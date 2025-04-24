«Спартак» — снова без медалей КХЛ. Что нужно исправлять красно-белым?

Несмотря на то что «Спартак» начинал серию в гостях со вторым клубом Востока, незначительное большинство прогнозов делалось именно в пользу команды Алексея Жамнова. На это было немало причин, которые отталкивались во многом от отрицательных сторон уфимской команды. «СЮ» заходил во второй раунд с диким дисбалансом между топ-6 и нижними звеньями, с таким же дисбалансом между игрой дома и в гостях, а ещё с чудовищным меньшинством, появившимся уже в плей-офф.

«Спартак» не выглядел командой, которая автоматически проходила бы второй раунд, но всё-таки москвичи казались более стабильным клубом. Даже с учётом травм Дмитрия Вишневского и Михала Чайковски, из-за которых штабу Алексея Жамнова пришлось использовать очень молодую линию обороны, красно-белые обладали более глубоким составом с чётким разделением обязанностей и впечатляющими резервами в ВХЛ и МХЛ, где немало людей получили опыт игры в КХЛ по ходу регулярки.

Моменты седьмой игры «Салават Юлаев» — «Спартак» Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Когда Адам Ружичка за секунду до сирены второго матча спас команду от неминуемых 0-2, а потом своим голом в овертайме превратил их в 1-1, казалось, что «Спартак» лишил Уфу одного из главных достоинств. Фактически преимущество домашнего льда переходило к москвичам, которым надо было выиграть три встречи в «Мегаспорте». Мучения «СЮ» в Новосибирске как бы намекали на то, что такой сценарий вполне вероятен.

По ходу серии и без того неглубокий состав «Салавата» был ещё сильнее усечён. Ставший основным атакующим защитником команды Ярослав Цулыгин получил травму. Рекордсмен регулярки Джош Ливо выглядел собственной тенью, сменил партнёров по звену и после пятого матча тоже перестал выходить на лёд по медицинским показателям. Наконец, основной вратарь Александр Самонов, чья игра уже третий плей-офф подряд вызывает вопросы, уступил место в воротах 22-летнему Семёну Вязовому, который ещё в начале регулярки получал тонну критики за свою форму. На фоне всех обстоятельств «Спартак» вёл 3-1 и всё равно проиграл серию. В таком контексте это выглядит провалом даже помощнее динамовских 0-4.

Кажется, упомянутый выше Адам Ружичка — это буквально олицетворение современного «Спартака».Теперь понятно, что форвард не закрепился в НХЛ не только из-за печально известного видео с белым порошком. Весь регулярный чемпионат словак катался на американских горках: чередовал хет-трики и встречи, где он казался чуть ли не главной звездой чемпионата, с играми, где Адама в лучшем случае не было видно — а в худшем случае словак собирал минусы. «-11», заработанные в сезоне, этому подтверждение (хуже только у Андрея Локтионова, с которым словак часто и играл в одном звене).

И этот дьявольско-героический дуализм Ружички тоже проявился в этом плей-офф. Что последовало вслед за эпичной второй игрой в Уфе и восемью очками в четырёх матчах? Когда «Спартак» повёл 3-1, словак больше очков не набрал. Более того, в овертайме шестого матча именно его неудачная попытка вывести шайбу из зоны привела к тому, что она прилетела прямёхонько к забившему победный гол Алексею Василевскому. В дебюте пятой игры немотивированный удар клюшкой от Ружички привёл к удалению и быстрому голу «СЮ». Про более мелкие огрехи в игре в обороне даже говорить не стоит.

Понятно, что Ружичка не должен быть единственным виновником случившегося. В равных составах при счёте 3-1 красно-белые забросили две шайбы за три встречи — причём сделали это 20-летний Сергей Лукьянцев, который бо́льшую часть сезона провёл не в основном составе, и 21-летний защитник Даниил Орлов. В ключевой момент «Спартак» переработали, перепахали и перетерпели, а лидеров прикрыли.

Алексей Жамнов с игроками «Спартака» Фото: РИА Новости

Весь сезон команда Жамнова выглядела управляемым хаосом. Если СКА казался хаосом неуправляемым и в итоге заслуженно вылетел в первом раунде, то весёлость «Спартака» всё-таки какую-то направленность имела и оформлялась в красивые камбэки и разгромы давних питерских оппонентов. Однако, например, дважды после крупных побед в Петербурге «Спартак» словно бы расслаблялся и в следующих трех-четырёх матчах получал от соперников по полной. Помните, как Жамнову постоянно приходилось использовать тайм-ауты по ходу встреч регулярки, чтобы встряхнуть команду?

Однако в решающий момент плей-оффный режим включиться не смог. Совпадение ли, что оба сезона «Спартак» в первом раунде дважды проходил максимально ортодоксальную «Северсталь», которая совсем не хочет адаптироваться под весенний хоккей? Уже в прошлом году «Металлург» прикрутил кран красно-белого веселья и выиграл три матча всухую. Сейчас «Салават» был лучше в прессинге, лучше использовал фактор дальней скамейки во втором периоде (тогда были забиты критические голы и в шестой, и в седьмой встречах). «Спартак» же как будто плыл по прежнему течению.

«Опыта пока не так много, в этих стрессовых ситуациях иногда ребята теряются и принимают ненужные решения – как например, во втором голе. Нужно потерпеть, команда движется в правильном направлении, шаг за шагом – а строить иллюзию, что за два года можно создать команду и она будет бороться за Кубок Гагарина, это неправда. Как тренер я не снимаю с себя ответственности за проигранную серию – факт в том, что пока мы ещё сырые для больших задач, и это правда», — сказал Алексей Жамнов после седьмой игры.

Сколько вообще времени строится нынешний «Спартак»? Пожалуй, отсечкой можно считать обмен Александра Никишина в СКА, за которого красно-белым «отсыпали» сразу девятерых человек. Кто-то из них (Марченко) явно не вернётся в КХЛ в ближайшее время, кто-то (Чибриков, Свечков) толком не получил шанса и тоже уехал. Однако в сухом остатке «Спартак» собрал нынешнюю центральную ось почти в полном составе (Морозов — Мальцев — Рубцов), одного из лидеров «Химика» Кровякова и транзитом из «Северстали» — молодого защитника Марышева, который в молодёжке играет по 24 минуты. При этом на момент обмена нынешний потенциал Никишина не был очевиден.

Менеджерская работа «Спартака» вызывает удивительно двойственные впечатления. С одной стороны, она весьма эффективна: в ВХЛ и МХЛ собраны глубочайшие составы, которые дошли до полуфиналов этих лиг, а теперь наверняка получат подкрепление из основы. С другой стороны, договориться об обмене со «Спартаком» — это настоящее мучение для остальных менеджеров, а игроку с правами ОСА почти невозможно сменить клуб. Вспомните, какие заградительные условия выписали Максиму Цыплакову в квалификационном предложении, а игроки с более скромным статусом уезжали не в НХЛ, а в клубы Европы и ВХЛ. В общем, иногда это напоминает игру в Football Manager, но живыми людьми.

Спортдиректор «Спартака» Роман Беляев Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Почти у всех игроков «Спартака» либо контракты на следующий год, либо клуб сохраняет на них права. Молодой костяк клуба выглядит очень прилично, ему нужны точечные усиления — и вот тут уже начинаются вопросы. Как известно, у «Спартака» есть внутренний потолок основной части зарплаты, при этом очень щедрые бонусы, которые легко пробивают установленные регламентом 20% и забирают немалую часть платёжки. Однако крайне сложно представить, что на такие условия согласятся реально звёздные игроки — что российские, что иностранные. Деньги при этом у «Спартака» есть — не неограниченные, но весьма хорошие, которые явно позволяют положить паре лидеров больше базовых 45 млн.

В общем, «Спартаку», который за 17 лет пока дальше второго раунда так и не прошёл, надо решать одну из двух проблем. Манибол — это красиво, однако все успешные команды неизбежно проводят одну-две невыгодные сделки, где сильно переплачивают. Но нужно понять и другое: готов ли этот костяк играть в более серьёзный и взрослый хоккей? А сушить команды тренера Жамнова умеют — вспомните Олимпиаду в Пекине.