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Тампа-Бэй — Флорида — 2:6, обзор матча, плей-офф НХЛ, Ткачук набрал три очка, Бобровский отразил 20 бросков, видео

Грандиозное возвращение Ткачука! Оформил дубль, дважды поиздевавшись над Василевским
Максим Макаров
Обзор матча «Тампа-Бэй» — «Флорида»
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«Флорида» уверенно переиграла «Тампу» в первом матче серии.

Серия «Тампы» и «Флориды» стартовала тогда, когда в трёх сериях было сыграно уже по два матча – самый лакомый кусочек оставили на сладкое. Уже второй год подряд две южные команды встречаются в первом раунде плей-офф – в прошлом году серия завершилась уверенной победой «пантер» со счётом 4-1.

Подопечные Мориса неуверенно завершили регулярку, дав «Торонто» и «Тампе» получить преимущество домашней площадки, но «Пантерз» в последние годы приучили нас к тому, что им совершенно без разницы, с кем играть.

Аккурат к плей-офф в состав вернулся Мэттью Ткачук, который не играл более двух месяцев по причине того, что получил травму на Турнире четырёх наций. Никто не будет спорить с тем, что «Флорида» с Ткачуком и без – совершенно разные команды.

В первом периоде «Тампа» владела территориальным преимуществом бо́льшую часть времени, однако кинжальные атаки действующего обладателя Кубка Стэнли ставили в тупик «молний» — Беннетт и Райнхарт отметились шайбами. «Молнии», в свою очередь, воспользовались своим главным преимуществом – большинством.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
23 апреля 2025, среда. 03:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 6
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Беннетт (Самоскевич) – 03:44     1:1 Гюнцель (Кучеров, Хедман) – 12:21 (pp)     1:2 Райнхарт (Куликов, Вераге) – 19:15     1:3 Шмидт (Маршан, Беннетт) – 24:41     1:4 Ткачук (Райнхарт, Барков) – 24:55 (pp)     1:5 Ткачук – 29:44 (pp)     2:5 Пойнт (Макдона, Гонсалвес) – 33:04     2:6 Шмидт (Ткачук, Барков) – 45:09 (pp)    

Казалось бы, во втором отрезке хозяева должны были взвинтить темп и начать оправдывать статус фаворита, который ненароком навесили на «Тампу», но вместо этого команда Купера банально развалилась на глазах. Уже к середине периода преимущество «пантер» выросло до четырёх голов, а главным действующим лицом стал проводивший первый матч после возвращения Мэттью Ткачук, который дважды при попустительстве обороны «Лайтнинг» поиздевался над Василевским. Сначала Мэттью элегантно раскачал Андрея, когда остался с ним лицом к лицу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А затем реализовал большинство – шайба удивительным образом влетела в ворота от щитка российского голкипера.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Де-факто после этого игра закончилась – «Флорида» дала сопернику отыграть одну шайбу, но в заключительной двадцатиминутке опять реализовала большинство и сохранила гандикап в четыре гола вплоть до финальной сирены.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

6:2 – «Флорида» уверенно забирает первый матч в серии, а Мэттью Ткачук грандиозно вернулся после травмы – три очка, дубль и звание первой звезды матча. Сергей Бобровский отразил 20 бросков и показал почти безупречную игру.

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