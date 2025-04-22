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Расписание спортивных матчей 23 апреля 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события среды: «Интер» — «Милан», Кучеров vs Бобровский, Кубок Гагарина и баскетбол
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 23 апреля 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Лучший спорт 23 апреля: «Реал» в Примере, Дончич и Леброн против «Миннесоты» в плей-офф НБА и решающая игра серии «Локомотив» — «Авангард»!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:30: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флорида Пантерз», плей-офф НХЛ, 1/8 финала, первый матч

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
23 апреля 2025, среда. 03:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Не начался
Флорида Пантерз
Санрайз
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как начнётся битва за Флориду?

Во второй раз подряд эти команды сойдутся между собой уже в первом раунде Кубка Стэнли. В прошлом году именно с битвы за Флориду начался путь «Пантерз» к первому в их истории чемпионству – тогда подопечные Пола Мориса обыграли принципиальных соперников всего за пять встреч. За это время «Тампа» стала сильнее, но и «пантеры» в классе не потеряли – кто заберёт первый матч?

Статистика плей-офф НХЛ
Как закончатся серии первого раунда?
Сказка «Вашингтона» закончится, а чемпион сойдёт с дистанции? Прогнозы на плей-офф НХЛ
Сказка «Вашингтона» закончится, а чемпион сойдёт с дистанции? Прогнозы на плей-офф НХЛ

🏀 5:00: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз», НБА — плей-офф, 1/8 финала, второй матч

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
23 апреля 2025, среда. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Не начался
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Леброн и Дончич соберутся?

Первый матч серии получился на загляденье. «Миннесота» выглядела выше всяких похвал, разгромив оппонента на его территории (117:95). Вряд ли суперзвёзды «Лейкерс» позволят такому произойти во второй раз кряду. Леброн Джеймс и Лука Дончич обязаны побеждать дома, потому что ехать в гости к «волкам», проигрывая 0-2 — плохой сигнал. Но Энтони Эдвардс не дремлет и не признаёт авторитетов, кто окажется сильнее во второй встрече?

Статистика плей-офф НБА
Красочный первый матч серии:
Дончич не оценил дерзость Эдвардса. «Миннесота» красиво разнесла «Лейкерс» в плей-офф НБА
Видео
Дончич не оценил дерзость Эдвардса. «Миннесота» красиво разнесла «Лейкерс» в плей-офф НБА

🏒 6:00: «Вегас Голден Найтс» — «Миннесота Уайлд», плей-офф НХЛ, 1/8 финала, второй матч

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
23 апреля 2025, среда. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Не начался
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: смогут ли Кирилл Капризов и Ко взять гостевую победу?

Многие ждали довольно-таки лёгкого прохода «Вегаса» во второй раунд, но первая встреча показала, что победа в серии может даться «рыцарям» далеко не так просто. Есть ощущение, что «Голден Найтс» будет гораздо проще, если они смогут закрыть Кирилла Капризова, который приложил руку к обоим голам «Миннесоты» в прошлом матче. Получится ли у подопечных Брюса Кэссиди сделать это и забрать и вторую игру или же «дикари» сподобятся на сенсацию?

Статистика плей-офф НХЛ
У «Вегаса» тоже есть свой герой из России:
Дорофеев неудержим! Лучший снайпер «Вегаса» перенёс сверхрезультативность и на плей-офф
Дорофеев неудержим! Лучший снайпер «Вегаса» перенёс сверхрезультативность и на плей-офф

🎾 12:00*: Анастасия Севастова (Латвия, SR) — Анастасия Павлюченкова (Россия), Мадрид, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Мадрид (ж). 1-й круг
23 апреля 2025, среда. 12:00 МСК
Анастасия Севастова
Латвия
Анастасия Севастова
А. Севастова
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова

Интрига: как начнёт Павлюченкова «тысячник» в Мадриде?

Анастасия Павлюченкова начинает грунтовую серию на «тысячнике» в Мадриде встречей с Анастасией Севастовой из Латвии. Девушки ранее играли семь раз, и во всех случаях успех был на стороне россиянки. Правда, последний их матч был довольно давно — в Мельбурне-2021. Победительница новой встречи далее сразится с Еленой Остапенко, тоже представляющей Латвию.

Мадрид-2025. Женщины. Турнирная сетка
Россиянка здорово выступила в Мельбурне:
Павлюченкова прервала серию Соболенко из 24 победных сетов на АО. Но Арина — в полуфинале
Павлюченкова прервала серию Соболенко из 24 победных сетов на АО. Но Арина — в полуфинале

🏒 17:00: «Салават Юлаев» — «Спартак», плей-офф КХЛ, 1/4 финала, седьмой матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 7-й матч
23 апреля 2025, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Салават» завершит камбэк?

Многие уже успели списать со счетов уфимцев, которые в этом плей-офф зарекомендовали себя как исключительно домашняя команда. Однако в самый нужный момент подопечные Виктора Козлова смогли одержать невероятно важную победу в гостях и вернуть серию на свою арену для решающего седьмого матча. Получится ли у «Салавата» воспользоваться преимуществом родных стен и выйти в полуфинал Кубка Гагарина?

Статистика плей-офф КХЛ
Как Уфа спасла серию:
Что за сумасшествие в плей-офф КХЛ! Исход серии «Салавата» и «Спартака» решит седьмой матч
Видео
Что за сумасшествие в плей-офф КХЛ! Исход серии «Салавата» и «Спартака» решит седьмой матч

🏒 19:30: «Локомотив» — «Авангард», плей-офф КХЛ, 1/4 финала, седьмой матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 7-й матч
23 апреля 2025, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: возьмёт ли «Авангард» реванш за прошлогодний плей-офф?

Вновь, как и год назад, эта серия случилась во втором раунде и вновь она дошла до седьмой встречи. «Локомотив», казалось бы, уже дожал «ястребов», вернувшись в Ярославль со счётом 3-1, но затем проиграл два матча – Омск был хорош и заслуженно перевёл противостояние в седьмую игру. В прошлом плей-офф развязка тоже наступила в последней из возможных встреч, и тогда «Локомотив» взял верх на чужой площадке. Вернёт ли «Авангард» должок?

Статистика плей-офф КХЛ
Банда Ги Буше была убедительна:
«Авангард» — в деле! Вытащили серию с «Локомотивом» и снова сделали седьмой матч
Видео
«Авангард» — в деле! Вытащили серию с «Локомотивом» и снова сделали седьмой матч

🏀 19:30: ЦСКА — «Пари Нижний Новгород», Единая лига, 1/4 финала, первый матч

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
23 апреля 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: ждать ли чуда от гостей?

ЦСКА не удалось выиграть регулярный чемпионат. Правда, вряд ли команда беспокоится по этому поводу, так как всё равно довольно хорошо и стабильно выступала на протяжении долгого отрезка времени. В плей-офф армейцам предстоит сыграть с «Пари НН». Нижегородцы один раз в сезоне сподобились на чудо — дома одолели действующего чемпиона. Может быть, получится ещё раз?

Статистика плей-офф Единой лиги
Анонс плей-офф:
Плей-офф — украшение сезона. Каким будет четвертьфинал для лидеров Единой лиги?
Плей-офф — украшение сезона. Каким будет четвертьфинал для лидеров Единой лиги?

⚽️ 19:30: «Парма» — «Ювентус», Серия А, 33-й тур

Италия — Серия А . 33-й тур
23 апреля 2025, среда. 19:30 МСК
Парма
Парма
Не начался
Ювентус
Турин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Юве» вернётся в топ-4?

«Ювентус» сражается за попадание в Лигу чемпионов. Сейчас туринцы занимают пятое место, но в случае победы над «Пармой» команда вернётся в зону ЛЧ. В первом круге клубы сыграли вничью – 2:2. Так что вряд ли у «Юве» получится лёгкая прогулка. Хотя «Парма» не побеждает уже в шести турах подряд, но последние пять матчей команды завершились вничью.

Статистика Серии А
Встречу перенесли из-за смерти Папы Римского:
Официально
Матчи Серии А 21 апреля перенесены из-за смерти Папы Римского

🏀 21:30: «Олимпиакос» — «Реал» Мадрид, Евролига, 1/4 финала, первый матч

Евролига . 1/4 финала. 1-й матч
23 апреля 2025, среда. 21:30 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: встреча грандов — кто начнёт плей-офф с победы?

«Олимпиакос» — победитель регулярки Евролиги этого сезона. Мадридский «Реал» пробился в плей-офф через плей-ин, проиграв в первой встрече «Парижу». Испанский клуб в этом году далёк от идеала. Тем не менее все знают, что «сливочные» являются королями матчей на вылет. Они буквально расцветают в самый ответственный момент. На стороне «Олимпиакоса» стабильная игра и домашний паркет, а у «Реала» — страсть и опыт. Кто окажется сильнее?

Статистика плей-офф Евролиги
Евролига уже не та?
Евролига? Нет, спасибо. Как юный талант слинял из «Барселоны» в погоне за НБА
Евролига? Нет, спасибо. Как юный талант слинял из «Барселоны» в погоне за НБА

⚽️ 22:00: «Арсенал» — «Кристал Пэлас», Премьер-лига, 34-й тур

Англия — Премьер-лига . 34-й тур
23 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Кристал Пэлас
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Арсенал» сделает «Ливерпуль» чемпионом?

«Арсенал» борется за победу в Лиге чемпионов. А в чемпионате Англии команда Микеля Артеты уже выбыла из гонки за титул. Отставание от «Ливерпуля» — 13 очков за шесть туров до финиша. А в случае поражения в следующем туре от «Кристал Пэлас» команда Арне Слота официально станет чемпионом. Маловероятно, что «Арсенал» уступит, но всё возможно. Наверняка футболисты «Ливерпуля» будут смотреть эту встречу вместе.

Статистика АПЛ
«Арсенал» ждёт большое лето-2025:
Артета заявил, что нынешний «Арсенал» может покупать игроков самого высокого уровня

⚽️ 22:00: «Интер» — «Милан», Кубок Италии, 1/2 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Кубок Италии . 1/2 финала. 2-й матч
23 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Интер М
Милан
Не начался
Милан
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто окажется в финале Кубка Италии?

В первом полуфинале Кубка Италии «Милан» и «Интер» сыграли вничью — 1:1. Команды отложили вопрос с определением сильнейшего до второй встречи. Большого домашнего преимущества нет ни у кого, так как клубы выступают на одном стадионе. Всё зависит только от них самих. «Интер» выглядит солиднее и круче в нынешнем сезоне. Но в дерби возможно всё что угодно.

Турнирная сетка Кубка Италии по футболу
«Интер» идёт за треблом:
В финале ЛЧ крайне вероятна битва за требл! Такое случалось лишь трижды
В финале ЛЧ крайне вероятна битва за требл! Такое случалось лишь трижды

⚽️ 22:30: «Хетафе» — «Реал» Мадрид, Примера, 33-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Испания — Примера . 33-й тур
23 апреля 2025, среда. 22:30 МСК
Хетафе
Хетафе
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сделает ли «Реал» подарок «Барсе»?

Мадридский «Реал» остаётся в гонке за золото Примеры. Но отставание от «Барсы» составляет четыре очка. Ошибаться совсем нельзя. А в следующем туре у «Реала» тяжёлый выезд к «Хетафе». Команда Пепа Бордаласа — одна из самых грубых и злых в Европе. Она умеет «выгрызать» очки у соперников. Так что «Реал» ждёт весёлый матч. Но для команды Карло Анчелотти во главе — победа. И её нужно добыть любым способом.

Статистика Примеры
В Мадриде грядёт смена тренера:
Уход Анчелотти из «Реала» подают как факт. Придёт Алонсо или есть другие варианты?
Уход Анчелотти из «Реала» подают как факт. Придёт Алонсо или есть другие варианты?
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