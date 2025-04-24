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Результаты матчей НХЛ за 24 апреля 2025 года, обзор, видео голов, сетка плей-офф НХЛ, расписание, календарь

Возвращение Ландескога спустя 3 года, головокружительный шедевр Ничушкина. Итоги дня в НХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей НХЛ за 24 апреля
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«Колорадо» вновь упустил победу, «Лос-Анджелес» переигрывает «Эдмонтон».

В прошедшем игровом дне плей-офф НХЛ состоялись четыре матча, представляем обзор трёх из них.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
24 апреля 2025, четверг. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Дворак (Андерсон, Галлахер) – 21:16     1:1 Макмайкл (Рэддиш) – 23:47     2:1 Строум (Бовиллье, Леонард) – 24:47     3:1 Макмайкл (Дюбуа, Уилсон) – 59:58    

Сегодня на льду «Кэпитал Уан-Арены» в Вашингтоне завершился второй матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги между «Вашингтон Кэпиталз» и «Монреаль Канадиенс», победу в котором со счётом 3:1 одержали хозяева.

В составе победителей голами отметились канадские форварды Коннор Макмайкл (дубль) и Дилан Строум. Российские игроки столичной команды Александр Овечкин и Александр Алексеев остались без очков.

Единственную шайбу у гостей забросил американец Кристиан Дворак. Российский новичок канадской команды Иван Демидов остался в этой встрече без голевых действий. Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Вашингтона». Третий матч серии состоится 26 апреля в Монреале.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
24 апреля 2025, четверг. 04:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
1 : 2
ОТ
Даллас Старз
Даллас
1:0 Ничушкин (Жирар, Малински) – 08:09     1:1 Бенн (Харли, Гранлунд) – 49:18 (pp)     1:2 Сегин (Марчмент, Рантанен) – 65:31    

В ночь с 23 на 24 апреля завершился третий матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла в Денвере на стадионе «Болл-Арены» и закончилась победой гостей со счётом 2:1 в овертайме. Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Далласа».

В составе «Колорадо» единственной заброшенной шайбой отметился российский нападающий Валерий Ничушкин. У «Далласа» голы забивали канадские форварды Джейми Бенн и Тайлер Сегин, шайба которого принесла гостям победу в овертайме.

Следующий матч серии пройдёт 27 апреля в Денвере, начало встречи в 4:30 мск.

Этот матч стал особенным моментом для всей организации «лавин», так как в нём принял участие шведский форвард Габриэль Ландеског. Капитан «Колорадо» не выходил на лёд в матче НХЛ с июня 2022 года, когда его команда завоевала Кубок Стэнли. Из-за проблем со здоровьем шведский форвард не играл в лиге на протяжении 1032 дней.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
24 апреля 2025, четверг. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
6 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Кларк (Фёгеле, Дано) – 08:44 (pp)     2:0 Байфилд (Гавриков, Фёгеле) – 24:14     3:0 Кузьменко (Кемпе, Копитар) – 30:37 (pp)     3:1 Драйзайтль (Клингберг) – 33:54     3:2 Арвидссон (Кулак, Подколзин) – 44:05     4:2 Кемпе (Копитар) – 46:46     5:2 Копитар (Фиала, Кемпе) – 49:07 (pp)     6:2 Кемпе (Кузьменко, Копитар) – 51:09    

Утром 24 апреля завершился второй матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 6:2.

В составе победителей голами отметились канадские защитник Брандт Кларк и нападающий Куинтон Байфилд, шведский форвард Адриан Кемпе, оформивший дубль в этой встрече, и словенский нападающий Анже Копитар. Также гол и голевая передача на счету россиянина Андрея Кузьменко, Владислав Гавриков отметился результативной передачей.

В составе «Эдмонтона» отличились немецкий форвард Леон Драйзайтль и шведский нападающий Виктор Арвидссон. На счету россиянина Василия Подколзина результативная передача. Третий матч серии пройдёт 26 апреля в Эдмонтоне.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Сетка плей-офф НХЛ - 2025

Расписание матчей 25 апреля

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
25 апреля 2025, пятница. 01:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Не начался
Флорида Пантерз
Санрайз
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
25 апреля 2025, пятница. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Не начался
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
25 апреля 2025, пятница. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Не начался
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
25 апреля 2025, пятница. 04:30 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Не начался
Виннипег Джетс
Виннипег
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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