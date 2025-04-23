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Как Ак Барс провёл этот сезон КХЛ, чего ждать от Ак Барса в новом сезоне КХЛ

«Ак Барс» вылетел во втором раунде. Что дальше?
Родион Власов
Как «Ак Барс» провёл этот сезон КХЛ
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Команда Анвара Гатиятулина неровно провела первый год объявленной перестройки, но должна стать другой в сентябре.

«Ак Барс» — это обычно команда контрастов: либо медали, либо вылет уже в первом раунде (стал чаще случаться в последние годы). Во втором раунде казанцы в последний раз вылетали в 2012-м: тогда после ухода Зинэтулы Билялетдинова в сборную казанский клуб возглавил Владимир Крикунов. Это была странная пересменка, необычность которой характеризует полузабытый отрезок карьеры Артемия Панарина, проведённый в Казани.

Ну а остановка во втором раунде заставляет вспомнить ту самую надоевшую всем цитату про вершины, «Тоттенхэм» и дно где-то в Брюгге. Чемпионства и полуфиналы были понятны. Вылеты в первом раунде обычно подводили черту под эпохами: вторым и третьим приходом Билялетдинова, скомканной двухлеткой его помощника Валерия Белова, трёхлеткой Дмитрия Квартальнова. Вылеты эти часто получались такими, что только о тренерской смене и получалось думать.

Как прошёл решающий матч серии:
Они ждали этого 12 лет! «Динамо» разгромило «Ак Барс» и вышло в полуфинал плей-офф КХЛ
Видео
Они ждали этого 12 лет! «Динамо» разгромило «Ак Барс» и вышло в полуфинал плей-офф КХЛ

Ну а «Ак Барс» только год назад объявил о перестройке, завершив короткий и жутко противоречивый период татарских хоккейных галактикос. Всего лишь год назад игроки уровня Райли Барбера и Евгения Свечникова плотно сидели в запасе при Билялетдинове — а весной и они покинули команду, и Александр Радулов, и Вячеслав Войнов, и Дмитрий Кагарлицкий, и, конечно же, Вадим Шипачёв. Форвард, который приходил в Казань за тысячу рублей, покинул город тоже за тысячу рублей, которые за это время успела погрызть инфляция.

Проговаривать все перипетии не будем — регулярка разрушила много стереотипов. Анвар Гатиятулин показал себя тренером, который готов ставить скоростной хоккей, построенный на агрессии и прессинге. Артём Галимов после двух депрессивных сезонов полностью перезапустился и вошёл в топ-5 бомбардиров регулярки — вспоминая пример Виталия Кравцова, можно сказать, что Гатиятулин находит ключ к игрокам такого типа. При этом почти все плюсы начала сезона почти пропали в финальной трети года, когда после паузы на Матч звёзд все расклеилось и развалилось.

Матч «Динамо» Москва — Ак Барс»

Матч «Динамо» Москва — Ак Барс»

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Серия с «Автомобилистом» в этом плане тоже стала противоречивой. С одной стороны, победа во втором овертайме седьмого матча после удаления, которое чуть не вызвало бунт на арене в Екатеринбурге — это почти синоним выражения «на соплях». С другой стороны, в среднем по серии «Ак Барс» смотрелся капельку увереннее и в двух встречах в Казани делал результат фактически уже в середине первого периода. Однако между этими событиями случилась пятая игра на выезде, где «Ак Барс» уступил всухую.

Тот самый момент:
Всё ли в порядке с решающим удалением в серии «Автомобилист» — «Ак Барс»?
Всё ли в порядке с решающим удалением в серии «Автомобилист» — «Ак Барс»?

Как пишут казанские коллеги, во втором перерыве этой игры Гатиятулин, давно заработавший репутацию спокойного человека, рвал, метал и вымещал злость на интерьере гостевой раздевалки. Уже перед шестой игрой обычно крайне консервативный тренер отправил в запас высокооплачиваемых Егора Коршкова и Семёна Кошелева, которые бо́льшую часть были невидимы — и молодые Артур Бровкин с Радэлем Замалтдиновым очков не набрали, но придали команде энергии.

Во многом серию для «Ак Барса» вытащило одно звено и первый центр Кирилл Семёнов. Третий центр чемпионского «Авангарда» очень сильно вырос за эти годы и в плей-офф, кроме набранных очков, выиграл 63% вбрасываний и выполнял много черновой работы, которая позволяла его партнёрам по звену играть в атаке более свободно. Кроме того, Семёнов был незаменим и в большинстве, и в меньшинстве.

А вот в серии с «Динамо» самым опасным игроком команды выглядел защитник Митч Миллер. Если бы не скандал с издевательствами над чернокожим инвалидом в школе, Миллер бы уже мог делать первые шаги в НХЛ: в свой выпускной год в молодёжном хоккее он разорвал юниорскую USHL и выиграл приз лучшему игроку года. Однако, как это часто бывает у игроков такого плана, всполохи в атаке комбинировались с ненужными удалениями и слабой игрой в своей зоне — как в случае с голом Джордана Уила, который дал старт вчерашнему разгрому.

Много говорится о том, что лидеры «Ак Барса» пропали после того, как команда повела 2-0 в серии — но только ли в них дело? После множества голов, забитых на чужом пятаке с мясом, «Динамо» чуть подкрутило тактические настройки и почти перестало пускать оппонента на самый опасный участок льда. Попытки позиционных атак почти всегда выдавливались на периметр, в ключевые моменты то, что давало «Ак Барсу» результат в первые месяцы сезона, словно бы по привычке выключалось. В этой связи интересно, в каком статусе советует команде Зинэтула Билялетдинов — моментами это напоминало бессилие образца прошлогодней серии с «Автомобилистом».

«Ак Барсу» явно не хватило глубины. Это было прекрасно видно и в самом начале сезона, и в его середине — пусть и не так явно, как у соседей из Уфы. Ситуацию ещё и усугубило то, что 110 млн, потраченных на контракты Кошелева и Коршкова, себя не окупили. Коршков после того, как перезапустил карьеру в Хабаровске, стал четвёртым по зарплате игроком «барсов», но абсолютно потерялся на новом месте — даже с учётом травм в плей-офф Егор оставался в запасе. Коллеги из «Бизнес Онлайн» ожидаемо пишут, что его контракт будет расторгнут. Случайно ли, что на таком фоне перед стартом второго раунда именно «Ак Барс» казался командой с наименьшими шансами прохода дальше?

Скамейка «Ак Барса»

Скамейка «Ак Барса»

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

На дедлайне команду пополнили давно знакомый главному тренеру Алексей Пустозёров и Эрик О’Делл. Как ни странно, сидевший без хоккея полгода экс-форвард «Салавата» показал себя даже лучше, однако получил травму — а вот экс-динамовец после травм совсем не был похож на того грозного короля пятака, которым он был в свои лучшие годы. При этом совсем не факт, что бородатый канадец покинет команду.

«Ак Барс» понесёт потери и из-за отъезда игроков в НХЛ. Ждать отъезда Артёма Галимова за океан не стоит. Во-первых, перед этим чемпионатом у него было два совсем невзрачных года. Во-вторых, «Анахайм», недавно уволивший тренера, как раз выходит из перестройки и в новом году должен будет тратить хорошие деньги на контракты новых хоккеистов для того, чтобы подняться выше пола зарплат. Галимову в новом сезоне будет 26, да и драфтовал его ещё старый менеджмент команды. А вот Илья Сафонов якобы уже давно спланировал свой отъезд в «Чикаго». На фоне тех руин, которые сейчас остались от состава «ястребов», рабочий форвард вполне может побороться за позицию четвёртого или даже третьего центра.

В сухом остатке на бумаге у «Ак Барса» остаётся практически вся защита и вратарский дуэт. Команде (впрочем, не только Казани) нужны сильные легионеры — и если санкции против российского спорта реально ослабнут, на что пошли намёки, то вырастет и популярность КХЛ среди зарубежных хоккеистов. Ждать масштабных перестановок в руководстве тоже не стоит: если только не случится эпизод внезапной и тихой административной войны.

Но для перестройки в первую очередь нужны и внутренние резервы, а с этим в последнее время не очень: «Барс» в ВХЛ стабильно мимо плей-офф, «Ирбис» в МХЛ оскандалился, вылетев в первом раунде с первым посевом. Найти нового Дмитрия Воронкова в Ангарске не удавалось уже очень давно — а без этого любая попытка омолаживания резко затрудняется.

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