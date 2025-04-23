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Результаты матчей НХЛ за 23 апреля 2025 года, обзор, видео голов, сетка плей-офф НХЛ, расписание, календарь

Неимоверный антирекорд Василевского, Жиру повторил достижение Гончара. Итоги дня в НХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей НХЛ за 23 апреля 2025 года
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«Торонто» дожал «Оттаву», «Каролина» повела 2-0 в серии с «Нью-Джерси».

В прошедшем игровом дне плей-офф НХЛ состоялись четыре матча, представляем обзор всех встреч.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
23 апреля 2025, среда. 01:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Братт (Хаула, Хэмилтон) – 03:51     1:1 Гостисбер (Блейк, Ахо) – 22:57     2:1 Мартинук (Орлов) – 25:54 (sh)     3:1 Джарвис (Мартинук) – 59:23    

Завершился второй матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала на своей площадке «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Роли на стадионе «Леново Центр» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

В составе победителей голами отметились Шейн Гостисбер, Джордан Мартинук и Сет Джарвис. Российский защитник Дмитрий Орлов записал на свой счёт результативную передачу. За «Дэвилз» отличился Йеспер Братт. Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Харрикейнз».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
23 апреля 2025, среда. 02:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
3 : 2
ОТ
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Райлли (Нюландер, Таварес) – 03:43     2:0 Таварес (Марнер, Мэттьюс) – 08:20 (pp)     2:1 Ткачук (Жиру, Шабо) – 35:41 (pp)     2:2 Годетт (Клевен, Штюцле) – 54:47     3:2 Доми (Бенуа) – 63:09    

Завершился второй матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги между «Торонто Мэйпл Лифс» и «Оттавой Сенаторз», победу в котором в овертайме со счётом 3:2 одержали хозяева.

В составе победителей голами отметились канадские хоккеисты: защитник Морган Райлли и форвард Джон Таварес. В овертайме победную шайбу забросил американец Макс Доми. В активе звёздного американского нападающего хозяев Остона Мэттьюса результативная передача. У гостей шайбами отметились американцы Брэди Ткачук и Адам Годетт. Российский защитник Артём Зуб остался без очков.

Таким образом, «Торонто» упрочил преимущество в серии, сделав счёт 2-0 после домашней серии. Следующий матч между «Торонто» и «Оттавой» состоится 25 апреля в столице Канады.

Нападающий «Оттавы» Клод Жиру стал четвёртым игроком в истории франшизы, который смог набрать очки в матче плей-офф НХЛ в возрасте 37 лет или старше. Ранее в Кубке Стэнли за «Оттаву» набирали очки в возрасте 37+ лет только нападающий Даниэль Альфредссон (20 очков с 2010 по 2013 год), российский защитник Сергей Гончар (10 очков с 2012 по 2013 год) и нападающий Рэнди Кунневорт (одно очко в 1998 году).

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
23 апреля 2025, среда. 03:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 6
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Беннетт (Самоскевич) – 03:44     1:1 Гюнцель (Кучеров, Хедман) – 12:21 (pp)     1:2 Райнхарт (Куликов, Вераге) – 19:15     1:3 Шмидт (Маршан, Беннетт) – 24:41     1:4 Ткачук (Райнхарт, Барков) – 24:55 (pp)     1:5 Ткачук – 29:44 (pp)     2:5 Пойнт (Макдона, Гонсалвес) – 33:04     2:6 Шмидт (Ткачук, Барков) – 45:09 (pp)    

Завершился первый матч первого раунда плей-офф НХЛ между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Флоридой Пантерз», уверенную победу 6:2 одержали гости. Таким образом, «Флорида» вышла вперёд в серии, сделав счёт 1-0.

В составе победителей голами отметились Сэм Беннетт (1+1), Сэм Райнхарт (1+1), Нейт Шмидт (2+0) и Мэттью Ткачук (2+1). Российский защитник Дмитрий Куликов отдал одну голевую передачу. Голкипер Сергей Бобровский совершил 20 спасений. У хозяев забивали Джейк Гюнцель и Брейден Пойнт. Российский форвард Никита Кучеров отметился результативным пасом в этой встрече.

В активе вратаря Андрея Василевского всего 10 сейвов – и личный антирекорд по проценту отражённых бросков в матчах плей-офф за карьеру в НХЛ.

Сергей Бобровский одержал свою 46-ю победу в Кубке Стэнли и вышел на чистое пятое место по данному показателю среди вратарей из Европы. Больше Сергея в плей-офф НХЛ побед среди европейцев одержали только Андрей Василевский (66), Доминик Гашек (65), Хенрик Лундквист (61) и Туукка Раск (57).

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
23 апреля 2025, среда. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Болди (Капризов, Бродин) – 09:56     0:2 Фолиньо (Хартман) – 11:35     0:3 Цуккарелло (Юханссон) – 17:15     0:4 Капризов (Болди) – 23:59     1:4 Ханифин – 32:04     2:4 Гертл (Пьетранджело, Саад) – 42:26     2:5 Капризов – 57:34    

Завершился матч первого раунда Кубка Стэнли между клубами Западной конференции «Вегас Голден Найтс» и «Миннесота Уайлд». Гости одержали победу с результатом 5:2 и сравняли счёт в серии — 1-1 (2:4, 5:2).

В составе «Миннесоты» три очка набрал российский нападающий Кирилл Капризов, на счету которого дубль и результативная передача. Капризов ассистировал Мэтту Болди в эпизоде с первым голом «Уайлд» на 10-й минуте, а также забросил четвёртую и пятую шайбы своей команды — на 24-й минуте и на 58-й минуте в пустые ворота.

Капризов стал первым игроком «Миннесоты», кто в трёх играх плей-офф забивал два и более голов. Ранее у Зака Паризе и Джареда Сперджена было по два таких матча. Кроме того, Капризов стал первым игроком «дикарей», кто набрал три и более очков в двух играх Кубка Стэнли. До этого в истории «Миннесоты» такое не удавалось никому.

Остальные голы «Миннесоты» на счету Маркуса Фолиньо и Матса Цуккарелло, у «Вегаса» отличились Ноа Хэнифин и Томаш Гертл.

Третий матч серии пройдёт в Сент-Поле в ночь с 24 на 25 апреля мск.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Сетка плей-офф НХЛ – 2025

Расписание матчей 24 апреля

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
24 апреля 2025, четверг. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
24 апреля 2025, четверг. 04:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Не начался
Даллас Старз
Даллас
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
24 апреля 2025, четверг. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Не начался
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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