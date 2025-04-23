Неимоверный антирекорд Василевского, Жиру повторил достижение Гончара. Итоги дня в НХЛ

В прошедшем игровом дне плей-офф НХЛ состоялись четыре матча, представляем обзор всех встреч.

Завершился второй матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала на своей площадке «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Роли на стадионе «Леново Центр» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

В составе победителей голами отметились Шейн Гостисбер, Джордан Мартинук и Сет Джарвис. Российский защитник Дмитрий Орлов записал на свой счёт результативную передачу. За «Дэвилз» отличился Йеспер Братт. Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Харрикейнз».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Завершился второй матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги между «Торонто Мэйпл Лифс» и «Оттавой Сенаторз», победу в котором в овертайме со счётом 3:2 одержали хозяева.

В составе победителей голами отметились канадские хоккеисты: защитник Морган Райлли и форвард Джон Таварес. В овертайме победную шайбу забросил американец Макс Доми. В активе звёздного американского нападающего хозяев Остона Мэттьюса результативная передача. У гостей шайбами отметились американцы Брэди Ткачук и Адам Годетт. Российский защитник Артём Зуб остался без очков.

Таким образом, «Торонто» упрочил преимущество в серии, сделав счёт 2-0 после домашней серии. Следующий матч между «Торонто» и «Оттавой» состоится 25 апреля в столице Канады.

Нападающий «Оттавы» Клод Жиру стал четвёртым игроком в истории франшизы, который смог набрать очки в матче плей-офф НХЛ в возрасте 37 лет или старше. Ранее в Кубке Стэнли за «Оттаву» набирали очки в возрасте 37+ лет только нападающий Даниэль Альфредссон (20 очков с 2010 по 2013 год), российский защитник Сергей Гончар (10 очков с 2012 по 2013 год) и нападающий Рэнди Кунневорт (одно очко в 1998 году).

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Завершился первый матч первого раунда плей-офф НХЛ между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Флоридой Пантерз», уверенную победу 6:2 одержали гости. Таким образом, «Флорида» вышла вперёд в серии, сделав счёт 1-0.

В составе победителей голами отметились Сэм Беннетт (1+1), Сэм Райнхарт (1+1), Нейт Шмидт (2+0) и Мэттью Ткачук (2+1). Российский защитник Дмитрий Куликов отдал одну голевую передачу. Голкипер Сергей Бобровский совершил 20 спасений. У хозяев забивали Джейк Гюнцель и Брейден Пойнт. Российский форвард Никита Кучеров отметился результативным пасом в этой встрече.

В активе вратаря Андрея Василевского всего 10 сейвов – и личный антирекорд по проценту отражённых бросков в матчах плей-офф за карьеру в НХЛ.

Сергей Бобровский одержал свою 46-ю победу в Кубке Стэнли и вышел на чистое пятое место по данному показателю среди вратарей из Европы. Больше Сергея в плей-офф НХЛ побед среди европейцев одержали только Андрей Василевский (66), Доминик Гашек (65), Хенрик Лундквист (61) и Туукка Раск (57).

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Завершился матч первого раунда Кубка Стэнли между клубами Западной конференции «Вегас Голден Найтс» и «Миннесота Уайлд». Гости одержали победу с результатом 5:2 и сравняли счёт в серии — 1-1 (2:4, 5:2).

В составе «Миннесоты» три очка набрал российский нападающий Кирилл Капризов, на счету которого дубль и результативная передача. Капризов ассистировал Мэтту Болди в эпизоде с первым голом «Уайлд» на 10-й минуте, а также забросил четвёртую и пятую шайбы своей команды — на 24-й минуте и на 58-й минуте в пустые ворота.

Капризов стал первым игроком «Миннесоты», кто в трёх играх плей-офф забивал два и более голов. Ранее у Зака Паризе и Джареда Сперджена было по два таких матча. Кроме того, Капризов стал первым игроком «дикарей», кто набрал три и более очков в двух играх Кубка Стэнли. До этого в истории «Миннесоты» такое не удавалось никому.

Остальные голы «Миннесоты» на счету Маркуса Фолиньо и Матса Цуккарелло, у «Вегаса» отличились Ноа Хэнифин и Томаш Гертл.

Третий матч серии пройдёт в Сент-Поле в ночь с 24 на 25 апреля мск.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Расписание матчей 24 апреля