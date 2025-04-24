«Камбэк «Салавата» с 1-3? Именно за такое мы любим хоккей». Интервью с Чебатковым

«Жизнь полна сюрпризов».

Именно так я подумал, случайно увидев известного стендап-комика Евгения Чебаткова в своём самолёте по пути в Уфу — на седьмой матч серии между «Салаватом Юлаевым» и «Спартаком».

И, конечно, не мог упустить такой возможности — всё-таки не каждый день удаётся пообщаться со звездой российского стендапа и близким другом нескольких крупных личностей из мира хоккея. В феврале Чебатков — амбассадор КХЛ, известный по ряду YouTube-проектов и ТВ-передач, а также ведущий шоу Stand Up на ТНТ — был помощником тренера Виктора Козлова на Матче звёзд. Он также большой фанат хоккея.

Евгений Чебатков на Матче звёзд КХЛ Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

По прилёте в Уфу я спросил Евгения, не против ли он немного пообщаться о нашем любимом виде спорта. Он с радостью согласился. И это на самом деле была очень приятная беседа. Да и поговорить мы успели о многом:

— о сумасшедшем сценарии серии между «Салаватом» и «Спартаком»;

— о том, какой главный тренер юлаевцев Виктор Козлов как человек;

— почему наставник «Салавата» на самом деле сорвался на судей в четвёртом матче с красно-белыми;

— о том, кого Евгений считает самыми яркими игроками уфимцев;

— о дружбе Чебаткова с хоккеистами;

— о том, почему рекорд Александра Овечкина важен не только для хоккея, но и для всего мира;

— о гениальности и сильных сторонах Михаила Сергачёва.

Интервью было записано 23 апреля, за несколько часов до начала седьмого матча серии. Мы публикуем полный разговор.

«Салават» сейчас показывает очень крутой хоккей. С этим никто не будет спорить»

— Вы сегодня приехали поддерживать «Спартак» или «Салават»?

— Я сегодня приехал поддерживать Виктора Николаевича Козлова. Потому что мы с ним подружились на All-Stars (Матч звёзд. — Прим. «Чемпионата») в этом году в Новосибирске. И я имел удовольствие быть его ассистентом, вторым тренером. И поэтому, конечно, я хочу, чтобы Виктор Николаевич сегодня как следует эту серию — нервную, мощную — закончил.

— Как вам в целом камбэк «Салавата» с 1-3 в серии?

— Такое любого человека подключает. Мне кажется, даже того, кто не особенно следит за хоккеем. Это каждого зажжёт внутри. Это было очень круто. Именно то, за что мы любим хоккей.

— Считаете ли вы, что «Салават» на данный момент реальный претендент на Кубок Гагарина? Если судить по игре.

— Я считаю, что все команды, которые остались в розыгрыше, — абсолютные претенденты. И «Спартак», на мой взгляд, может претендовать на кубок, если сегодня так случится, что красно-белые победят. И «Локомотив», конечно — он каждый сезон близок к кубку. И «Авангард», безусловно, и «Трактор», и московское «Динамо». И, само собой, «Салават». Поэтому тут для меня вообще не будет никакого шока. Ни про одну из перечисленных команд я не буду думать: «Вот это да! Вот этого никто не ожидал — а они всех обыграли!» Нет, тут все команды, которые могут, умеют играть. Тут многое будет зависеть только от того, как на льду будет всё обстоять.

— Как вам игра «Салавата» по сезону? В прошлом году Виктора Николаевича достаточно сильно критиковали, поэтому «Салават» немножечко изменил свою игру. Хоть и продолжает надеяться на легионерское звено.

— Я, естественно, слышал про критику Виктора Николаевича и про мнения людей, что команда плохо играет именно в кубковых матчах. Но сколько людей, столько и мнений. Я не берусь лезть в экспертизу. Тренер лучше знает атмосферу и обстановку внутри команды, и мы всё равно не можем до конца понять, кто как готов на самом деле, кто как работает на тренировках, у кого какая психология. Это тонкая работа. Я считаю, что команда сейчас — вот то, что я вижу как зритель — показывает очень зрелищный, крутой хоккей. Это то, с чем никто не будет спорить. И команда уже много раз доказала, что у неё есть характер.

— Можете кого-нибудь выделить в составе «Салавата»? Может быть, кто-то лично вам больше всего приглянулся?

— Опять же, я здесь пойду по личным связям. Я знаком с некоторыми хоккеистами… Это и невероятное удовольствие, но в то же время и моя, так скажем, ахиллесова пята в КХЛ. Я сотрудничаю с лигой, являюсь её амбассадором и благодаря этому познакомился со многими ребятами, подружился с игроками. В том же «Спартаке» — мы близко дружим с Колей Голдобиным, с Анселем Галимовым, и из-за этого мне, конечно, всегда хочется, чтобы пацаны здорово играли.

Точно такая же картина у меня сложилась и с «Салаватом». Я довольно близко дружу с Сашей Хмелевски. Мне очень нравится его игра. Но ещё отдельно я бы хотел выделить Дениса Яна. Это суперигрок. То, как он, будучи нападающим, включается и в работу в защите, как он отрабатывает на всех участках площадки и при этом как разнообразно он пытается действовать, — это очень здорово. За этим приятно наблюдать.

Денис Ян и Александр Хмелевски Фото: «Чемпионат»

— Забавно, что сейчас многие шутят над тем, что «Торпедо» отдало Яна буквально за копейки.

— Да, никогда не знаешь, как всё будет развиваться в дальнейшем. Мне кажется, это частая ситуация, когда игроку нужен определённый коллектив, чтобы он раскрылся. Так что да, это правда удивительно.

«Если Козлов выходит из себя, значит, его уже довели планомерными действиями»

— Вы как друг Виктора Николаевича как можете охарактеризовать его как личность?

— Я считаю, что он невероятный. Прежде всего очень располагающий, приятный человек, с ним всегда очень интересно. Виктор Николаевич спокойный, очень рассудительный. И если он в какие-то моменты выходит из себя, это значит, что его уже довели конкретно какими-то планомерными раздражающими действиями. Но в остальном вот это спокойствие в нём — оно, конечно, подкупает. Ну и, конечно, он большущий профессионал.

— Наверняка вы видели, как Виктор Николаевич ругался на судей после четвёртой встречи серии со «Спартаком». Были удивлены таким поведением тренера?

— Я не был удивлён. Я был на матче, понимаю, с чем это было связано. Понимаю, что некоторые решения… Я не берусь давать оценку судейским решениям, у меня нет такого права и достаточного уровня экспертности, но, действительно, мне они казались немного спорными в некоторых местах. Поэтому я понимаю, что там было сложно сдержать эмоции.

— Если смотреть на судейство в этой серии в целом, как его оцените?

— Повторю то же самое, что и сказал. Я не буду давать оценку. Просто скажу, что это огромный-огромный труд для судьи. Отслеживать каждый момент в такой серии — напряжённой, с камбэками, с давлением — это очень-очень тяжело. Поэтому единственное, что я всегда думал: я не хотел бы быть на месте судей (улыбается). Это в принципе мне не близко, но быть на месте судей в такой серии… Реально низкий поклон за то, что они берут на себя такую работу, потому что её всегда будут оценивать двояко. Она всегда кого-то будет устраивать, а кого-то – нет. Всегда кто-то будет негодовать.

«Игра Овечкина — великолепие! А как иначе её можно назвать?!»

— Следите за выступлениями наших парней в НХЛ?

— Да, конечно, стараюсь. Не скажу, что у меня есть возможность смотреть матчи, потому что я пытаюсь держать режим плюс-минус свойственный нашему часовому поясу, но тем не менее, естественно, слежу за выступлениями ребят.

— Как вам игра Александра Овечкина в этом сезоне?

— Великолепие! А как иначе её можно назвать?! Я очень за него рад. Это восторг, фантастика. И так приятно видеть, как много людей объединила его дорога к рекорду, а потом уже и непосредственно установление рекорда. Как много людей, которые вообще далеки от спорта в целом или от хоккея в частности, так искренне радовались за Александра. Это то, что должен делать спорт — в первую очередь объединять! Это его истинная цель.

— Перед началом этого сезона вы верили, что Ови побьёт рекорд Гретцки?

— Я даже не сомневался. Потому что я понимал, что он нацелен на это, настроен. Более того, команда у него такая, которая может добиваться успехов и хорошо выступать вместе с ним. Так что у меня не было сомнений. Я просто думал: «Когда? Сколько конкретно потребуется игр?»

— Сейчас Александр начал новую погоню — за рекордом по количеству голов, включая плей-офф. Ему не хватает всего 45 шайб до Гретцки. Побьёт?

— Он в плей-офф сейчас тоже забивает. На момент нашего разговора он оформил отличный дубль с «Монреалем». Это было красиво. Поэтому я думаю, что вполне себе может. Судя по тому, как он прёт — дай бог! Можем только пожелать удачи (улыбается).

«Видишь вживую, как Сергачёв делает передачи — и понимаешь, что наблюдаешь за гениальной работой»

— Чья ещё игра в этом сезоне вас радует?

— Я очень сильно по-человечески вдохновляюсь Михаилом Сергачёвым. Мы хорошие друзья. Я был у него уже два раза в Солт-Лейк-Сити на матчах «Юты», поддерживал команду. В обеих играх она победила, это было очень ярко. Я получил дикое удовольствие, наблюдая за его игрой. Миша — это лидер команды. Он просто невероятный игрок, мастер высочайшего уровня. Какие у него руки — это просто нечто! Видишь вживую, как Миша делает эти передачи, диагонали — и понимаешь, что наблюдаешь за гениальной работой. Может, громкое слово, но по-другому и не скажешь.

— Когда его обменяли из «Тампы» в «Юту», вы были удивлены?

— Естественно. Я думаю, он сам был удивлён, судя по тому, что говорил. Для него стало большой неожиданностью, что он вдруг оказался в другом клубе. Но «Юта» — приятная команда, очень амбициозная, классная. У неё всё есть. Кроме нормальной эмблемы (смеётся). И я думаю, что они вполне могут ещё удивлять и удивлять! Тем более мы знаем примеры команд, которые в первые сезоны существования добирались и до Кубка Стэнли. Например, «Вегас». Так что, думаю, у «Юты» есть всё для того, чтобы в следующем сезоне показать высокий результат. 100%.

Михаил Сергачёв Фото: Melissa Majchrzak/AP/ТАСС

— Михаил говорил, что разводит куриц в Америке и раздаёт яйца одноклубникам.

— Да, я что-то такое слышал. Про курей у нас не заходила речь (смеётся). Но это в стиле Миши, 100%.

— То есть он с вами не делился?

— Нет-нет. Я и не просил (смеётся) Но, зная Мишу, я верю, что он вполне может всерьёз заниматься таким сельским хозяйством.