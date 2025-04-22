Они ждали этого 12 лет! «Динамо» разгромило «Ак «Барс» и вышло в полуфинал плей-офф КХЛ

Команда Алексея Кудашова победила с 0-2 в четвертьфинале Кубка Гагарина, одержав четыре победы подряд: три из них — на выезде.

Второй раунд плей-офф КХЛ вступил в свою кульминационную стадию. По итогам предыдущего игрового дня по-прежнему был определён лишь один участник полуфинала Кубка Гагарина – 2025. Им ещё в конце прошлой недели стал челябинский «Трактор», сумевший в пятиматчевой серии переиграть минское «Динамо» (4-1). Остальные же шесть команд продолжают претендовать ещё на три вакансии в третьем раунде плей-офф КХЛ.

Накануне, 21 апреля, «Авангард» и «Салават Юлаев» смогли последовательно перевести в решающие сражения свои серии с «Локомотивом» и «Спартаком» соответственно. Сегодня же аналогичную задачу предстояло решать «Ак Барсу». Казанский клуб блистательным образом начал противостояние с московским «Динамо», одержав две подряд важнейшие победы на гостевом льду. Два выигранных матча в столице России подарили команде Анвара Гатиятулина теоретическую возможность завершить серию в свою пользу на домашней площадке.

Вот только сразу после переезда в Казань бело-голубые наконец смогли подобрать ключи к воротам Тимура Билялова. Существенным образом изменив свою игру в атаке и начав дорожить своими моментами, подопечные Алексея Кудашова сначала смогли отыграться с 0-2 на выезде, а затем впервые в серии победили ещё и на домашнем льду в Москве, с большим трудом выдержав финальный штурм гостей в концовке основного времени. Таким образом, на шестой матч противостояния динамовцы отправились с надеждой на исторический успех.

Стоит заметить, что 12 лет назад динамовцы защитили звание действующего чемпиона КХЛ, после чего в дальнейшем ни разу не проходили барьер второго раунда плей-офф. Более того – на этом временном интервале столичный коллектив ни разу не добирался даже до цифры «три» в четвертьфинальной серии. В 2016-м «Динамо» на стадии второго раунда уступило СКА (2-4), в остальные же годы бело-голубые либо проигрывали серии со счётом 1-4 и 0-4, либо вылетали ещё в первом раунде, а однажды и вовсе не смогли пробиться в плей-офф. После домашней победы в прошлое воскресенье в активе команды Кудашова стало значиться уже семь выигранных встреч в нынешнем розыгрыше. Это четвёртый результат в истории «Динамо» по одержанным победам в одном плей-офф КХЛ.

Неудивительно, что после победы в предыдущем матче тренерский штаб бело-голубых не произвёл ни одного изменения в своём составе. В свою очередь, перестановки в сочетаниях «Ак Барса» явно напрашивались. Голкипер Тимур Билялов был великолепен на старте плей-офф, однако в ходе текущего розыгрыша Кубка Гагарина на российского вратаря выпала слишком большая нагрузка. Ближе к середине серии с «Динамо» стало очевидно, что Тимур сильно устал. Он перестал выглядеть оплотом надёжности для своих партнёров, а его статистические показатели заметно просели.

В предыдущей встрече с «Динамо» Тимур был даже заменён на Амира Мифтахова после четвёртой пропущенной шайбы. Вполне закономерно, что в результате именно 24-летнему Мифтахову и был доверен последний рубеж «Ак Барса» в шестом матче. В линии защиты пребывавший в запасе на протяжении последних двух месяцев Даниил Журавлёв заменил Артемия Князева, а в атаке Семён Кошелев подменил Артура Бровкина. Довольны радикальные перестановки для консервативного штаба Гатиятулина.

В принципе, с логической точки зрения тренерский штаб «Ак Барса» сделал всё абсолютно верно, вот только жизнь и игра расставили совсем другие акценты. Уже спустя 10 минут после начала встречи Гатиятулину пришлось всё возвращать на круги своя и отправлять Билялова исправлять положение. Всему виной две шайбы, которые очень быстро влетели в ворота Мифтахова.

Сначала Джордан Уил при игре в равных составах правым бортом заехал в зону атаки, выбрался из угла, вырулил на пятак, оставил Митчелла Миллера за спиной и с неудобной руки бросил под дальнюю штангу. Американский защитник хозяев бил рекорды результативности в нынешнем плей-офф, но при выполнении непосредственно своих прямых должностных обязанностей игра Миллера всегда оставляла желать очень много лучшего. В этом эпизоде именно Митчелл сыграл ключевую и негативную роль, приведшую к тому, что счёт в матче оказался открыт.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

А следом грубую и невынужденную ошибку допустил вернувшийся в состав хозяев Кошелев. Семён был наказан малым штрафом за выброс шайбы, а гости отправили ещё одну шайбу в ворота хозяев. Самое интересное, что отбывший двухминутное удаление Кошелев уже выскочил из штрафного бокса, но в этот момент Дилан Сикура продвинулся вдоль синей линии и резко бросил с кистей, Джиошвили создал трафик у ворот, что и помешало перекрытому Мифтахову среагировать. Кстати, впоследствии этот гол оказался переписан как раз на Джиошвили.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В сухом остатке вышло так, что динамовцы забросили две шайбы всего после трёх бросков в створ ворот, в результате чего Мифтахов и был заменён на Билялова. Таким образом, отдых Тимура продлился всего 9 минут и 21 секунду. Впрочем, до перерыва основному голкиперу «Ак Барса» фактически и не пришлось вступать в игру. Оторвавшись на две шайбы, динамовцы откатились чуть назад и стали методично оборонять завоёванное преимущество.

Так продолжалось до перерыва, а во втором периоде динамовцы отправили ещё две шайбы в ворота «Ак Барса». Сначала сработало динамовское большинство: Седрик Пакетт выиграл вбрасывание, далее Максим Комтуа отыгрался с Игорем Ожигановым и бросил с кистей — шайба залетела в дальний угол ворот.

Спустя же семь минут Артём Ильенко разогнал динамовскую контратаку от своей синей линии, добрался до чужих ворот, объехал щиток Билялова и отправил шайбу за ленточку! Динамовцы оторвались от соперника на четыре шайбы, фактически сняв все вопросы о победители серии.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В третьем периоде московское «Динамо» хладнокровно довело дело до четвёртой подряд победы в этой серии, впервые за 12 лет пробившись в третий раунд плей-офф КХЛ. Последнюю надежду хозяев «прибил» Комтуа, оформивший дубль. Гол Миллера уже ни на что повлиять не мог. Окончательный счёт во встрече установил Комтуа, оформивший хет-трик. Хозяева заменили вратаря на шестого полевого игрока, а Максим заслал шайбу в пустые ворота.

Отыгравшись с 0-2 после двух поражений на старте серии, бело-голубые одержали закономерную победу, которая подвела закономерный промежуточный итог под всеми теми стараниями, которые тренерский штаб Кудашова положил на исправление ситуации в столичном клубе.

«Динамо» вернулось в полуфинал Кубка Гагарина. Болельщики столичного клуба ждали этот день на протяжении целого десятилетия. В следующем раунде бело-голубые сыграют с «Трактором», которому уступили год назад на стадии полуфинала плей-офф. Остальные же два четвертьфинала завершатся завтра, 23 апреля.