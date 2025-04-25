Невероятный Бобровский засушил «Тампу»! «Флорида» потеряла Баркова, но уже ведёт 2-0

Сергей был непробиваемой стеной, а его визави Андрей Василевский пропустил всего один гол, но «пантерам» этого хватило.

В первом матче серии «Флорида» была на голову выше «Тампы», хотя и нанесла всего 16 бросков, а Андрей Василевский установил личный антирекорд по % ОБ в игре плей-офф. «Мы можем сидеть и разбирать эту игру сколько хотим, но главное – мы её проиграли. Как — 2:6 или 0:1 в овертайме – неважно, главное – мы проиграли. Надо перевернуть страницу и двигаться дальше», — говорил после игры Джон Купер. «Молнии» лишились преимущества домашней площадки, но рисковали потерять и важного игрока – Энтони Чирелли досрочно завершил первый матч, но сегодня вернулся в состав полноценной боевой единицей.

«Тампа» начала матч с давления на ворота Сергея Бобровского, и, хотя непосредственно до бросков в створ дело не доводила, моменты создавала опасные. Но в итоге «Флорида» снова быстро открыла счёт – на пятой минуте Александр Барков выиграл вбрасывание в чужой зоне, Сэм Райнхарт переправил её Нейту Шмидту на синюю линию, и тот мощно пальнул, прошив Василевского.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Защитник «Пантерз» повторил рекорд НХЛ по количеству голов в первых двух матчах одного розыгрыша Кубка Стэнли. Дубль в первой игре, гол сегодня — ранее такое удавалось только Нику Лидстрёму (1995), Стиву Чейссону (1991), Майку О’Коннеллу (1983), Дику Редмонду (1973) и Жоржу Буше (1921).

Эти голевые подвиги Шмидта впечатляют ещё больше, если посмотреть его статистику за карьеру. Прежде он ни разу не забивал больше трёх голов за весь плей-офф, а в этой регулярке в 80 матчах на его счету пять шайб.

«Флорида» давала шансы «Тампе», да ещё и удалялась с завидной регулярностью, но хозяева транжирили даже идеальные моменты, чтобы сравнять счёт, да и Сергей Бобровский был на кураже и настолько спокойно и без суеты нивелировал любую опасность у своих ворот, что выглядел непробиваемой стеной.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Во втором периоде страсти продолжили кипеть, пошли и обоюдные удаления, но счёт оставался прежним. Хотя бы меньшинство «молний» наладилось, если в предыдущей игре «пантеры» реализовали три из трёх попыток, то сегодня – ни одной. Зато большинство совсем не шло – «Флорида» практически не давала бросать по воротам. Ещё один серьёзный повод для беспокойства – игра Никиты Кучерова. Обладатель «Арт Росс Трофи» по итогам прошедшей регулярки пока совсем не показывает свой бомбардирский пыл, а без его голов и передач «Тампе», конечно, приходится тяжело.

В третьем периоде произошло событие, которое не повлияло на счёт матча, но может аукнуться дальше в серии. Брэндон Хагель жёстко впечатал в борт Александра Баркова, нападающий с трудом поднялся со льда, после чего сразу ушёл в раздевалку и больше на льду не появлялся.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Хагель получил пять минут за атаку игрока, не владеющего шайбой – «Тампа» это меньшинство выстояла и даже старалась атаковать, но минуты таяли, а на горизонте всё отчётливее проступали 0-2 в серии. Пробить невероятного Бобровского хозяева так и не смогли, а точку в матче поставил Сэм Беннетт голом в пустые ворота. 0-2 в серии, конечно, не приговор, но с такой «Флоридой» отыграться будет очень тяжело. Тем более «Пантерз» после потери своего капитана должны ещё больше разозлиться, и мотивации у них теперь будет ещё больше.