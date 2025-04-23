Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Расписание спортивных матчей 24 апреля 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи четверга: Кубок Стэнли с Овечкиным, «Атлетико» в Примере и Мирра в Мадриде
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 24 апреля 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Яркое 24 апреля: Кузьменко против Подколзина в плей-офф НХЛ, «Хьюстон» — «Голден Стэйт» в плей-офф НБА и Кубок Италии по футболу!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 24 апреля в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Монреаль Канадиенс», плей-офф НХЛ, 1/8 финала, второй матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
24 апреля 2025, четверг. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Овечкин продолжит забивать?

Серия «Вашингтона» с «Монреалем» в этом году примечательна дуэлью поколений. С одной стороны – убелённый сединами, но нестареющий Александр Овечкин, который играет так, будто ему снова 25 лет. С другой – юный Иван Демидов, который только-только дебютировал в НХЛ после монструозного сезона в СКА. В первом матче перевесил опыт – Ови оформил дубль (включая победный гол в овертайме), а молодая звёздочка «Хабс», по которой уже сходят с ума канадские болельщики, промолчала. Что будет во встрече номер два?

Статистика плей-офф НХЛ
Ови на своих плечах вытащил матч с «Монреалем» для команды. В 39 лет:
«Он начал свой тур мести». Реакция Америки на сумасшедшую игру Овечкина на старте плей-офф
«Он начал свой тур мести». Реакция Америки на сумасшедшую игру Овечкина на старте плей-офф

🏀 4:30: «Хьюстон Рокетс» — «Голден Стэйт Уорриорз», НБА, плей-офф, 1/8 финала, второй матч

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
24 апреля 2025, четверг. 04:30 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Не начался
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «воины» снова покажут мастер-класс?

«Хьюстон» и «Голден Стэйт» в первом матче зарубились на славу. Команды включили максимальные обороты, ставя прежде всего на защиту. Одной провальной четверти от «ракет» хватило «воинам», чтобы сделать результат. Великолепно себя показали Карри и Батлер. «Хьюстону» необходимо просыпаться, так как после этого серия переезжает в Сан-Франциско, где будет крайне трудно противостоять суперзвёздам «Уорриорз».

Статистика плей-офф НБА
Яркое начало плей-офф:
Сядьте поудобнее: Стефен Карри делает этот плей-офф просто незабываемым!
Видео
Сядьте поудобнее: Стефен Карри делает этот плей-офф просто незабываемым!

🏒 4:30: «Колорадо Эвеланш» — «Даллас Старз», плей-офф НХЛ, 1/8 финала, третий матч

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
24 апреля 2025, четверг. 04:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Не начался
Даллас Старз
Даллас
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: проявит ли себя Рантанен?

Серия «Колорадо» и «Далласа» переехала в Денвер при счёте 1-1, а один из главных потенциальных героев – Микко Рантанен, сменивший «лавин» на «звёзд» в результате ряда обменов, всё ещё молчит. На счету финна ни одного очка, проснётся ли он к третьему матчу?

Статистика плей-офф НХЛ
Справедливо ли, что две лучшие команды Запада встретились уже в первом раунде?
«Как Джокович и Алькарас в первом раунде». Что не так с форматом плей-офф НХЛ?
«Как Джокович и Алькарас в первом раунде». Что не так с форматом плей-офф НХЛ?

🏒 5:00: «Лос-Анджелес Кингз» — «Эдмонтон Ойлерз», плей-офф НХЛ, 1/8 финала, второй матч

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
24 апреля 2025, четверг. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Не начался
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: ждать ли ещё одного голевого пиршества?

Первый матч этой серии стал огненной перестрелкой с невероятной интригой и сущим кошмаром для вратарей – «Эдмонтон» проигрывал 0:4 и 2:5, но, ведомый Драйзайтлем и Макдэвидом, смог сравнять счёт, однако на последней минуте «короли» всё же вырвали победу. Обе команды показали стойкость и характер, но какой будет вторая игра – таким же голевым пиршеством или чуть более закрытой и строгой?

Статистика плей-офф НХЛ
Возьмёт ли «Эдмонтон» реванш?
Драматичное поражение «Эдмонтона», героическое спасение Дадонова. Итоги дня в НХЛ
Видео
Драматичное поражение «Эдмонтона», героическое спасение Дадонова. Итоги дня в НХЛ

🎾 14:00: Мирра Андреева (Россия, 7) — Мари Боузкова (Чехия), Мадрид, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Мадрид (ж). 2-й круг
24 апреля 2025, четверг. 14:00 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Мари Боузкова
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова

Интрига: как Андреева начнёт «тысячник» в Мадриде?

Мирра Андреева всегда ярко играет в Мадриде. В 2023-м она дошла здесь до четвёртого круга, а год назад — до четвертьфинала. Мадрид-2025 очень важен для Андреевой-младшей, поскольку здесь она выступает под руководством Кончиты Мартинес, которая для местной публики является настоящей легендой. В соперницах у Мирры по второму кругу будет чешка Мари Боузкова. В первом круге Australian Open — 2025 россиянка победила Боузкову со счётом 6:3, 6:3.

Мадрид-2025. Женщины. Турнирная сетка
Признания Мирры перед турниром:
«Хотела бы бить с лёта, как Федерер и иметь физику Алькараса». Мирра — перед Мадридом
Эксклюзив
«Хотела бы бить с лёта, как Федерер и иметь физику Алькараса». Мирра — перед Мадридом

🏀 20:00: «Локомотив-Кубань» — «Уралмаш», Единая лига, 1/4 финала, первый матч

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
24 апреля 2025, четверг. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
Уралмаш
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: гости сделают выводы?

«Уралмаш» великолепно провёл первую половину стартовой встречи в плей-офф. Команда вела со счётом 37:34, но затем провалилась по всем фронтам. Клуб из Екатеринбурга не мог реализовать бросок с игры на протяжении 14 минут, в итоге уступив с результатом 65:97. «Локомотив-Кубань» прибавил по всем аспектам и закономерно победил. Удастся ли подопечным Ростислава Вергуна навязать борьбу во втором матче?

Статистика плей-офф Единой лиги
Обзор первого матча серии:
Такой плей-офф мы и ждали. «Локо» вышел из спячки и поквитался с «Уралмашем»!
Такой плей-офф мы и ждали. «Локо» вышел из спячки и поквитался с «Уралмашем»!

⚽️ 22:00: «Болонья» — «Эмполи», Кубок Италии, 1/2 финала, ответный матч

Кубок Италии . 1/2 финала. 2-й матч
24 апреля 2025, четверг. 22:00 МСК
Болонья
Болонья
Не начался
Эмполи
Эмполи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: какая из команд сыграет в финале Кубка?

«Болонья» и «Эмполи» — редкие гости в решающих стадиях Кубка Италии. Первые не выигрывали этот трофей с 1974 года, вторые — никогда! А теперь у обеих команд есть шанс оказаться в финале. Правда, в первом матче «Болонья» разгромила «Эмполи» со счётом 3:0. Только чудо поможет команде Роберто Д’Аверсы пройти дальше. Но вдруг оно случится именно в ответном полуфинале Кубка?

Турнирная сетка Кубка Италии по футболу
В прошлом туре «Болонья» совершила сенсацию:
«Интер» проиграл «Болонье», пропустив единственный гол в концовке матча

⚽️ 22:30: «Атлетико» Мадрид — «Райо Вальекано», Примера, 33-й тур

Испания — Примера . 33-й тур
24 апреля 2025, четверг. 22:30 МСК
Атлетико М
Мадрид
Не начался
Райо Вальекано
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Атлетико» сохранит комфортное третье место?

«Атлетико» сильно отстал от «Барселоны» и мадридского «Реала». Задача на концовку у команды Диего Симеоне — сохранить третье место. Отрыв от «Атлетика» из Бильбао составляет шесть очков. Но если «Атлетико» продолжит терять очки, то может подпустить конкурента. Глобально это ничего не изменит (в ЛЧ от Испании попадают топ-5 команд), однако статус «третьего клуба Примеры» в Мадриде вряд ли хотят упустить. Впереди — домашний матч с «Райо Вальекано». Цепкий, непростой, но всё же менее статусный соперник.

Статистика Примеры
Гризманн перестанет быть основным в Мадриде?
Источник: Гризманн станет запасным в «Атлетико»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android