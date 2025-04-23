Яркое 24 апреля: Кузьменко против Подколзина в плей-офф НХЛ, «Хьюстон» — «Голден Стэйт» в плей-офф НБА и Кубок Италии по футболу!

Топ-матчи четверга: Кубок Стэнли с Овечкиным, «Атлетико» в Примере и Мирра в Мадриде

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Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Монреаль Канадиенс», плей-офф НХЛ, 1/8 финала, второй матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Овечкин продолжит забивать?

Серия «Вашингтона» с «Монреалем» в этом году примечательна дуэлью поколений. С одной стороны – убелённый сединами, но нестареющий Александр Овечкин, который играет так, будто ему снова 25 лет. С другой – юный Иван Демидов, который только-только дебютировал в НХЛ после монструозного сезона в СКА. В первом матче перевесил опыт – Ови оформил дубль (включая победный гол в овертайме), а молодая звёздочка «Хабс», по которой уже сходят с ума канадские болельщики, промолчала. Что будет во встрече номер два?

🏀 4:30: «Хьюстон Рокетс» — «Голден Стэйт Уорриорз», НБА, плей-офф, 1/8 финала, второй матч

Интрига: «воины» снова покажут мастер-класс?

«Хьюстон» и «Голден Стэйт» в первом матче зарубились на славу. Команды включили максимальные обороты, ставя прежде всего на защиту. Одной провальной четверти от «ракет» хватило «воинам», чтобы сделать результат. Великолепно себя показали Карри и Батлер. «Хьюстону» необходимо просыпаться, так как после этого серия переезжает в Сан-Франциско, где будет крайне трудно противостоять суперзвёздам «Уорриорз».

🏒 4:30: «Колорадо Эвеланш» — «Даллас Старз», плей-офф НХЛ, 1/8 финала, третий матч

Интрига: проявит ли себя Рантанен?

Серия «Колорадо» и «Далласа» переехала в Денвер при счёте 1-1, а один из главных потенциальных героев – Микко Рантанен, сменивший «лавин» на «звёзд» в результате ряда обменов, всё ещё молчит. На счету финна ни одного очка, проснётся ли он к третьему матчу?

🏒 5:00: «Лос-Анджелес Кингз» — «Эдмонтон Ойлерз», плей-офф НХЛ, 1/8 финала, второй матч

Интрига: ждать ли ещё одного голевого пиршества?

Первый матч этой серии стал огненной перестрелкой с невероятной интригой и сущим кошмаром для вратарей – «Эдмонтон» проигрывал 0:4 и 2:5, но, ведомый Драйзайтлем и Макдэвидом, смог сравнять счёт, однако на последней минуте «короли» всё же вырвали победу. Обе команды показали стойкость и характер, но какой будет вторая игра – таким же голевым пиршеством или чуть более закрытой и строгой?

🎾 14:00: Мирра Андреева (Россия, 7) — Мари Боузкова (Чехия), Мадрид, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как Андреева начнёт «тысячник» в Мадриде?

Мирра Андреева всегда ярко играет в Мадриде. В 2023-м она дошла здесь до четвёртого круга, а год назад — до четвертьфинала. Мадрид-2025 очень важен для Андреевой-младшей, поскольку здесь она выступает под руководством Кончиты Мартинес, которая для местной публики является настоящей легендой. В соперницах у Мирры по второму кругу будет чешка Мари Боузкова. В первом круге Australian Open — 2025 россиянка победила Боузкову со счётом 6:3, 6:3.

🏀 20:00: «Локомотив-Кубань» — «Уралмаш», Единая лига, 1/4 финала, первый матч

Интрига: гости сделают выводы?

«Уралмаш» великолепно провёл первую половину стартовой встречи в плей-офф. Команда вела со счётом 37:34, но затем провалилась по всем фронтам. Клуб из Екатеринбурга не мог реализовать бросок с игры на протяжении 14 минут, в итоге уступив с результатом 65:97. «Локомотив-Кубань» прибавил по всем аспектам и закономерно победил. Удастся ли подопечным Ростислава Вергуна навязать борьбу во втором матче?

⚽️ 22:00: «Болонья» — «Эмполи», Кубок Италии, 1/2 финала, ответный матч

Интрига: какая из команд сыграет в финале Кубка?

«Болонья» и «Эмполи» — редкие гости в решающих стадиях Кубка Италии. Первые не выигрывали этот трофей с 1974 года, вторые — никогда! А теперь у обеих команд есть шанс оказаться в финале. Правда, в первом матче «Болонья» разгромила «Эмполи» со счётом 3:0. Только чудо поможет команде Роберто Д’Аверсы пройти дальше. Но вдруг оно случится именно в ответном полуфинале Кубка?

В прошлом туре «Болонья» совершила сенсацию: «Интер» проиграл «Болонье», пропустив единственный гол в концовке матча

⚽️ 22:30: «Атлетико» Мадрид — «Райо Вальекано», Примера, 33-й тур

Интрига: «Атлетико» сохранит комфортное третье место?

«Атлетико» сильно отстал от «Барселоны» и мадридского «Реала». Задача на концовку у команды Диего Симеоне — сохранить третье место. Отрыв от «Атлетика» из Бильбао составляет шесть очков. Но если «Атлетико» продолжит терять очки, то может подпустить конкурента. Глобально это ничего не изменит (в ЛЧ от Испании попадают топ-5 команд), однако статус «третьего клуба Примеры» в Мадриде вряд ли хотят упустить. Впереди — домашний матч с «Райо Вальекано». Цепкий, непростой, но всё же менее статусный соперник.