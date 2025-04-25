Бучневич унизил лучшего вратаря лиги, Капризов вытащил матч «Миннесоты». Итоги дня в НХЛ

Бобровский «засушил» «Тампу», а «Торонто» может стать первым клубом, прошедшим в следующий раунд.

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В прошедший игровой день плей-офф НХЛ состоялось четыре матча, представляем обзор всех встреч.

«Флорида» обыграла «Тампу» и повела в серии 2-0, у Бобровского шат-аут

Завершился второй матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

В составе «Флориды» забивали Нейт Шмидт и Сэм Беннетт. Российский голкипер Сергей Бобровский оформил шат-аут, сделав 19 сейвов. Защитник Дмитрий Куликов не отметился результативными действиями.

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров не набрал очков в этой встрече. Голкипер Андрей Василевский сделал 21 сейв.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Флориды». Следующий матч между «Тампой» и «Флоридой» состоится 26 апреля в Санрайзе.

«Торонто» обыграл «Оттаву» в овертайме с голом Мэттьюса и ведёт 3-0 в серии плей-офф НХЛ

В ночь с 24 на 25 апреля мск на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве завершился матч первого раунда Кубка Стэнли между клубами Восточной конференции «Оттава Сенаторз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Гости одержали победу в овертайме с результатом 3:2 OT и ведут в серии со счётом 3-0 (6:2, 3:2 OT, 3:2 OT).

В составе «Торонто» голом отметился нападающий Мэтт Нис — на его счету первая шайба «кленовых листьев» в большинстве на 29-й минуте. Капитан гостей Остон Мэттьюс записал на свой счёт вторую шайбу своей команды, победный гол на второй минуте овертайма на счету Симона Бенуа с передачи американского лидера «Мэйпл Лифс». У «Оттавы» забивали Клод Жиру и Брэди Ткачук.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Четвёртый матч серии, который может стать заключительным в случае победы «Торонто», пройдёт также в Оттаве в ночь с 26 на 27 апреля мск.

Дубль Капризова принёс «Миннесоте» победу над «Вегасом» и лидерство в серии Кубка Стэнли

В ночь с 24 на 25 апреля мск на льду арены «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США, штат Миннесота) завершился третий матч серии первого раунда Кубка Стэнли между клубами Западной конференции «Миннесота Уайлд» и «Вегас Голден Найтс». Хозяева льда одержали победу с результатом 5:2 и вышли вперёд в серии — 2-1 (2:4, 5:2, 5:2).

В составе «Миннесоты» дубль оформил российский нападающий Кирилл Капризов, который дважды отличился в большинстве — на четвёртой минуте (первый гол «Уайлд») и на 40-й минуте (четвёртый гол «дикарей»). Остальные голы хозяев на счету Марко Росси, Мэтта Болди и Маркуса Фолиньо, результативным пасом отметился Яков Тренин. У «Вегаса» отличились Алекс Пьетранджело и Райлли Смит.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Четвёртый матч серии пройдёт также в Сент-Поле в ночь с 26 на 27 апреля мск.

Хет-трик и передача Бучневича помогла «Сент-Луису» разгромить «Виннипег»

Завершился третий матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал на своей площадке «Виннипег Джетс». Встреча прошла в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 7:2.

В составе победителей голами отметились Кэм Фаулер, Джордан Кайру, Колтон Парэйко, Алексей Торопченко и Павел Бучневич (хет-трик), также записавший на свой счёт результативную передачу. За «Виннипег» отличились Давид Густафссон и Нил Пионк.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Джетс».

Следующая встреча серии состоится в воскресенье, 27 апреля. Начало встречи — в 20:00 по московскому времени.

Расписание матчей 26 апреля