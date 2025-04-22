Топ-события среды: «Интер» — «Милан», Кучеров vs Бобровский, Кубок Гагарина и баскетбол

Лучший спорт 23 апреля: «Реал» в Примере, Дончич и Леброн против «Миннесоты» в плей-офф НБА и решающая игра серии «Локомотив» — «Авангард»!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:30: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флорида Пантерз», плей-офф НХЛ, 1/8 финала, первый матч

Интрига: как начнётся битва за Флориду?

Во второй раз подряд эти команды сойдутся между собой уже в первом раунде Кубка Стэнли. В прошлом году именно с битвы за Флориду начался путь «Пантерз» к первому в их истории чемпионству – тогда подопечные Пола Мориса обыграли принципиальных соперников всего за пять встреч. За это время «Тампа» стала сильнее, но и «пантеры» в классе не потеряли – кто заберёт первый матч?

🏀 5:00: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз», НБА — плей-офф, 1/8 финала, второй матч

Интрига: Леброн и Дончич соберутся?

Первый матч серии получился на загляденье. «Миннесота» выглядела выше всяких похвал, разгромив оппонента на его территории (117:95). Вряд ли суперзвёзды «Лейкерс» позволят такому произойти во второй раз кряду. Леброн Джеймс и Лука Дончич обязаны побеждать дома, потому что ехать в гости к «волкам», проигрывая 0-2 — плохой сигнал. Но Энтони Эдвардс не дремлет и не признаёт авторитетов, кто окажется сильнее во второй встрече?

🏒 6:00: «Вегас Голден Найтс» — «Миннесота Уайлд», плей-офф НХЛ, 1/8 финала, второй матч

Интрига: смогут ли Кирилл Капризов и Ко взять гостевую победу?

Многие ждали довольно-таки лёгкого прохода «Вегаса» во второй раунд, но первая встреча показала, что победа в серии может даться «рыцарям» далеко не так просто. Есть ощущение, что «Голден Найтс» будет гораздо проще, если они смогут закрыть Кирилла Капризова, который приложил руку к обоим голам «Миннесоты» в прошлом матче. Получится ли у подопечных Брюса Кэссиди сделать это и забрать и вторую игру или же «дикари» сподобятся на сенсацию?

🎾 12:00*: Анастасия Севастова (Латвия, SR) — Анастасия Павлюченкова (Россия), Мадрид, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как начнёт Павлюченкова «тысячник» в Мадриде?

Анастасия Павлюченкова начинает грунтовую серию на «тысячнике» в Мадриде встречей с Анастасией Севастовой из Латвии. Девушки ранее играли семь раз, и во всех случаях успех был на стороне россиянки. Правда, последний их матч был довольно давно — в Мельбурне-2021. Победительница новой встречи далее сразится с Еленой Остапенко, тоже представляющей Латвию.

🏒 17:00: «Салават Юлаев» — «Спартак», плей-офф КХЛ, 1/4 финала, седьмой матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Салават» завершит камбэк?

Многие уже успели списать со счетов уфимцев, которые в этом плей-офф зарекомендовали себя как исключительно домашняя команда. Однако в самый нужный момент подопечные Виктора Козлова смогли одержать невероятно важную победу в гостях и вернуть серию на свою арену для решающего седьмого матча. Получится ли у «Салавата» воспользоваться преимуществом родных стен и выйти в полуфинал Кубка Гагарина?

🏒 19:30: «Локомотив» — «Авангард», плей-офф КХЛ, 1/4 финала, седьмой матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: возьмёт ли «Авангард» реванш за прошлогодний плей-офф?

Вновь, как и год назад, эта серия случилась во втором раунде и вновь она дошла до седьмой встречи. «Локомотив», казалось бы, уже дожал «ястребов», вернувшись в Ярославль со счётом 3-1, но затем проиграл два матча – Омск был хорош и заслуженно перевёл противостояние в седьмую игру. В прошлом плей-офф развязка тоже наступила в последней из возможных встреч, и тогда «Локомотив» взял верх на чужой площадке. Вернёт ли «Авангард» должок?

🏀 19:30: ЦСКА — «Пари Нижний Новгород», Единая лига, 1/4 финала, первый матч

Интрига: ждать ли чуда от гостей?

ЦСКА не удалось выиграть регулярный чемпионат. Правда, вряд ли команда беспокоится по этому поводу, так как всё равно довольно хорошо и стабильно выступала на протяжении долгого отрезка времени. В плей-офф армейцам предстоит сыграть с «Пари НН». Нижегородцы один раз в сезоне сподобились на чудо — дома одолели действующего чемпиона. Может быть, получится ещё раз?

⚽️ 19:30: «Парма» — «Ювентус», Серия А, 33-й тур

Интрига: «Юве» вернётся в топ-4?

«Ювентус» сражается за попадание в Лигу чемпионов. Сейчас туринцы занимают пятое место, но в случае победы над «Пармой» команда вернётся в зону ЛЧ. В первом круге клубы сыграли вничью – 2:2. Так что вряд ли у «Юве» получится лёгкая прогулка. Хотя «Парма» не побеждает уже в шести турах подряд, но последние пять матчей команды завершились вничью.

Встречу перенесли из-за смерти Папы Римского: Официально Матчи Серии А 21 апреля перенесены из-за смерти Папы Римского

🏀 21:30: «Олимпиакос» — «Реал» Мадрид, Евролига, 1/4 финала, первый матч

Интрига: встреча грандов — кто начнёт плей-офф с победы?

«Олимпиакос» — победитель регулярки Евролиги этого сезона. Мадридский «Реал» пробился в плей-офф через плей-ин, проиграв в первой встрече «Парижу». Испанский клуб в этом году далёк от идеала. Тем не менее все знают, что «сливочные» являются королями матчей на вылет. Они буквально расцветают в самый ответственный момент. На стороне «Олимпиакоса» стабильная игра и домашний паркет, а у «Реала» — страсть и опыт. Кто окажется сильнее?

⚽️ 22:00: «Арсенал» — «Кристал Пэлас», Премьер-лига, 34-й тур

Интрига: «Арсенал» сделает «Ливерпуль» чемпионом?

«Арсенал» борется за победу в Лиге чемпионов. А в чемпионате Англии команда Микеля Артеты уже выбыла из гонки за титул. Отставание от «Ливерпуля» — 13 очков за шесть туров до финиша. А в случае поражения в следующем туре от «Кристал Пэлас» команда Арне Слота официально станет чемпионом. Маловероятно, что «Арсенал» уступит, но всё возможно. Наверняка футболисты «Ливерпуля» будут смотреть эту встречу вместе.

⚽️ 22:00: «Интер» — «Милан», Кубок Италии, 1/2 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто окажется в финале Кубка Италии?

В первом полуфинале Кубка Италии «Милан» и «Интер» сыграли вничью — 1:1. Команды отложили вопрос с определением сильнейшего до второй встречи. Большого домашнего преимущества нет ни у кого, так как клубы выступают на одном стадионе. Всё зависит только от них самих. «Интер» выглядит солиднее и круче в нынешнем сезоне. Но в дерби возможно всё что угодно.

⚽️ 22:30: «Хетафе» — «Реал» Мадрид, Примера, 33-й тур

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Интрига: сделает ли «Реал» подарок «Барсе»?

Мадридский «Реал» остаётся в гонке за золото Примеры. Но отставание от «Барсы» составляет четыре очка. Ошибаться совсем нельзя. А в следующем туре у «Реала» тяжёлый выезд к «Хетафе». Команда Пепа Бордаласа — одна из самых грубых и злых в Европе. Она умеет «выгрызать» очки у соперников. Так что «Реал» ждёт весёлый матч. Но для команды Карло Анчелотти во главе — победа. И её нужно добыть любым способом.