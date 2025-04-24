«Очередной триллер получился». Что сказали Никитин и Буше после шоу в 1/4 Кубка Гагарина

И всё-таки «Локомотив»! Яркая серия с «Авангардом» получила не менее яркую развязку. Всё решилось не просто в седьмом матче, а во втором овертайме. Характер проявили и те, и другие: омичи – отыгравшись с 0:2 в третьем периоде, а ярославцы – дожав соперника в дополнительное время.

«Не можем просить большего от игроков «Авангарда»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высоко высказался о команде соперника, похвалил свою и с оптимизмом заглянул в будущее.

– До начала серии мы сказали всем, что ждём седьмого матча. Думал, что увидим три овертайма, одного не хватило, на один оказалось меньше. Мы не могли ждать большего от игроков, выложились по полной. Когда я пришёл, команда была очень далека от той, что есть сейчас. Первое, что нам нужно было сделать – попасть в плей-офф. Игроки проделали огромную работу, чтобы попасть сюда.

Серия с «Металлургом» очень многое у нас забрала. Если бы вы знали, сколько у нас было травм. Некоторые ребята с растяжениями, некоторые играли с переломами. Некоторые не могли стоять без боли, некоторые не могли сидеть. Но все выходили и бились.

Если бы мы выиграли сегодня, не знаю, как долго бы мы ещё продержались. Работать с нашими ребятами – одно удовольствие, это замечательные люди, игроки с характером. Мы вернулись с 1-3 в серии и 2:0 сегодня. Нам не хватило реализации, сопернику хватило.

«Локомотив» – хоккейная машина. Они здорово натренированы, у них классный подбор игроков. Эта команда строится на протяжении четырёх лет. То, что мы достойно противостояли этой команде, заслуживает уважения. Горжусь нашими парнями.

– Как перестраивали игру перед третьим периодом?

– Нам было необходимо отыгрываться. Мы внесли некоторые коррективы, но я не буду их озвучивать. У наших игроков много характера. Это их заслуга, а не моя стратегия. Я люблю адаптироваться к обстоятельствам. Для меня матчи похожи на игру в шахматы. В этом интерес и азарт. Наши ребята боролись и проявляли желание. Мы выработали правильные отношение к работе и дисциплину. Это дало нам шанс противостоять на равных команде, которая на бумаге гораздо сильнее нашей. Командная игра – то, чего придерживались ребята. Невозможно просить большего от них. Они не сдаются, с этим мы будем идти в будущее.

– Не было ли желания вернуться к игре в четыре звена в овертайме?

– Было. Но мы играли не дома. Тренер «Локомотива» ставил против них своё первое звено, так пришёл первый гол. В этом сложность игры на выезде, нет возможности накладывать звенья. Мы не хотели ставить ребят против первого звена «Локомотива». Их второе и третье звено тоже похожи на первое. Решили, что будем использовать тех парней, которые приносили пользу на протяжении всего сезона.

«Очередной триллер получился»

Наставник «Локомотива» Игорь Никитин традиционно был краток, отдал должное прогрессу «Авангарда» при Ги Буше и вспомнил, когда в последний раз радовался так же, как после решающей шайбы в седьмом матче.

– Хочу поблагодарить соперника. Очередной триллер с Омском получился. Тренерский штаб за короткое время сделал очень большую работу. Очень приятно обыграть такую команду. Болельщикам спасибо за сумасшедшую поддержку. Важно, что парни после такого третьего периода смогли не просто проявить характер, а вернуться другой командой. Времени восстановиться не так много.

– Помните, когда так радовались?

– Была такая история. Но тогда не снимали так близко. Эмоции. Было, когда мы СКА обыграли. Свинка была, 10 человек больных – Капризов, Робинсон. Понимали, что следующую игру не вытянем, когда в овертайме выиграли.

– Что произошло в третьем периоде?

– Всё в голове. Если бы у нас не было сил, не смогли бы в овертайме так кататься. Можно говорить банальные слова, точки роста. Но пока сам не пройдёшь через это… Поэтому и говорят, что за одного битого семь небитых дают. Нас сегодня и поколотили хорошо. Парни молодчики, нашли в себе силы и веру в себя.

– Почему взяли таймаут? Почувствовали, что сейчас порвётся?

– Не просто почувствовал. Вижу, что ребята не слышат, о чём мы говорим. Просто решили удержать счёт, но так нельзя.

– Обсуждали, как пробить Серебрякова сегодня?

– Не только сегодня, но и с первой игры. Вчера разбирали, чтобы успокоились ребята. Команда у Омска преобразилась за полгода. Ребята классную серию провели.

– Что с Паником?

– Завтра прооперируют его. К сожалению, он вне игры. Хоккей.

– Есть ли последствия, кроме Паника?

– В плей-офф порядка 40 пакетов со льдом уходит. Цена победы всегда высока.

– Помните, когда так радовались?

– Была такая история. Но тогда не снимали так близко. Эмоции. Было, когда мы СКА обыграли. Свинка была, 10 человек больных – Капризов, Робинсон. Понимали, что следующую игру не вытянем, когда в овертайме выиграли.

– Что лучше – выиграть за четыре матча или за семь?

– На этот вопрос никто не ответит. Но за эту серию парни повзрослели. Только уважение за такой седьмой матч. На всё воля божья. Важно, как это оцениваешь и что берёшь с собой.