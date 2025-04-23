Грандиозное возвращение Ткачука! Оформил дубль, дважды поиздевавшись над Василевским

Серия «Тампы» и «Флориды» стартовала тогда, когда в трёх сериях было сыграно уже по два матча – самый лакомый кусочек оставили на сладкое. Уже второй год подряд две южные команды встречаются в первом раунде плей-офф – в прошлом году серия завершилась уверенной победой «пантер» со счётом 4-1.

Подопечные Мориса неуверенно завершили регулярку, дав «Торонто» и «Тампе» получить преимущество домашней площадки, но «Пантерз» в последние годы приучили нас к тому, что им совершенно без разницы, с кем играть.

Аккурат к плей-офф в состав вернулся Мэттью Ткачук, который не играл более двух месяцев по причине того, что получил травму на Турнире четырёх наций. Никто не будет спорить с тем, что «Флорида» с Ткачуком и без – совершенно разные команды.

В первом периоде «Тампа» владела территориальным преимуществом бо́льшую часть времени, однако кинжальные атаки действующего обладателя Кубка Стэнли ставили в тупик «молний» — Беннетт и Райнхарт отметились шайбами. «Молнии», в свою очередь, воспользовались своим главным преимуществом – большинством.

Казалось бы, во втором отрезке хозяева должны были взвинтить темп и начать оправдывать статус фаворита, который ненароком навесили на «Тампу», но вместо этого команда Купера банально развалилась на глазах. Уже к середине периода преимущество «пантер» выросло до четырёх голов, а главным действующим лицом стал проводивший первый матч после возвращения Мэттью Ткачук, который дважды при попустительстве обороны «Лайтнинг» поиздевался над Василевским. Сначала Мэттью элегантно раскачал Андрея, когда остался с ним лицом к лицу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А затем реализовал большинство – шайба удивительным образом влетела в ворота от щитка российского голкипера.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Де-факто после этого игра закончилась – «Флорида» дала сопернику отыграть одну шайбу, но в заключительной двадцатиминутке опять реализовала большинство и сохранила гандикап в четыре гола вплоть до финальной сирены.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

6:2 – «Флорида» уверенно забирает первый матч в серии, а Мэттью Ткачук грандиозно вернулся после травмы – три очка, дубль и звание первой звезды матча. Сергей Бобровский отразил 20 бросков и показал почти безупречную игру.