучший клуб регулярного чемпионата КХЛ сезона-2024/2025 не смог пробить Серебрякова в шестой встрече серии, и теперь судьба противостоянии решится в Ярославле. Таким образом, Владислав и Никита находятся в одной победе от того, чтобы окончательно вписать свои имена в историю своих новых клубов. СКА же сделал ставку на молодых Егора Заврагина и Артемия Плешкова и вылетел из плей-офф КХЛ уже после первого раунда. Не их вина, но очередной пример того, как устроена система армейского клуба.