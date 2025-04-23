«Мы, как в боксе, держались на канатах…» Козлов — после выхода «Салавата» в полуфинал

Главный тренер уфимцев гордится, какой путь проделала команда за три года под его руководством.

Браво, «Салават Юлаев»! Уфимцы впервые с 2019 года вышли в полуфинал плей-офф КХЛ, отыгравшись в серии со «Спартаком» со счёта 1-3. В седьмом матче команда Виктора Козлова вела 2:0 и, хотя красно-белые сравняли счёт в концовке третьего периода, Уфа проявила характер и практически сразу забила ещё – этот гол стал решающим.

«Должны были решать дома. Ментально не готовы к некоторым моментам»

На пресс-конференции главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов отметил, что его команде не хватило кубкового опыта и она ещё не сырая для больших задач.

— Каковы факторы такого результата – вели 3-1, и 3-4 в итоге?

— Разберёмся, нужно время, чтобы всё проанализировать. Отдали инициативу, ведя в серии. Должны были решать вопрос дома, в прошлом матче. К сожалению, всё перешло в седьмой матч. Надо отдать должное сопернику, ребята бились, провели хорошую серию. Здесь и моя ошибка как тренера, те вещи, которые говорил ребятам, наверное, до конца не дошли. Наверное, ментально не готовы к некоторым моментам, когда много напряжения в игре, и мы теряемся.

— Фактор кубкового опыта сказался?

— Конечно, сказывается, кривить душой не надо. Но надо отдать должное ребятам, что они бились, старались. Серия была интересной и тяжёлой. Опыта нам и не хватило в концовке.

— В этой серии было несколько нелепо пропущенных шайб – это тоже от нервов?

— Теряется концентрации в концовке игрового отрезка. Этот опыт придёт к ребятам, мы первый раз играем седьмой матч. Была видна нервозность у некоторых ребят, конечно, это сказалось на игре. Проанализирую попозже весь сезон, поговорим ещё с ребятами.

— Не хватало рабоче-крестьянских голов?

— Не хватало.

— Чему должен научиться «Спартак» по итогу этой серии?

— Чему должен научиться? Проходить второй этап.

Алексей Жамнов после игры Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«Не снимаю с себя ответственность, но «Спартак» ещё сырой для больших задач»

— Почему сделали ставку на Загидулина?

— У нас есть тренер вратарей, я ему доверяю. Мы смотрели по функционалу, по моментам в игре, что лучше на данном этапе. Выбор пал на него, и винить его никто не собирается, это поражение не его, а всей команды. Мы выигрываем и проигрываем вместе. Он давал нам шанс выиграть в каждом матче, хорошо провёл серию.

— Какие были мысли, когда счёт стал 2:2?

— Мысли были нормальные, это плей-офф. Надо было просто делать те вещи, которые просили. Победный гол уфимцев – это чисто наши недоработки, ошибки в обороне.

— Удовлетворены прогрессом молодым ребят в обороне?

— Ясно, что опыта не так много. В стрессовых ситуациях они иногда теряются и принимают ненужные решения. Надо потерпеть, команда движется в правильном направлении. Строить иллюзии, что за два года можно создать команду, которая будет бороться за Кубок Гагарина… Это неправда. Я с себя не снимаю ответственности за проигранную серию, но я вижу, что мы ещё сырые для больших задач. Кто-то со мной согласится, кто-то – нет, но говорю как есть.

«Много моментов, когда просто стояли и смотрели, искали шайбу»

— Не кажется ли вам, что «Спартаку» не хватило более самоотверженной игры в обороне, как была у «Салавата» сегодня?

— Рабочих голов не хватило – агрессии, лезть на ворота, добивания. Моменты были, хорошие, но «доесть» отскок, подобрать отбор – этого не хватило. Много моментов, когда мы просто стояли и смотрели, искали шайбу.

— Не было мысли сыграть вторым номером, от обороны?

— Для этого нужна хорошая оборона (смеётся).

— Сегодня агрессии в атаке не хватало?

— Агрессии в концовке, может, не хватало. В принципе, ребята чуть перестроились, но, когда есть нервозность, это сказывается на контроле шайбы. Наверное, опыта чуть-чуть не хватает нам ещё.

— Какие эмоции испытали, когда не засчитали гол при счёте 1:2? Не было упадка эмоций?

— Нет, ребята нормально отреагировали. Мы чуть-чуть начали контролировать ход игры и после этого забили второй гол. Наверное, надо было сыграть чуть строже в обороне, но это чисто наши ошибки.

— «Спартак» при вас добился определённых успехов. После таких серий не будет разочарований в тренерской работе или для вас это станет мотивацией?

— Посмотрим, время покажет.

— У вас хорошо серия шла, последние три поражения – два в овертайме и сегодня в концовке. Не кажется, что в хоккейном плане эту серию никто не проиграл?

— Вы поймите правильно… Я не упрекаю своих ребят, они бились, старались. Но как тренер я вижу, что ведя 3-1, все игры были тяжёлыми, в каких-то играх мы и по броскам лучше играли. Но это всё статистика на бумаге, а на деле игра проиграна. В ключевых моментах не хватало того, где нам надо усилить свою игру.

— Блестящий резерв в «Химике» не стал одной из составляющих успеха в этом сезоне?

— Структура работает – и у академии хороший прогресс, и молодёжка играет здорово, и «Химик» вышел в полуфинал. Молодёжь у нас есть, перспективная, это наше будущее. Посмотрим, как дальше всё будет складываться, но вертикаль работает и даёт плоды, это большой плюс для «Спартака».

— Какие мысли были, когда увидели, что Ливо нет в составе?

— У меня никаких мыслей не было. Главное, чтобы ребята правильно реагировали. Мне легче играть, когда против тебя выходит самый сильный состав, там и настрой другой. Когда я сам играл, для меня было интересно играть против сильнейших.

«Мы, как в боксе, держались на канатах…»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов отметил, что гол в раздевалку было непросто пережить психологически, но он гордится ребятами, которые смогли вытащить серию с 1-3.

— Как и следовало ожидать, седьмой матч – это нервы, характер. Хорошо, что мы играли дома, нас супер поддерживали. Особенно в третьем периоде, когда «Спартак» почувствовал кровь и начал играть агрессивно. Мы держались, как в боксе, — на канатах. Горжусь парнями, что выдержали удары, продолжали бороться, биться за каждую шайбу. Очень рад, что в республике продолжается хоккей. Видно, как здесь живут хоккеем, и ребята понимают, что делают большое дело для города и республики. То, как они с этим справляются, у меня вызывает чувство гордости.

Отдельно спасибо Александру Кожевникову за его комментарии, которые супер мотивировали ребят. Тем более против «Спартака». Горжусь парнями, красавцы!

— Это ваш первый полуфинал в тренерской карьере, какие эмоции испытываете?

— Очень приятно, не буду скрывать, что мы с командой проделали такой путь. Два сезона вылетали в первом раунде, а сейчас видно, что ребята повзрослели, помудрели, набрались опыта и играют по-другому. Они все грызлись, верили, бились. Я получаю удовольствие от того, что пацаны сплотились.

— Что позволило исключить лишние ошибки в последних матчах?

— Мы помнили, что 1-3 проигрываем и у нас нет права на ошибку, и немного перестроили тактику. «Спартак» мастеровито нас обрезал, эти контратаки были очень опасными, мы передавали им инициативу. Скорректировали эти моменты и играли аккуратнее.

— Вы говорили, что нельзя играть со «Спартаком» вторым номером, но в Москве сыграли больше вторым номером.

— Мы терпели, знали, что там трибуны их погонят, они чувствовали, что серия уже близка. И ребята терпели. Когда была возможность, мы старались играть с шайбой, держать шайбу в зоне атаки. В третьем периоде мы отдали им шайбу, и они этим воспользовались, это хорошая команда.

«Ребята не знают своих границ. Думают, что коснулись дна, но ещё достают воду из колодца»

— Откуда черпали эмоции?

— Видимо, они не знают, где у них границы, и меня это радует. Они думают, что уже коснулись дна, а они ещё достают эту воду из колодца.

— Насколько вам было рискованно дать шанс Жаровскому?

— Не стушевался, не боится играть с шайбой. Остальные аспекты не хочу затрагивать, не надо ему петь дифирамбы, ему ещё расти и расти. Но он помогал ребятам, которые играли, дал им время передохнуть. Он качественно играл.

— Решение поменять Самонова на Вязового по ходу серии далось сложно?

— Непростой вопрос. Получается, под танки его сразу бросили, под важные матчи. Но хвалить не буду.

— Как состояние Ливо?

— Он ещё не восстановился. На раскатке пробовал, но повреждение ему ещё мешает, поэтому мы не стали рисковать. Он пока не готов.

— Есть вероятность, что Тодд, Цулыгин смогут сыграть в полуфинале?

— Будем надеяться, но сейчас не могу сказать, что они смогут.

«Гол «Спартака» в раздевалку — непростой момент. У ребят ноги не бежали»

— «Спартак» в третьем периоде доминировал, почему перешли на оборону?

— Потому что очень важно хорошо начинать периоды и хорошо заканчивать. Гол в раздевалку – это психологически непростой момент. Было тяжело, у ребят ноги не бежали, боялись играть с шайбой. Но когда «Спартак» сравнял, я бы хотел отметить, как ребята заиграли с шайбой.

— «Салават» часто пропускает в плей-офф первым, как обсуждали и улучшали этот момент?

— Изначально делали акцент на хорошем начале. Может, мы и пропускали первыми дома, но мы всегда дома хорошо начинаем, болельщики гонят нас вперёд. А то, что мы не забивали – это игра.

— Меньшинство ужасное, почему не удаётся это исправить?

— У «Спартака» очень хорошее большинство. Пытались найти варианты, но, что бы мы ни пробовали, они всегда обрезали одного. То же самое, что сегодня «Тампа» три гола в меньшинстве пропустила. Ну, бывают такие игры, мы работаем над этим.

Рукопожатие Виктора Козлова и Алексея Жамнова после серии Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«Понравилось, как Гру сказал: «Возьму пивка, поговорю с семьёй»

— В чём прибавила команда за время вашей работы?

— Это целый процесс. Что бы ребятам ни говорили, что в плей-офф нужно играть вот так и так, пока не пройдёшь это сам, не поймёшь. А сейчас они уже знают, что здесь кровь из носа нужно выводить шайбу, или ловить шайбу на себя, или держать шайбу в зоне атаки. Ребята набираются опыта.

— В третьем периоде ненужное удаление, как так получилось?

— Немного не разобрались со сменами.

— Были уверены в офсайде, когда брали запрос?

— Был уверен в ребятах, которые это смотрят. И они были уверены, что там офсайд. Они, конечно, переживали, но ребята молодцы, чётко разобрали ситуацию.

— Может выбить из игрового тонуса то, что до следующей серии много времени?

— У нас не так много времени, нам бы сейчас вздохнуть, воздуха набрать.

— Какая была установка на третий период?

— Продолжать работать.

— Будете смотреть седьмой матч «Локомотив» — «Авангард»?

— Мне понравилось, как Гру сказал: «Я пойду сейчас пивка возьму и поговорю с семьёй, посмотрю кино».

— Ни за кого не болеете в той паре?

— Можно в этот вечер посмотреть что-то другое, хоть мультики?

— Вы «Слово пацана» не смотрели…

— Вот эти эмоции, переживания сейчас точно не нужны.

— Гол в раздевалку мог сломать?

— Он нас повесил на канаты. Нам пришлось держать удар, ребятам приходилось перебарывать себя. И ноги налились, и страх присутствовал. Горжусь, что ребята всё перебороли. Это непросто.

— Следующий раунд может начаться в гостях, соответственно, седьмой матч тоже может быть в гостях. Как изменить тенденцию в гостях?

— Будем думать над этим.