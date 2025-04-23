Капризов — волшебник! Набрал три очка и установил два рекорда франшизы

Первый матч серии между «Вегасом» и «Миннесотой» ожидаемо закончился победой хозяев, которые в спокойной манере переиграли оппонента, который уступает им в классе. Казалось, что «рыцари» играли с небольшим запасом и не форсировали события, давая себе спокойно войти в кубковые игры. Но во втором матче «дикари» наглядно показали, что такое с ними не сработает.

«Вегас» ударно начал с первых минут, нагрузил Густавссона, однако шведскому вратарю не пришлось совершать никаких чудес – достаточно было просто играть надёжно и по позиции. Партнёры шведа не дали перегрузить своего голкипера и начали владеть шайбой, а затем вылили ушат холодной воды на ничего не подозревавших «рыцарей». Счёт открыл Мэтт Болди, который отметился третьей шайбой в двух матчах, а ассистировал ему, как и позавчера, Капризов, выдавший чудо-передачу подкидкой из своей зоны. Этот пас уже облетел все социальные сети, а также попал во всевозможные хайлайты. Мастерство в первозданном виде!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Этим «Уайлд» не ограничились и до перерыва ещё дважды пробили Хилла – первые шайбы в нынешнем розыгрыше забросили Фолиньо и Цукарелло.

Во втором отрезке кошмар хозяев продолжился – Кирилл Капризов реализовал выход «один в ноль» и довёл счёт до крупного.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

После этого «Миннесота» откатилась к своим воротам и дала почувствовать сопернику вкус позиционных атак. Правда, счастье пришло из атаки сходу – Ханифин отлично попал под перекладину и дал «Вегасу» небольшую надежду.

В начале третьего периода «Голден Найтс» организовали ещё одну шайбу после гроссмейстерской паузы Алекса Пьетранджело, но удаление в середине отрезка сломало буквально всё. «Миннесота» не забила, но сумела сбить пыл хозяев. Точку поставил Капризов (за две минуты до этого получивший удар по лицу, на который судья никак не отреагировал) броском из-за своих ворот в пустые ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

5:2 – «Миннесота» добивается выездной победы. А Кирилл Капризов – настоящий волшебник! Его передача на Болди, его гол в тяжелейшей ситуации во втором периоде, его шайба из-за лицевой своих же ворот – показатель огромного мастерства.

А ещё россиянин установил два рекорда франшизы: трижды отметился дублем в матче плей-офф, а также дважды набирал три или более очков. Больше в истории «Миннесоты Уайлд» этого не делал никто.

Сейчас Кирилл является лучшим бомбардиром розыгрыша Кубка Стэнли – на его счету пять (2+3) очков в двух играх.