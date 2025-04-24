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Как Авангард провёл сезон-2024/2025 в КХЛ, чего ждать в сезоне-2025/2026, вылет из Кубка Гагарина, работа Ги Буше

Вылет с высоко поднятой головой. «Авангард» готовится вернуться на вершину КХЛ?
Дмитрий Сторожев
Как «Авангард» провёл сезон-2024/2025 в КХЛ
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Комментарии
«Ястребы» могут гордиться тем, как провели концовку сезона.

Вообще, хотелось начать этот текст как-то по-другому. Акцентировать внимание на том, в насколько приподнятом настроении был Ги Буше через считаные минуты после того, как пущенная Александром Полуниным и попавшая по пути в Байрона Фрейза шайба выбила его и его команду из борьбы за Кубок Гагарина. В непродолжительном разговоре с Игорем Никитиным, которого мы очень давно не видели настолько счастливым, как в секунды после решающего гола, Буше выглядел так, будто бы он пытался слегка утешить и похвалить за выдающуюся борьбу поверженного соперника, а не наоборот.

А потом на глаза попалось видео из раздевалки «Авангарда». То, где североамериканский специалист на протяжении двух с половиной минут выдаёт сверху донизу напичканную f-бомбами речь, которую будто бы нарочно написали для мотивационного духоподъёмного фильма про команду, победившую вопреки всем обстоятельствам. С той лишь разницей, что до по-настоящему больших высот эти «ястребы» не добрались. По крайней мере, пока.

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«Большего не могу просить — вы отдали всё». Ги Буше — игрокам «Авангарда» в раздевалке

При этом Буше нельзя обвинить в какой-то наигранности или неискренности – было видно, что он действительно прожил то, о чём сказал своим подопечным в раздевалке на «Арене-2000». Нередко случается так, что зарубежные тренеры или игроки приезжают в Россию, чтобы неплохо заработать и отбыть номер – в кошелёк к канадцу лезть не буду, но и в равнодушии обвинить его не смог бы даже при всём желании. А такого желания нет. Наоборот, мне как человеку со стороны хочется даже поблагодарить его хотя бы за одну из лучших (если не лучшую) серию этого плей-офф.

Вообще, у этого поражения от «Локомотива» совсем другое послевкусие, чем после того, что было год назад. Тогда «Авангард», хоть и так же отыгрался с 1-3, да ещё и после сокрушительных 0:7 дома и смены тренера прямо по ходу серии, уж как-то слишком аморфно провёл решающую встречу, проходившую в Омске.

Тем не менее руководство «ястребов» всё равно решило довериться Сергею Звягину, хотя чуть ли не со всех сторон тогда звучал вопрос о целесообразности такого решения – всё-таки не оставляло ощущение, что его избавление от приставки «и. о.» было скорее эмоциональным, нежели рациональным. И хоть начинал «Авангард» новую регулярку вполне неплохо (если помните, там были три победы подряд), дальнейшие игра и результаты команды показали, что ставка на Звягина оказалась ошибочной.

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Сейчас всё получилось иначе – этот «Авангард» нашёл в себе силы отыграться в решающей встрече с тех же 0:2 и оказался всего в одном точном броске от выхода в полуфинал. Результат от этого, конечно, другим не стал, но согласитесь, насколько разным получается восприятие от этих вылетов. Особенно с учётом того, что «ястребам» противостоял ещё более отлаженный по сравнению с прошлым годом «Локомотив».

Омичам же пришлось строиться чуть ли не с нуля по ходу этого сезона. Перекраивать всю систему главной команды – начиная от руководства и заканчивая игроками. Да, попытка «Авангарда» завалить деньгами всех и вся накануне дедлайна обменов выглядела комично, но она вполне объяснима – новый менеджмент постарался по максимуму нивелировать допущенные во время межсезонья ошибки его предшественников. Да и клубам с приставкой «топ» всё-таки свойственно периодически переплачивать.

Однако закидать деньгами игроков и клубы мало – всё это нужно уметь правильно собрать. В ещё одном спонсируемом «Газпромом» клубе соврать не дадут. И с этой точки зрения Ги Буше проделал невероятную работу – в максимально короткие сроки он превратил «Авангард» из команды, для которой за счастье было бы попасть в плей-офф, в серьёзного соперника, которого опасались получить почти все команды КХЛ. Его детище выбило из борьбы за Кубок Гагарина прошлогодних чемпионов и чуть не остановило мчащийся на всех парах поезд Игоря Никитина.

Игроки «Авангарда» после вылета из Кубка Гагарина — 2025

Игроки «Авангарда» после вылета из Кубка Гагарина — 2025

Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

В том числе поэтому не понимаю слова некоторых коллег о том, что «Авангард» не должен был становиться чемпионом в этом году именно из-за крупных трат зимой. Мол, деньги не должны решать в спорте. Но разве деньги возродили начавшего угасать в ЦСКА Константина Окулова? Разве деньги вновь сделали из Никиты Серебрякова одного из лучших голкиперов КХЛ? Разве деньги стали причиной, по которой Майкл Маклауд всё-таки заиграл в лиге? Отнюдь, без грамотного тренерского подхода все эти траты не имели бы абсолютно никакого значения.

Да и тот же Маклауд не был частью команды, которая вернулась в серию с 1-3, нет – далеко не от хорошей жизни Буше перевёл в центр Ивана Игумнова, активировал Павла Леуку и Никиту Холодилина, доверился Евгению Кулику, который внезапно стал одним из главных джокеров «Авангарда» в последних матчах сезона и за три игры забил больше, чем за предыдущие несколько лет. Из имеющегося состава Буше в сложившихся по ходу сезона условиях выжал максимум. В этом, разумеется, велика заслуга и игроков, но тренер здесь всё равно выглядит главным икс-фактором, ведь бо́льшая часть этого ростера первую часть сезона попросту провалила.

Возвращаясь к послематчевому рукопожатию главных тренеров и хорошему настроению Буше – у него, как и у игроков «ястребов», были все основания уходить со льда с высоко поднятой головой. В 2025 году многие вновь увидели, что у «Авангарда» есть потенциал стать лучшей командой лиги. Не только по амбициям, но и по игре – омичи умеют как вести игру, так и при необходимости провести её вторым номером. Скажи такое болельщикам сибирской команды прошлой осенью, они наверняка в это не поверили бы – уж слишком бесперспективным выглядело начало регулярного чемпионата.

Что сказал Ги Буше после вылета?
«Очередной триллер получился». Что сказали Никитин и Буше после 1/4 финала Кубка Гагарина
«Очередной триллер получился». Что сказали Никитин и Буше после 1/4 финала Кубка Гагарина

Теперь задачей всех членов клуба будет не остановиться на прогрессе в игре и рабочей этике и закрепить это ещё и высокими результатами. Буше уже пообещал найти пути для достижения новых побед, и у него точно будет на это время – сейчас в распоряжении канадца окажется полная предсезонка. И – наверняка – улучшенный состав – «Авангарду» уже удалось сохранить Якупова, Прохоркина и Окулова, а из ключевых игроков, чья судьба сейчас не определяется в канадском суде, осталось продлить отношения только с Ридом Буше. Ещё есть Райан Спунер, но его будущее в команде пока кажется спорным.

При этом клуб уже успел опровергнуть слухи о возможном сокращении финансирования на следующий сезон – а значит, недостатка активности от омичей на летнем рынке точно не будет. Эти «ястребы» в следующем сезоне должны ещё раз напомнить, что являются хищными птицами.

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