Где же ты, брат? Суперзвёздное трио Хьюзов скоро может сыграть в одном клубе

Если бы не Кирилл Капризов, Мэтт Болди и ошибки защитников «Вегаса», первые матчи первого раунда плей-офф НХЛ были бы совсем скучными в плане интриги. Чуть ли не больше жизни и эмоций сейчас в командах, которые не попали в плей-офф. Там уже меняют тренеров, а капитан «Детройта» Дилан Ларкин косвенно раскритиковал Стива Айзермана за очень странную работу на дедлайне.

Один из главных поставщиков мыльной оперы — это «Ванкувер». Более того, санта-барбаровские сюжеты там уже не первый год. Чего стоит только сага с Брюсом Будро, которого пару лет назад публично увольняли на протяжении пары месяцев. 76-летний президент «Кэнакс» Джим Рутерфорд — человек из раньшего времени, начинал работать ещё в «Хартфорде» и привык говорить откровенно. Зачастую эта откровенность заставляет хвататься фанатов клуба за сердце.

Однако Рутерфорд продолжает говорить то, что думает — и пресс-конференция «Ванкувера» по итогам сезона дала новый повод для слухов. Президента клуба спросили о будущем капитана команды и одного из лучших защитников НХЛ Куинна Хьюза, который станет неограниченно свободным агентом летом 2027-го. Рутерфорд внезапно не стал закрываться за завесой дипломатии и рубанул: «Скорее всего, для Куинна не всё сводится к деньгам. Он говорил, что хочет играть с братьями, так что это не под нашим контролем. Если мы перевезём братьев сюда, то сможем контролировать ситуацию».

После слов Рутерфорда в зале на несколько секунд повисла тишина, прерванная нервным смешком кого-то из прессы. После этого президент «Ванкувера» явно спохватился и заявил, что сказал слишком много. Рутерфорду даже может прилететь штраф за публично объявленное желание привезти Джима и Люка Хьюзов, у которых вообще-то есть действующие контракты. Но и это мелочь на фоне признания того факта, что у «Кэнакс» сейчас очень мало рычагов влияния на лучшего игрока своей команды.

Куинн Хьюз Фото: Elsa/Getty Images

Хьюз в этом году вёз на своих плечах немаленькую нагрузку. Филипп Гронек, который так здорово вписался в пару к американцу в прошлом году, пропустил два десятка матчей из-за травмы. Большинство защитников за спиной этой парочки не могли похвастаться не только атакующими, но и защитными навыками. Показателен пример опытного Тайлера Майерса: его пара с Хьюзом показывала прекрасные метрики и по реальным голам, и по ожидаемым — но с другими партнёрами статистика Тайлера пикировала, а сам высоченный защитник допустил пару результативных ошибок в проигранных овертаймах.

Если бы «Ванкувер» всё-таки бы дополз до плей-офф, то Хьюз был бы хорошим кандидатом минимум на топ-5 «Харт Трофи». Защитник не просто стал лучшим бомбардиром команды, набрав 76 очков в тех условиях, когда ни один форвард «Кэнакс» не перевалил за 50. Метрики показывают, что без Хьюза на льду падала эффективность всех нападающих команды — и Элиаса Петтерссона, и покинувшего команду из-за скандала Джей Ти Миллера, и менее звёздных ребят. 25:44 игрового времени в среднем за матч — это рекордный сезон в карьере Куинна, и случился он далеко не от хорошей жизни, альтернатив было мало.

Помочь Хьюзу было особенно некому. Элиасу Петтерссону пока что не помог обмен Миллера: в последних 20 матчах сезона швед набрал 13 очков. Цифры пристойные, но не для первого центра команды, который получает $ 11,6 млн в год и должен был помочь запрыгнуть «Ванкуверу» на последнюю подножку в плей-офф. До резкого спурта «Сент-Луиса» после паузы в сезоне казалось, что «Кэнакс» надо обогнать только «Калгари». Однако если Роберт Томас в «Блюз» включил суперзвёздный форсаж, то ЭП40 это сделать не смог. Менеджеры уже заявили, что шведу лучше бы летом остаться в Канаде и хорошо потренироваться.

Кроме того, команду может покинуть главный тренер Рик Токкет. Недавно пока ещё действующий обладатель «Джек Адамс Трофи» отказался везти Канаду на ЧМ, сославшись на усталость. Легко представить, что после сезона, испорченного всем известной драмой и кучей травм, Токкету нелегко будет перестроиться. Однако ещё и не факт, что он останется в команде. Хотя у «Ванкувера» есть опция по продлению контракта на год, Рутерфорд объявил, что использована она не будет.

На рынок НСА должен выйти и один из ведущих снайперов команды Брок Бёзер, которого медиа давно отправляли в родную Миннесоту. Многие уже привыкли, что американцы, которых канадские команды драфтуют частенько, при первой же возможности покидают страну кленового сиропа. В общем, есть огромная вероятность, что «Кэнакс» в новом году будут совсем другими. При этом пул молодых игроков команды не очень-то богат, почти все эксперты ставят его в самый конец второго десятка НХЛ.

Вернёмся к словам Рутерфорда. Есть ли теоретическая возможность того, что «Ванкувер» найдёт ресурсы для обмена двух Хьюзов? Обмен «суперзвезда на бесконечное количество активов поменьше» возможен только в компьютерной игре, единственная возможность, кажущаяся реалистичной — обмен Джека Хьюза на Петтерссона. Однако шведу для этого надо не только вернуться к своей лучшей форме в жизни, но и как-то заработать репутацию бойца, которой у Элиаса пока нет. Люк может стоить дешевле, но уже к 21 году он набрал 93 очка за два неполных сезона НХЛ.

Семья Хьюзов Фото: Ethan Miller/Getty Images

Более того, «Нью-Джерси» сейчас вообще и делать-то ничего не надо: просто ждать, когда мимо них проплывёт остаток контракта Куинна. Их чемпионское окно должно быть открыто ещё очень долго, Джеку только 23 года. Да, в этом году «дьяволов» опять жестко прибили многочисленные травмы, но это невезение должно рано или поздно закончиться. Никакой спешки ради того, чтобы получить Куинна прямо сейчас, не нужно.

Зато положение «Ванкувера» прямо сейчас выглядит совсем печальным. Попытаться продать Куинна в «Дэвилз» уже этим летом? Честной компенсации менеджмент «Нью-Джерси» не даст: мы видели, как сильно падает цена на игроков, которые готовы перейти только в один конкретный клуб (переходы Тарасенко и Холла на дедлайне как пример). В теории, конечно, Рутерфорд и компания могут обменять капитана в любой другой клуб лиги, потому что у Куинна в контракте нет пункта о запрете на обмен. Но опять же — кто в НХЛ теперь будет отдавать гору активов за человека, который с огромной вероятностью уйдёт через два года? Конечно, клуб в тотально безвыходном положении мог бы, но таких в лиге очень мало.

Все три Хьюза в одной команде до этого никогда не играли. Джек и Люк уже давно стали одноклубниками, Джек и Куинн пересекались вместе в молодёжной сборной и на взрослом ЧМ-2019. Так что теперь менеджменту «Ванкувера» надо будет проделать невероятную работу для того, чтобы капитан команды поставил клубную лояльность выше братских отношений.