Омичи сначала играли очень пассивно, проснувшись лишь в третьем периоде.

«Локомотив» снова наказал «Авангард» в седьмом матче! Серия с Уфой тоже будет огненной

Седьмой матч — это всегда круто. Тем более что «Локомотиву» и «Авангарду» не привыкать затягивать серию друг с другом. В прошлом плей-офф на стадии 1/4 финала железнодорожники выиграли со счётом 2:0 ключевую встречу в Омске, а на этот раз командам предстояло сразиться в Ярославле. При этом команда Ги Буше вернулась в серию после счёта 3-1 в пользу соперника, поэтому с характером, настроем и желанием добиваться максимальных задач у омичей всё в полном порядке.

«Наверное, две крупные победы ввели в заблуждение, что голы игровые будут. Но в плей-офф это исключение из правил, тут трудовые шайбы заходят, мы должны перестроиться», — сетовал после проигрыша в шестом матче главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.

Дело дошло даже до того, что после игры на льду произошла эмоциональная стычка, в том числе с участием Александра Радулова. Никитин объяснил произошедшее довольно понятно и логично: «не смирились с поражением». Хотя, как мы знаем, команды и Никитина всегда сдержанные и спокойные, как и сам специалист. Большое внимание уделяется дисциплине и порядку.

В первом периоде седьмой встречи сразу бросилось в глаза: Александра Радулова перевели в первое звено к Шалунову и Берёзкину. Интересный ход от Никитина: это должно было добавить вариативности и креатива стартовой тройке.

Результат пришёл мгновенно: после наброса от Шалунова опытный форвард хозяев подставил клюшку на пятаке в борьбе с Чистяковым и дезориентировал Серебрякова.

Вообще Ярославль наиграл гораздо больше, чем на счёт 1:0, бросив за 20 минут чистового игрового времени 19 раз в створ против трёх попаданий у «Авангарда». Инициативой целиком и полностью владели именно железнодорожники, но держать такой темп весь матч проблематично. Ещё и когда в воротах у соперника один из лучших голкиперов лиги.

Во втором отрезке встречи «Локомотив» продолжил доминировать, что вылилось в гол Сурина. Отличное движение в зоне атаки продемонстрировали ярославцы, Егор открылся под передачу в середину, принял шайбу и резким кистевым броском пробил Серебрякова.

По броскам в створ на этот раз было 14-4, поэтому сложно было понять, на что рассчитывал «Авангард» с такой пассивностью в атаке. Куда пропали Ткачёв, Буше и другие лидеры?

В третьем периоде в начале третьего периода у Исаева и обороны «Локомотива» появилось гораздо больше работы. Дело шло к голу, он назревал. Удивительно, но в третьем матче подряд забил Кулик: защитник подключился в атаку и хлёстко бросил, пробив Исаева. Интрига снова вернулась.

Тут же один на один с Серебряковым выскочил Радулов, но Никита в очередной раз оставил свою команду в игре. Ги Буше взял тайм-аут, заменил голкипера на шестого полевого хоккеиста, что сыграло свою роль. Шарипзянов совершил наброс от синей линии, а шайба рикошетом от Окулова юркнула в ворота.

В первом овертайме Буше сразу нанёс роскошный бросок, попав в маску Исаеву. Хозяев тут же ответили своей опасной атакой: Якупов рукой смахнул шайбу едва ли не с ленточки.

Командам даже дали возможность поиграть в формате «четыре на четыре»: по две минуты выписали Полунину и Прохоркину, но счёт на табло не изменился.

Во втором овертайме после броска Полунина шайба попала во Фрейза и оказалась в воротах. «Локомотив» снова выиграл у «Авангарда» в седьмом матче серии. Теперь в полуфинале Кубка Гагарина коллектив Игоря Никитина сразится с «Салаватом Юлаевым».

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