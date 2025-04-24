Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Возвращение Ландескога спустя 3 года, головокружительный шедевр Ничушкина. Итоги дня в НХЛ

В прошедшем игровом дне плей-офф НХЛ состоялись четыре матча, представляем обзор трёх из них.

Сегодня на льду «Кэпитал Уан-Арены» в Вашингтоне завершился второй матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги между «Вашингтон Кэпиталз» и «Монреаль Канадиенс», победу в котором со счётом 3:1 одержали хозяева.

В составе победителей голами отметились канадские форварды Коннор Макмайкл (дубль) и Дилан Строум. Российские игроки столичной команды Александр Овечкин и Александр Алексеев остались без очков.

Единственную шайбу у гостей забросил американец Кристиан Дворак. Российский новичок канадской команды Иван Демидов остался в этой встрече без голевых действий. Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Вашингтона». Третий матч серии состоится 26 апреля в Монреале.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В ночь с 23 на 24 апреля завершился третий матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла в Денвере на стадионе «Болл-Арены» и закончилась победой гостей со счётом 2:1 в овертайме. Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Далласа».

В составе «Колорадо» единственной заброшенной шайбой отметился российский нападающий Валерий Ничушкин. У «Далласа» голы забивали канадские форварды Джейми Бенн и Тайлер Сегин, шайба которого принесла гостям победу в овертайме.

Следующий матч серии пройдёт 27 апреля в Денвере, начало встречи в 4:30 мск.

Этот матч стал особенным моментом для всей организации «лавин», так как в нём принял участие шведский форвард Габриэль Ландеског. Капитан «Колорадо» не выходил на лёд в матче НХЛ с июня 2022 года, когда его команда завоевала Кубок Стэнли. Из-за проблем со здоровьем шведский форвард не играл в лиге на протяжении 1032 дней.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Утром 24 апреля завершился второй матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 6:2.

В составе победителей голами отметились канадские защитник Брандт Кларк и нападающий Куинтон Байфилд, шведский форвард Адриан Кемпе, оформивший дубль в этой встрече, и словенский нападающий Анже Копитар. Также гол и голевая передача на счету россиянина Андрея Кузьменко, Владислав Гавриков отметился результативной передачей.

В составе «Эдмонтона» отличились немецкий форвард Леон Драйзайтль и шведский нападающий Виктор Арвидссон. На счету россиянина Василия Подколзина результативная передача. Третий матч серии пройдёт 26 апреля в Эдмонтоне.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Расписание матчей 25 апреля