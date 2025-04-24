Кузьменко и партнёры уничтожают «Эдмонтон» в плей-офф! Подколзина выгнали за удар друга

Коннор Макдэвид и компания теперь находятся всего в двух шагах от вылета из Кубка Стэнли.

Первый матч серии четвертьфинала Кубка Стэнли в Западной конференции НХЛ между «Лос-Анджелес Кингз» и «Эдмонтон Ойлерз» подарил зрителям невероятный сюжет. За 13 минут до конца основного времени «короли» вели с преимуществом в три шайбы — 5:2. Однако сумасшедшее включение Коннора Макдэвида помогло «нефтяникам» совершить камбэк. Капитан «Ойлерз» сначала дважды подряд ассистировал партнёрам, а затем забил сам, сумев превратить 2:5 в 5:5. До конца основного времени оставалось всего полторы минуты, однако этого времени хватило «Лос-Анджелесу», чтобы забросить шестую шайбу и всё-таки сделать первый шаг к тому, чтобы снять с себя канадское проклятие.

Напомним, на Западе в первом раунде плей-офф уже четвёртый год кряду мы видим противостояние «Лос-Анджелеса» и «Эдмонтона». Начиная с 2022 года американская и канадская команды никак не могут разминуться на старте розыгрыша Кубка Стэнли. Вот и на сей раз они вышли друг на друга. Каждая из трёх предыдущих серий завершалась тем, что «нефтяники» выходили во второй раунд. Однако в нынешнем сезоне всё-таки именно «Кингз» смотрелись фаворитами противостояния.

Свой статус «короли» начали подтверждать и с первых минут сегодняшнего поединка. После перенесённой операции из-за порванных приводящих мышц бедра, двух грыж и двух порванных мышц живота 33-летний нападающий «Эдмонтона» Эвандер Кейн пропустил весь регулярный чемпионат НХЛ. Не сыграл канадский форвард и в первом матче серии. Сегодня Эвандер наконец вернулся в состав «нефтяников», но уже на седьмой минуте первого периода схватил удаление, которое реализовал Брандт Кларк.

В начале второго отрезка Куинтон Байфилд удвоил преимущество «Кингз», а следом за дело взялось ударное сочетание команды Джима Хиллера. Ровно в середине матча «короли» второй раз за встречу использовали лишнего, однако теперь сработала их первая спецбригада. В ходе розыгрыша большинства словенский форвард Анже Копитар выполнил передачу на Адриана Кемпе, шведский нападающий нанёс мощный бросок и угодил в лицевой борт, рикошетом от которого шайба и выскочила на пятак, где находился Андрей Кузьменко, с близкого расстояния переправивший её в ворота Стюарта Скиннера.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Ответный гол Леона Драйзайтля мог вселить позитив в болельщиков «Эдмонтона», ведь после точного броска немецкого нападающего до завершения основного времени оставалось ещё больше 25 минут. К тому же на старте третьего периода отличился ещё и Виктор Арвидссон, но второй раз подряд отыграть дефицит в три шайбы у «нефтяников» не получилось.

В интервале с 47-й по 52-ю минуту первая тройка хозяев выдала настоящий концерт. Первым отличился Кемпе, следом Копитар использовал большинство, а затем дубль оформил всё тот же Кемпе. Интересно, что после пятой пропущенной шайбы тренерский штаб «Ойлерз» заменил голкипера, но и появившийся на последнем рубеже Кэлвин Пикар недолго пробыл сухим. Именно он не смог справиться с броском шведского нападающего, которому ассистировали Кузьменко и Копитар.

На троих ударное сочетание «Кингз» сегодня набрало 10 очков. В активе Кемпе голевой и ассистентский дубли, словенский ветеран «Лос-Анджелеса» однажды забил и трижды отдал результативные передачи, тогда как Кузьменко отметился голом и передачей. Кстати, ещё одна интересная деталь. Как сообщает пресс-служба НХЛ, 29-летний россиянин является лучшим игроком лиги, который был задействован в обменах в дедлайн.

О чём идёт речь? После своего обмена Кузьменко принял участие в 24 матчах (регулярка плюс плей-офф), в которых набрал 22 очка. На этом временном интервале Андрей является лучшим бомбардиром лиги среди тех хоккеистов, которых обменяли в дедлайн. По количеству результативных действий Кузьменко опережает даже звёздного новичка «Даллас Старз» Микко Рантанена.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В концовке же встречи Андрей стал участником ещё одного любопытного эпизода. Отправлявшийся на скамейку Байфилд столкнулся с игроком «Эдмонтона» Василием Подколзиным. При счёте 2:6 российский хоккеист и так был раздосадован столь неудачным ходом встречи, а тут ещё – сразу после первого столкновения с Байфилдом – он увидел приближение к себе своего друга Кузьменко. Андрей сделал мимолётное движение в сторону соотечественника, словно собираясь пойти в силовой приём, а затем ушёл в обратную сторону, но Подколзин уже повёлся на лёгкую провокацию и огрел россиянина клюшкой.

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Вряд ли из этого момента могла разгореться какая-нибудь потасовка, ведь Андрей и Василий являются хорошими друзьями. Однако североамериканские арбитры перестраховались и во избежание накаливания обстановки отправили Подколзина в раздевалку, выписав ему дисциплинарный 10-минутный штраф. «Эдмонтон» же потерпел второе подряд гостевое поражение, оказавшись всего в двух шагах от завершения сезона. Интересно, что в каждом из проигранных матчей «Ойлерз» пропустили по шесть шайб.