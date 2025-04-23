Комтуа — лучший игрок плей-офф. Но в НХЛ ему путь заказан

В сегодняшней КХЛ иностранцев не так много. А при этом многие из них ещё и являются если не балластом для своих команд, то как минимум разочаровывают способностью уйти в тень именно в главных матчах сезона. Просто посмотрите на кубковую статистику Ливо, в регулярке побившего все возможные рекорды результативности. Или на публичные заявления руководства «Автомобилиста», во время итоговой пресс-конференции признающего: от своих легионеров хоккейный Екатеринбург ждал большего.

Но есть и обратные примеры которые, наоборот, раскрылись со знаком «плюс». В какой-то момент могло показаться, что иностранцы, способные быть системообразующими игроками своих клубов – как в прошлые годы это делали Ягр, Коварж, Даллман и другие – теперь в нашей лиге вымерли как класс. Но нет. Отдельные легионеры способны не просто тащить команду за собой, но и вытаскивать ее в такие высокие раунды плей-офф, в которые не удавалось пробиться много лет подряд.

Самый яркий пример, конечно – Максим Комтуа. Сейчас канадец — безусловный динамовский MVP Кубка Гагарина. Осенью, когда Кудашов не находил общего языка с легионером и воспитывал его в том числе и ссылками в запас, это было невозможно представить. Однако факты говорят сами за себя. Две серии плей-офф-2025 «Динамо» выиграло в первую очередь благодаря ему.

Его провокации, эмоции и подкожные хитрости, которые работают на благо команды, запоминаются лучше всего. Но это далеко не главные факторы полезности легионера. Когда начались матчи на вылет, выяснилось, что и в хоккей-то он играет лучше любого партнёра из состава бело-голубых.

Максим Комтуа (на переднем плане) Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Лидерство в общекомандном списке бомбардиров и снайперов уже говорит само за себя. Однако если всматриваться глубже, незаменимость Комтуа становится ещё более очевидной. Возьмите серию с «Ак Барсом» и посмотрите – в каких матчах он сыграл лучше всего? В самых важных. В третьем, в котором нельзя было уступать ни в коем случае, иначе шансы на проход в третий раунд становились призрачными). И в шестом (когда соперник пытался выжать из себя всё и действовал с максимальной агрессией). А как выступал Комтуа в серии первого раунда? Да точно так же – показывал свой лучший хоккей опять же в главных встречах. В четвёртой (там по игре «Динамо» вряд ли заслуживало победы) и в шестой (где опять же СКА очень старался продлить серию, но пострадал от снайперских способностей канадца).

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Пик формы, на который Комтуа вышел именно в плей-офф, стал настоящим подарком для «Динамо». Уил с Гусевым «просыпаются» раз в три-четыре матча. У Ильенко или того же Рашевского очков маловато, а плюс-минус отрицательный. Джиошвили выступает лучше ожидаемого, однако всё равно объективно остаётся игроком не для первого-второго звена. На контрасте – проводящий первый сезон в лиге канадец делает свои «победные включения» именно тогда, когда нужно. Можно сказать, что у «Динамо» уже выработалась зависимость от Комтуа. И вряд ли они прошли бы в третий раунд плей-офф без этого топового легионера. Ещё одна статистическая вишенка на торте: лидер команды Кудашова по кубковым шайбам в равных составах – ну вы поняли кто.

Максим Комтуа (справа) Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Казалось бы, столичный клуб и его поклонники вправе радоваться и ликовать, что у них раскрылся такой лидер. Если бы не одно «но». В Канаде начались судебные слушания по поводу секс-скандала, прогремевшего ещё в 2018-м. Весь хоккейный Рунет обсуждал, что прямо по ходу серии с «Локомотивом» на них отъехал один из обвиняемых, лидер омского «Авангарда» Майкл Маклауд. Про то, что фигурантом дела о групповом изнасиловании, совершённом игроками молодёжной сборной Канады прямо по ходу чемпионата мира, проходит звезда минского «Динамо» Дюбе, тоже вспомнили. Собственно, об их проблемах с законом было прекрасно известно ещё на момент перехода в клубы Континентальной лиги.

Казалось бы, при чём тут Комтуа? Фигурантом судебного процесса он действительно не значится. Но, к сожалению, непричастным к грандиозному секс-скандалу его назвать тоже нельзя.

Вот, например, франкоязычная газета Квебека утверждает, что Комтуа не делал с жертвой расследуемого изнасилования ничего плохого, но знал о свершившемся правонарушении и готов сотрудничать с полицией в случае необходимости. С юридической точки зрения динамовец от дела действительно пока отмежевался. Однако странно другое. «Непричастный» и «готовый к сотрудничеству» хоккеист у себя на родине фактически является персоной нон-грата и испытывает явные проблемы с трудоустройством.

В августе 2023-го заокеанские СМИ прямо сообщили, что Комтуа – в числе тех, кого не хотят брать на работу в клубы НХЛ. Именно летом того года у канадца истёк трёхлетний контракт с «Анахаймом». И больше в лучшей лиге Северной Америки одарённый нападающий не играл. Ни для кого за океаном не секрет и то, что Комтуа попал в чёрный список канадской федерации хоккея. И он, наряду с другими виновниками секс-скандала, не будет вызываться в сборную своей страны. По крайней мере до тех пор, пока расследование не завершится.

«Динамо» остаётся лишь надеяться на то, что плей-офф КХЛ завершится раньше, чем судебные разбирательства в Канаде наберут обороты. Команде Кудашова повезло, что правоохранительные органы страны Кленового листа пока не выдернули её лучшего игрока за океан для дачи показаний. Не будем сейчас рассуждать на темы проблем с репутацией или подмоченного бэкграунда. Но если на родине Комтуа очень захотят снять с него показания – это будет неприятно для бело-голубых как минимум с хоккейной точки зрения.