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Результаты матчей НХЛ за 25 апреля 2025 года, обзор, видео голов, сетка плей-офф НХЛ, расписание, календарь

Бучневич унизил лучшего вратаря лиги, Капризов вытащил матч «Миннесоты». Итоги дня в НХЛ
Владимир Лаевский
Итоги дня в НХЛ
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Бобровский «засушил» «Тампу», а «Торонто» может стать первым клубом, прошедшим в следующий раунд.

В прошедший игровой день плей-офф НХЛ состоялось четыре матча, представляем обзор всех встреч.

«Флорида» обыграла «Тампу» и повела в серии 2-0, у Бобровского шат-аут

Завершился второй матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

В составе «Флориды» забивали Нейт Шмидт и Сэм Беннетт. Российский голкипер Сергей Бобровский оформил шат-аут, сделав 19 сейвов. Защитник Дмитрий Куликов не отметился результативными действиями.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
25 апреля 2025, пятница. 01:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
0 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Шмидт (Райнхарт, Барков) – 04:15     0:2 Беннетт (Джонс) – 59:56    

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров не набрал очков в этой встрече. Голкипер Андрей Василевский сделал 21 сейв.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Флориды». Следующий матч между «Тампой» и «Флоридой» состоится 26 апреля в Санрайзе.

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«Торонто» обыграл «Оттаву» в овертайме с голом Мэттьюса и ведёт 3-0 в серии плей-офф НХЛ

В ночь с 24 на 25 апреля мск на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве завершился матч первого раунда Кубка Стэнли между клубами Восточной конференции «Оттава Сенаторз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Гости одержали победу в овертайме с результатом 3:2 OT и ведут в серии со счётом 3-0 (6:2, 3:2 OT, 3:2 OT).

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
25 апреля 2025, пятница. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 3
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Жиру (Сандерсон, Батерсон) – 21:38 (pp)     1:1 Нис (Нюландер, Марнер) – 28:31 (pp)     1:2 Мэттьюс (Марнер, Райлли) – 40:32     2:2 Ткачук (Жиру, Клевен) – 51:22     2:3 Бенуа (Мэттьюс) – 61:19    

В составе «Торонто» голом отметился нападающий Мэтт Нис — на его счету первая шайба «кленовых листьев» в большинстве на 29-й минуте. Капитан гостей Остон Мэттьюс записал на свой счёт вторую шайбу своей команды, победный гол на второй минуте овертайма на счету Симона Бенуа с передачи американского лидера «Мэйпл Лифс». У «Оттавы» забивали Клод Жиру и Брэди Ткачук.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Четвёртый матч серии, который может стать заключительным в случае победы «Торонто», пройдёт также в Оттаве в ночь с 26 на 27 апреля мск.

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Дубль Капризова принёс «Миннесоте» победу над «Вегасом» и лидерство в серии Кубка Стэнли

В ночь с 24 на 25 апреля мск на льду арены «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США, штат Миннесота) завершился третий матч серии первого раунда Кубка Стэнли между клубами Западной конференции «Миннесота Уайлд» и «Вегас Голден Найтс». Хозяева льда одержали победу с результатом 5:2 и вышли вперёд в серии — 2-1 (2:4, 5:2, 5:2).

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
25 апреля 2025, пятница. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Капризов – 03:13 (pp)     2:0 Росси (Тренин, Бразо) – 06:51     2:1 Пьетранджело (Ханифин) – 10:48     3:1 Болди – 31:05     4:1 Капризов (Хартман, Росси) – 39:58 (pp)     4:2 Смит (Карлссон) – 51:34 (sh)     5:2 Фолиньо (Богосян) – 58:27 (sh)    

В составе «Миннесоты» дубль оформил российский нападающий Кирилл Капризов, который дважды отличился в большинстве — на четвёртой минуте (первый гол «Уайлд») и на 40-й минуте (четвёртый гол «дикарей»). Остальные голы хозяев на счету Марко Росси, Мэтта Болди и Маркуса Фолиньо, результативным пасом отметился Яков Тренин. У «Вегаса» отличились Алекс Пьетранджело и Райлли Смит.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Четвёртый матч серии пройдёт также в Сент-Поле в ночь с 26 на 27 апреля мск.

Хет-трик и передача Бучневича помогла «Сент-Луису» разгромить «Виннипег»

Завершился третий матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал на своей площадке «Виннипег Джетс». Встреча прошла в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 7:2.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
25 апреля 2025, пятница. 04:30 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
7 : 2
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Бучневич (Снаггеруд, Фаулер) – 00:48     2:0 Бучневич (Томас, Фаулер) – 03:11 (pp)     3:0 Фаулер (Томас, Бучневич) – 15:51     3:1 Густафссон (Андерсон-Долан, Бэррон) – 44:32     4:1 Бучневич (Томас) – 45:24     5:1 Кайру (Фаулер) – 47:56 (pp)     6:1 Торопченко (Нейборс, Факса) – 50:32     6:2 Пионк (Миллер, Эпплтон) – 52:50 (pp)     7:2 Парэйко (Фаулер, Томас) – 56:17 (pp)    

В составе победителей голами отметились Кэм Фаулер, Джордан Кайру, Колтон Парэйко, Алексей Торопченко и Павел Бучневич (хет-трик), также записавший на свой счёт результативную передачу. За «Виннипег» отличились Давид Густафссон и Нил Пионк.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Джетс».

Следующая встреча серии состоится в воскресенье, 27 апреля. Начало встречи — в 20:00 по московскому времени.

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Сетка плей-офф НХЛ

Расписание матчей 26 апреля

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
26 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
26 апреля 2025, суббота. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Не начался
Каролина Харрикейнз
Роли
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
26 апреля 2025, суббота. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Не начался
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
26 апреля 2025, суббота. 20:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Не начался
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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