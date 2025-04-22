В НХЛ — сразу три отставки за три дня. Почему тренеры потеряли работу?

Два мира — два Шапиро: пока 16 лучших команд НХЛ начали борьбу за Кубок Стэнли, другие 16 начали работу над ошибками. Работа эта зачастую ограничивается сменой тренера и парой подписаний на рынке свободных агентов. Срок тренерской жизни в лиге и так уменьшился до минимальных значений за долгих лет, в этом году клубы тоже церемониться не стали. За 48 часов три клуба сменили своих главных тренеров.

Питер Лавиолетт, «Рейнджерс»

Лавиолетт — один из немногих тренеров НХЛ, который выводил в финал три разных команды. Каждый раз эти проходы в финал («Каролина»-2006, «Филадельфия»-2010, «Нэшвилл»-2017) становились сенсациями. Сейчас у тренера появилась репутация человека, который даёт быстрый результат, но уже через два-три года команда перестаёт его слушать. «Вашингтон» после первых удачных сезонов к третьему году совсем погрустнел. В «Рейнджерс» случилась та же история.

При этом смена Жерара Галлана на Лавиолетта явно была воспринята игроками с оптимизмом. Журналисты подчеркивали, что игроки в интервью упоминали о контрасте между двумя тренерами в вопросе подготовки к матчам и постановки системной обороны. Однако в первом году Лавиолетта, который принёс команде победу в регулярке и попадание в финал конференции, «Рейнджерс» всё равно во многом оставались командой Игоря Шестёркина, который своей фантастической игрой скрывал плохие метрики команды и пробелы в защите.

В этом сезоне, впрочем, всё полетело в тартарары — и это после удачных по всем показателям первых матчей. Слова Каапо Какко, Зака Джонса и Кэлвина де Хаана, которые были недовольны своим использованием в команде — это прямая претензия главному тренеру. Три таких укола за один сезон — вещь, которая выглядит немыслимой для современной лиги. Лавиолетт, очевидно, потерял раздевалку, критикуемые ветераны команды не получали даже одной встречи для того, чтобы «посидеть и подумать».

Питер Лавиолетт Фото: John McDonnell/AP Photo/ТАСС

Однако очевидно, что ответственность за эту ситуацию несёт не один главный тренер. Болельщики требуют и отставки генмендежера Криса Друри, который собрал состав, который уже через два года явно должен начать очередную перестройку. Хаотичные шаги от Друри, которые были призваны спасти сезон, результат не спасли, при этом увеличили средний возраст лидеров команды. Однако скандал с Артемием Панариным может указывать и на то, что проблемы «Рейнджерс» находятся не только в области чисто хоккейного менеджмента.

Лавиолетт же, несмотря на свои неудачи последних лет, наверняка получит ещё один шанс — как ни крути, это седьмой тренер в истории НХЛ по количеству побед. Другое дело, что напористый стиль тренера Лави больше подходит команде, которая выходит из перестройки и должна сделать шаг вперёд. В одной из таких как раз недавно тоже освободилась вакансия.

Грег Кронин, «Анахайм»

Назначение Кронина в «Анахайм» в своё время выглядело крайне нетипичным. На момент повышения тренер возглавлял фарм-клуб «Колорадо», за 35 лет своей работы успел поработать и в NCAA, и в НХЛ, и в АХЛ, и в штабах сборной на ЧМ и МЧМ. Однако Кронин никогда не был главным тренером команды НХЛ и получил свой первый такой шанс в 60 лет. Такой поздний приход выглядел нетипичным для современной НХЛ: как выяснилось, ничего хорошего из этого не вышло.

Про «Анахайм» вообще говорится не так много, и причины этого понятны: команда давно ушла в перестройку, значимых игроков из России до драфта Павла Минтюкова там не было лет этак 15, да и это далеко не самый хоккейный рынок в Америке. При этом у команды отличный пул проспектов: большинство задрафтованных защитников выигрывали призы лучших в канадских юниорских лигах, технарь Тревор Зеграс успел попасть на обложку видеоигры, да и от Мэйсона Мактавиша с Лео Карлссоном ожидания весьма и весьма высокие. Однако Кронин явно был человеком, чьё хоккейное становление пришлось на 90-е и нулевые — и видение хоккея он принёс соответствующее.

Грег Кронин Фото: Ashley Landis/AP Photo/ТАСС

Красноречивый факт: лишь один игрок «Анахайма» за два года пробил 60 очков в сезоне — и то за счёт аномальной реализации бросков от Фрэнка Ватрано, наколотившего 37 шайб год назад. Зеграс и Мактавиш после яркого дебюта как будто растворились в сероватом хоккее нового тренера. При этом одной из основных претензий к Кронину был его стиль работы с командой. Претензии высказывали те игроки, которых нельзя записать в категорию слабых духом.

Опытнейший Якоб Сильверберг, покинувший НХЛ прошлым летом и отдавший «уткам» 11 лет, рассказывал шведской прессе: «Мы проигрывали «Эдмонтону» 0:5, он взял тайм-аут и попросил всех игроков выйти на лёд и смотреть в лицо. «Смотрите мне в глаза! Какого чёрта вы делаете?» — кричал он. Я подумал: что ты творишь? Тебе недостаточно того, что нас полностью переиграли? Он вёл себя по-идиотски». Илья Любушкин уже после перехода в «Торонто» говорил: «Атмосфера в команде была тяжёлой. Был момент, когда я думал? «Неужели я уже устал от хоккея?»

Всё это подтвердили и американские инсайдеры. «Методы общения Кронина с игроками были неприемлемыми. Он был предупреждён о недопустимости такого поведения. Да, команда сделала шаг вперёд в таблице, но это было связано с сильной игрой Лукаша Достала в первой части сезона. Это сложно было назвать улучшением за счёт тренерской работы — проблемы в общении с игроками привели клуб к той точке, когда перемена была необходима», — заявил инсайдер Daily Faceoff Франк Серавалли.

Дэн Байлсма, «Сиэтл»

Для современной НХЛ увольнение тренера после одного сезона — штука крайне необычная даже с учётом того, что люди на скамейках стали менять команды сильно чаще. Даже упомянутому выше Кронину, который потерял связь с игроками уже после первого года, дали второй сезон. Байлсма второго шанса не получил.

При этом даже после двух значимых подписаний на рынке свободных агентов (Брэндон Монтур и Чендлер Стивенсон) команда из «Сиэтла» в лучшем случае воспринималась претендентом на зону уайлд-кард. Математические модели и букмекерские прогнозы отводили команде примерно 86-88 очков, что оставляло команду за бортом восьмёрки. На деле команда потеряла пять очков по сравнению с прошлым сезоном (76 против 81), который завершился отставкой Дэйва Хэкстола. Правда, его увольнение якобы имело и нехоккейные причины — по слухам, один из лидеров команды категорически отказался играть под руководством этого тренера.

Приход Байлсмы, как и назначение Кронина, тоже были необычными. Репутация Диско Дэна сильно истрепалась за те годы, что прошли после победы в Кубке Стэнли: «Питтсбург» он в финал больше не выводил, «Баффало» на новый уровень не запустил, как помощник в НХЛ себя тоже не показал. Однако сильная работа в фарме «Кракен» позволила 54-летнему тренеру получить второй шанс. Может, у шефов команды в голове были примеры Брюса Кэссиди или Майка Салливана, которые тоже получили вторые шансы после спорных первых заходов в НХЛ.

Дэн Байлсма Фото: Javier Vicencio/ZUMA/ТАСС

В принципе, по абсолютному большинству метрик этот «Сиэтл» шёл ниже среднего в лиге и нейтральному болельщику запомнился разве что парой матчей с яркими камбэками. Однако виноват ли в этом один Байлсма? Кажется, успех-2023, когда команда дошла до седьмого матча второго раунда, несколько затуманил голову менеджменту. Состав «Кракен» выглядит максимально средненьким, желание создать четыре равных звена было реализовано лишь в том самом успешном сезоне. Так и не возродился Филипп Грубауэр, который в этом году после очередного неудачного старта года уехал на драфт отказов. В общем, изначально посредственный состав добился вполне ожидаемого посредственного результата.

Многих интересовала судьба Джессики Кэмпбелл, которая вошла в историю лиги самим фактом своей работы в штабе. Кэмпбелл отвечала за атаку и большинство: по шайбам «Кракен» заняли 16-е место, однако большинство было лишь 23-м в лиге. Если верить инсайдерам, один из самых заметных помощников лиги свой пост сохраняет. Остальное будет решать обновлённое клубное руководство: Рон Фрэнсис якобы переходит на должность президента клуба, а кресло генменеджера занимает бывший шеф «Баффало» Джейсон Боттерилл.