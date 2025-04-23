Уфимцы завершили мегакамбэк с 1-3 и выбили красно-белых из розыгрыша Кубка Гагарина.

ЧТО ЗА МАТЧ! ЧТО ЗА СЕРИЯ! «Салават» вырвал победу у «Спартака» в драматичной игре

Седьмой матч — праздник хоккея. Избитое выражение? Более чем. Но что поделать, если пока ничто иное не смогло точнее описать седьмой матч серии плей-офф? Приходится прибегать к таким избитым штампам.

В Уфе я должен был впервые в своей журналистской карьере вживую увидеть седьмой матч. До этого регулярно наблюдал такие игры по телевизору и ноутбуку, но вживую как-то не удалось.

Уфа стала моей первой, памятной точкой назначения.

Обычно перед полётом ты занят какими-то бытовыми вопросами. Побыстрее бы пройти паспортный контроль, вот бы полёт прошёл нормально, как бы поскорее добраться до гостиницы, скинуть вещи и отправиться уже на стадион.

Но в этот раз всё было иначе. Уже по пути в московский аэропорт совершенно случайно я разговорился с таксистом Алексеем. Оказалось, что он в 1970-е играл за СКА, хоть и завершил карьеру из-за травмы, когда ему не было и 20 лет.

Сейчас Алексей — ярый болельщик «Спартака». Игра команды его радует, но шестая встреча оставила разочарованным. По его мнению, москвичи уступали «физиологически» своему сопернику.

Я с ним не согласился, посетовав на сверхсдерживающую тактику «Салавата».

«Салават Юлаев» — «Спартак» Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

В итоге чуть больше часа пути прошли незаметно — в разговорах об игре «Спартака», о тяжёлой травме в юности, о действиях врачей, об особенностях хоккейной экипировки в советские времена, о том, почему перестал поддерживать СКА в начале 2020-х…

Воистину: среди таксистов всегда можно встретить интересных личностей.

Впрочем, мне уже было пора бежать. Самолёт ждать отказывался. Зато Алексей сказал, что точно будет смотреть сегодняшний матч — ведь он решающий в серии.

***

Уфа встретила радушно. Выйдя из самолёта, осознал: я летел с известными стендаперами Евгением Чебатковым и Евгением Хоньяковым. Первый является амбассадором КХЛ и, как оказалось, хорошим другом главного тренера «Салавата» Виктора Козлова. Евгений даже был в его штабе на Матче звёзд КХЛ — 2025.

Мы немного поговорили о юлаевцах, о Викторе Николаевиче, о судействе в серии со «Спартаком». Это была приятная беседа — а самое главное, несмотря на свой звёздный статус, Чебатков был открыт и дружелюбен.

Начался путь в гостиницу. Мы с таксистом Ринатом не говорили до момента, пока поездка не завершилась. Когда я уже вылезал из машины, он призвал сегодня включить телевизор и обязательно посмотреть матч «Салавата». Ринат отметил, что «Уфа сегодня стоит на ушах — все ждут игру».

При такой поддержке неудивительно, что юлаевцы настолько хорошо играют дома в этом плей-офф — уступили лишь в одном матче. В том самом, в котором «Спартак» героически отыгрался на последней секунде основного времени, а затем вырвал победу в овертайме.

У «Уфа-Арены» также царило напряжение, разбавленное позитивной атмосферой. Болельщики начали приходить к стадиону задолго до старта встречи. Были толпы уже за час до стартового вбрасывания.

В дальнейшем фанатов стало только больше.

Самое забавное, что, несмотря на ожесточённость противостояния, люди вели себя совершенно неагрессивно по отношению друг к другу. Некоторые болельщики «Салавата» и «Спартака» общались и даже записывали совместные видео. Как будто бы впереди был не решающий матч серии.

На одной из частей «Уфа-Арены» фанаты красно-белых даже разместили достаточно большую наклейку: «Я, ты, мы — «Спартак» Москва!»

Надпись на «Уфа-Арене» Фото: Владимир Лаевский, «Чемпионат»

***

На самой арене также было шумно. Болельщики уже собрались и с нетерпением ждали стартового вбрасывания. Они не затихали ни на секунду.

Эмоции достигли пика, когда включился гимн России. Болельщики сами пели — слова все знают.

А затем наконец начался сам матч. Такой долгожданный. Решающий.

***

«Салават», подгоняемый громогласными трибунами, с первых минут завладел инициативой. Старт седьмого матча совершенно отличался от того, что было всего день назад. Тогда Уфа предпочла терпеть и планомерно выжидать своего шанса. План сработал, хоть и заставил понервничать буквально каждого болельщика зелёных.

В этот раз всё было иначе. «Салават» начал активнее и в первые пять минут почти не выпускал «Спартак» из своей зоны. Сначала Денис Ян нанёс опасный бросок в створ, затем юлаевцы несколько раз бросили неточно, однако за три минуты аж пять раз потревожили Артёма Загидулина. Вратарь «Спартака» держался.

За стартовую половину первого периода москвичи создали лишь один опасный момент, когда нападающий с пятачка едва не пропихнул шайбу мимо Семёна Вязового — защитники «Салавата» сыграли на уровне, заблокировав клюшку соперника и не дав тому бросить.

На 14-й минуте произошёл, пожалуй, один из главных эпизодов первого периода. Александр Хмелевски убежал в контратаку и, никем не опекаемый, нанёс мощный бросок — угодил точно в дальнюю штангу.

А на 17-й минуте «Спартак» остался в меньшинстве. Никита Ефремов отправился на две минуты за подножку в своей зоне — вновь постарался Хмелевски.

Уфимцы сразу насели на ворота москвичей, не позволяя тем даже выбросить шайбу из зоны.

Шелдон Ремпал подобрал шайбу рукой, скинул на лёд и сразу бросил с острейшего угла — Загидулин не успел переместиться. 1:0!

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

«Уфа-Арена» взревела.

Впрочем, красно-белые, видимо, не усвоили уроков и через минуту вновь получили штраф. Павел Порядин приёмом скорее из боевых искусств снёс с ног Григория Панина, попутно впечатав в борт. Две минуты.

Уфимцы не сумели реализовать штраф, но на первых же минутах второго периода Ремпал едва не оформил дубль. Нападающий успел на отскок и бросал уже в пустой угол, однако Загидулин успел дотянуться до шайбы.

Во втором игровом отрезке игра немного подуспокоилась. «Салават» уже не владел таким преимуществом, да и хоккеисты москвичей взбодрились.

На 27-й минуте «Спартак» мог сравнивать счёт. Адам Ружичка убежал в контратаку, оттеснил защитника, сблизившись с вратарём, убрал шайбу на неудобную и бросил — шайба полетела выше штанги!

В середине периода уже Вязовому пришлось вступить в игру — он спас после броска в упор. В этот момент «Спартак» прибрал инициативу к рукам.

Впрочем, ненадолго. Во второй половине периода юлаевцы провели несколько опасных атак и едва не забили второй гол. Но Загидулин сегодня отказывался пропускать больше.

По крайней мере, так казалось.

На 35-й минуте уфимцы во второй раз пробили голкипера «Спартака». Да ещё как!

Юлаевцы на скорости войдя в чужую зону. Денис Ян отдал передачу на Егора Сучкова, и молодой форвард бросил от синей линии — заблокировали! Сучков первым успел к шайбе и попытался ещё раз бросить, однако не вышло. Шайба вспорхнула в воздух, Владислав Ефремов ударил по ней — и медленно, не спеша она всё-таки заползла в ворота! Загидулин провожал её уже взглядом.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

На последней минуте периода на пятачке «Салавата» произошла потасовка — Вязового просто запинали в ворота. Трибуны вновь взревели, скандируя: «Удаляй! Удаляй!»

Судьи были непреклонны.

А спустя всего несколько мгновений «Спартак» всё-таки пробил голкипера уфимцев.

Николай Голдобин получил шайбу в центре зоны атаки, выдержал паузу, а затем отдал передачу направо на Ивана Морозова, который сократил отставание москвичей до минимума!

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Третий период на этот раз начался с давления красно-белых. «Спартак» создал несколько опасных моментов, но вновь и вновь натыкался на Вязового, который стал основным только в ходе серии. Трибуны одаривали молодого вратаря бурными овациями после каждого сейва.

Ближе к середине игрового отрезка москвичи полностью завладели инициативой. «Салават» помогал, как мог. Например, получил штраф за нарушение численного состава.

Юлаевцы героически отбивались, однако в итоге за несколько секунд до завершения двухминутного удаления Порядин умело сыграл на пятачке, подправив шайбу после броска от синей линии.

Но тренерский штаб «Салавата» не согласился с этой ситуацией. Виктор Козлов взял челлендж и после видеопросмотра судьи приняли решение… был офсайд! Перед взятием ворот хоккеисты «Спартака» вошли в чужую зону быстрее шайбы. Отмена гола!

В итоге уфимцы выстояли в меньшинстве, что в ходе этой серии с ними случается нечасто.

Но спустя несколько секунд всё-таки пропустили. Даниил Орлов повторил свой трюк минутной давности, бросив от синей — на этот раз шайба залетела в ворота чисто, никого не задев. 2:2! «Спартак» героически отыгрался!

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

После камбэка москвичей показалось, что «Салават» совсем выдохся. Да и психологически можно подсесть, упустив такое удобное преимущество и полностью контролируя течение матча.

Однако уфимцы в ходе серии приучили, что могут вырывать нужный результат, даже когда игра расклеилась.

На 56-й минуте Хмелевски подхватил шайбу за воротами, увидел открытого Алексея Василевского и отдал передачу защитнику, здорово подключившемуся к атаке от синей линии. Опытный игрок получил шайбу и бабахнул в открытый угол ворот… гол! 3:2! Вновь Василевский включился в нужный момент!

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В итоге «Салават» дотерпел и всё-таки вырвал победу — и в матче, и в серии. Уфимцы героически отыгрались с 1-3, когда казалось, что «Спартак» своего не упустит. Теперь юлаевцы идут в полуфинал Кубка Гагарина, а красно-белые — в отпуск.

Спасибо командам за такую шикарную и драматичную серию.