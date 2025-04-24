У «Салавата» нет шансов, «Трактор» обнажит проблемы «Динамо»? Что ждать от полуфиналов КХЛ

Вчера второй раунд плей-офф КХЛ завершился двумя фантастическими по развязке седьмыми матчами, в которых до последней секунды было ничего не ясно. Два полуфиналиста, «Салават Юлаев» и «Локомотив», контролировали игру два периода, однако в третьем чересчур рьяно начали удерживать шаткое преимущество и едва за это не поплатились.

«Трактор» и «Динамо» свои серии не довели до седьмых матчей, заранее отправив в отпуск минское «Динамо» и «Ак Барс» соответственно. Вообще, хорошо, что одна сформировавшаяся пара потратила на выяснение отношений семь матчей, а вторая – нет, не будет пустых разговоров о том, что лучше: быть в тонусе или отдыхать.

Сегодня мы разберём обе полуфинальные пары, выделим проблемы и плюсы четвёрки сильнейших, а также порассуждаем, что может выйти на первый план в каждой серии.

«Локомотив» — «Салават Юлаев»

Проблемы «Локомотива»

В головах каждого второго давно осела мысль о непогрешимости и неуязвимости ярославской системы, однако «Авангард» (а в прошлом году и «Металлург») наглядно показал, где кроется главная проблема «Локомотива». Речь о примитивности, к которой раз за разом прибегают парни Никитина, когда что-то начинает идти не по их плану.

В серии с омичами проблемы железнодорожников каждый раз начинали вскрываться после того, как подопечные Буше открывали счёт. Особенно показателен шестой матч, когда в первом периоде счёт открыл Евгений Кулик. «Локомотив» во втором периоде, используя ближнюю для атаки лавку, прижал омичей к воротам минут этак на 10, однако ничего не смог из этого извлечь. Почему же? А потому что активное владение скрыло его стерильность, и все угрозы воротам Серебрякова исходили лишь от синей линии. Больше ничего Ярославль предложить не смог. Так же было и в первом, и в пятом матчах.

Ещё одна проблема, которая бросилась в глаза – психология. Да, ярославцы по общепринятым меркам выглядят опытной командой, лидер в которой сам Александр Радулов, а основной костяк в прошлом году играл в финале, но то, как иногда «Локомотив» обороняет минимальное преимущество, вызывает вопросы. Так было и вчера, когда после двух периодов тотального доминирования Ярославль прижался к своим воротам и понадеялся на то, что прокатит и так. Не прокатило. У чемпионской команды должен быть инстинкт убийцы.

Преимущества «Локомотива»

В первую очередь это та самая пресловутая системность. И нет, она не коррелируется с тем примитивом, о котором речь шла выше. Ярославцы на протяжении 60 минут (или почти 60) способны играть чётко по заданию, минимизируя всяческие риски. Важно лишь при этом открывать счёт, иначе могут начаться проблемы.

Второе преимущество, как кажется, было приобретено вчера – после эмоциональной встряски. Команда, над которой все подшучивают, говоря, что там нельзя улыбаться, вчера праздновала победу так, словно выиграла кубок. И это здорово, потому что выезжать исключительно на отработанных схемах не получится. Эта игра несколько сложнее.

Показательный момент – поведение Никиты Кирьянова, который сначала буднично отреагировал на победный гол Фрейза, а затем, увидев, как радуется более опытный Радулов, перестал себя сдерживать.

Ещё один важный фактор, который говорит в пользу «Локомотива» — физическая подготовка. Мало кто будет спорить с тем фактом, что по данному показателю ярославцы являются лучшей командой лиги. С отрывом от всех.

Максим Берёзкин и Александр Хмелевски Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

Проблемы «Салавата Юлаева»

Как не начать с того, что у уфимцев очень короткая для полуфиналиста КХЛ скамейка? Об этом начали говорить ещё в августе, и положение дел в зависимости от результата никак не поменялось. Нижние звенья «Салавата» собраны по остаточному принципу, так как ни в межсезонье, ни в дедлайн не были предприняты шаги для усиления проседающей позиции. А во время плей-офф ещё и получили повреждения Тодд, Цулыгин и Ливо.

Вторая проблема тоже не стала каким-то откровением, это было ясно уже давно. У уфимской команды не выстроена чёткая оборонительная система, которая позволит в определённое время переключиться на иную модель игры – ни одна команда не может атаковать 60 минут. Отчасти идёт это от того же состава, который не отличается глубиной. Потому юлаевцы испытывали проблемы ещё в серии с «Сибирью», когда третьи и четвёртые сочетания менее обеспеченного клуба переигрывали уфимские.

Преимущества «Салавата Юлаева»

Комментировать и опираться на слухи не хочется, но «Салават Юлаев» после того, как вылетел Ливо, стал представлять из себя более сплочённый и единый механизм, где всё отдано на результат команды. Без этого серия бы закончилась ещё в Москве в шестом матче. То, как выступили Виктор Козлов и Алексей Василевский в раздевалке после окончания седьмой игры, это показало. Это были самые искренние эмоции и чувства, которые попали на камеру, но не были на неё рассчитаны.

Также Уфа вряд ли будет чувствовать обильное давление, которое витало в воздухе над Козловым и его командой и в серии с «Сибирью», и в противостоянии со «Спартаком». К раннему вылету отнеслись бы критически, сейчас такого быть не должно. Уфимские хоккеисты уже герои, а вылететь от такого «Локомотива» никак не зазорно.

Что выйдет на первый план в этой серии?

Скорее всего, длина скамейки. «Салават» может героически сражаться, может терпеть, но как долго? У «Локомотива» чётко отлажен механизм, замена в котором не отразится существенно на качестве. Уфа себе такого позволить не может – каждый боец на счету.

А ещё решительно непонятно, как «Салават» при острой необходимости будет вскрывать оборону «Локомотива». Если «Сибирь», у которой в этом сезоне оборонительная модель не была отлажена, доставила столько проблем, то как быть с ярославцами, в которых Игорь Никитин годами вкладывал догмы надёжной игры?

«Трактор» — «Динамо»

Проблемы «Трактора»

«Трактор» в этом плей-офф поставил на поток удивительные камбэки, но чем дальше заходит по сетке челябинская команда, тем бо́льшие проблемы могут быть. Болельщики могут бесконечно упиваться тем, что их команда в этом плане неуязвима, однако Бенуа Гру уже должен предпринять какие-то меры, чтобы вбить в голову игроков своей команды чувство опасности. Каждый раз разгильдяйство прощать не будут.

В какой-то мере это можно назвать менее громким определением – команда тяжело вкатывается в матчи. Но поменяется ли от этого суть?

Вторую проблему «Трактора» в этом плей-офф зовут Зак. Канадский голкипер феерично провёл игры на вылет год назад, дотащив челябинцев до того же полуфинала. Однако в этом году игра Фукале едва не привела к вылету от «Адмирала» уже в первом раунде. Экспрессивному голкиперу пора вспомнить прошлый год и направить эмоции в нужное русло, иначе о заокеанских грёзах можно забыть.

Преимущества «Трактора»

Здесь нужно сказать спасибо Алексею Волкову, который собрал ростер без слабых мест. В нынешнем «Тракторе» угрозу можно ждать от любого человека: будь то Максим Шабанов, собравшийся в НХЛ, реинкарнировавшийся Виталий Кравцов или молодой защитник Арсений Коромыслов. В регулярке, может быть, это не жизненно необходимо, но в плей-офф, где всё решают мелочи, точно ценно.

ХК «Трактор» Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

Также радует тренерская гибкость Бенуа Гру – его команда может сыграть в абсолютно любой хоккей. К канадцу возникали вопросы, когда в регулярке «Трактор» мог за ярким матчем выдать серый и неприметный, но это оказалось не просчётом, а дальновидностью канадского специалиста. То же самое касается и состава сочетаний – при вынужденной тасовке звеньев по ходу игры челябинцы не тоскуют по проверенным партнёрам, а способны сыграть с любым. Что, естественно, добавляет вариативности.

Проблемы «Динамо»

А вот у «Динамо» пока что этой тренерской гибкости вовсе не наблюдается – даже в большинстве победных матчах в серии с «Ак Барсом» всё сводилось к быстрому голу и игре от печки. План, который зиждется на ожидании действий от соперника может работать, но, когда возникнет непредвиденная ситуация, это приведёт к тому, что команда упрётся в стену.

Также разочаровала в серии с «Ак Барсом» скованность «Динамо» в решающие моменты. В четвёртой и пятой играх четвертьфинальной серии москвичи доводили дело до нервной концовки, где выживали благодаря везению и отсутствию мысли у казанцев.

Преимущества «Динамо»

Если у «Трактора» высокий процент мастеров в команде, то у «Динамо», помимо этого, можно выделить сбалансированность состава. Есть те, кто может сыграть нестандартно, достаточно тех, кто умеет терпеть, есть те, кто залезет под кожу и заставит нервничать. Этот симбиоз – главное преимущество бело-голубых.

ХК «Динамо» Москва Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

Также Алексей Кудашов построил довольно системную команду, которая при наличии значительных огрехов разного характера у соперника будет наказывать. Да, у Алексея Николаевича не такая стройность, как у Никитина, но и её в большинстве случаев может оказаться достаточно.

Что выйдет на первый план?

Вектор рассуждений здесь можно развернуть в абсолютно любую сторону, так как команды друг друга по-настоящему достойны, но в первую очередь хотелось бы выделить всё-таки гибкость. «Трактор» — команда, не похожая на остальные, шаблонности там и с фонарём не сыщешь. Как показывает практика, с такими коллективами тренерская мысль Кудашова становится менее острой.

Важным фактором станет и психология. К «Динамо», как уже говорилось выше, это относится особенно. В команде много опытных игроков, достаточно именитых хоккеистов, повидавших достаточно, однако скованность в решающие моменты не может исчезнуть по щелчку пальцев. Может быть, те матчи с «Ак Барсом» не надо брать в расчёт, но послевкусие они оставили довольно неоднозначное. А на фоне того, каким монструозным может быть «Трактор» в ключевые моменты матча, это становится огромной проблемой.