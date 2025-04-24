Трудности закаляют характер! «Вашингтон» преодолел себя и одержал вторую победу в плей-офф

Шанс на то, что матч плей-офф КХЛ в будний день сумеет наложиться на игру плей-офф НХЛ, не велик, но никогда не равен нулю. Байрон Фрейз дал всем шанс пару часов отдышаться и настроиться на второй матч «Вашингтона» и «Монреаля».

Два дня назад «столичные» полностью контролировали игру по меньшей мере 50 минут, уверенно вели 2:0, но удаление Пьера-Люка Дюбуа дало ожить «Монреалю». Хорошо для «Кэпиталз», что у них есть Александр Овечкин, который способен решить исход любого матча. Но звоночек тревожный.

Первый период получился скромным: команды не форсировали события, предпочитая острой игре надёжную. А вот в начале второго отрезка «Кэпс» и «Хабс» по-настоящему обезумели, словно сказав зрителям: «Это тебе сейчас, но это на День Рождения». «Канадиенс» открыли счёт – шайба хаотично гуляла по пятаку «Вашингтона», а решающее движение сделал Кристиан Дворак.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но после такого странного гола удача от «Монреаля» отвернулась: сначала не были реализованы более явные моменты, а потом несчастье случилось и у своих ворот. Коннор Макмайкл искал передачу на дальнюю штангу, но попал в ногу Савару, от которого шайба тихо заползла за ленточку. Ровно через минуту Дилан Строум вывел хозяев вперёд – Леонард и Бовиллье вывели центрфорварда «столичных» на ударную позицию, а тот со второй попытки переиграл Монтембо.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Третий период был немного похож на первый до определённого периода, но нужда «Канадиенс» вынудила их идти вперёд, и они были максимально близки, чтобы перевести встречу в овертайм, однако Логан Томпсон был против – несколько его спасений были выдающимися.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

На последних секундах дубль оформил Коннор Макмайкл, поразив пустые ворота. 3:1 – «Вашингтон» преодолел себя, одержав волевую победу. Да, игры «столичным» даются невероятно сложности, но такие трудности однозначно закаляют характер. В будущем подопечным Карбери это пригодится. А пока счёт в серии становится 2-0. Александр Овечкин и Иван Демидов сегодня остались без набранных баллов.