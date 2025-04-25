Герой «Салавата» или главный злодей КХЛ? 10 лучших игроков на старте Кубка Гагарина

«Чемпионат» совместно с «Кинопоиском», который показывает абсолютно все матчи КХЛ, предлагает читателям выбрать, кто из хоккеистов лиги, блеснувших в первом и втором раундах Кубка Гагарина, впечатлил больше всего.
Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Шелдон Ремпал
Лучший бомбардир плей-офф не прекратил свои результативные действия после серии с «Сибирью». Ремпал остался самым стабильным из канадского корпуса «Салавата» – в противостоянии со «Спартаком» форвард не набирал очков лишь в двух матчах из семи, при этом свои 2+6 он всё равно успел оформить, забросив и в решающей встрече. Всего же в активе Шелдона 8+10 за 14 матчей в Кубке Гагарина – 2025.
Владислав Подъяпольский
Владислав просидел на скамейке почти всю серию со СКА, но вышел в шестой встрече, которая оказалась решающей, и стал одним из её главных героев, отразив 35 из 37 бросков. В противостоянии с «Ак Барсом» он тоже появился не сразу – со второго матча – однако там оказался одним из главных факторов, благодаря которым бело-голубые сделали 4-2 из 0-4 и вышли в полуфинал Кубка Гагарина, а сам страж ворот был признан лучшим среди коллег по амплуа во втором раунде. По обоим ключевым показателям для вратарей Подъяпольский входит как минимум в топ-2 – лучшую надёжность (1,86) демонстрирует только Даниил Исаев (1,65), а по проценту сейвов ему и вовсе нет равных (94,2%).
Алексей Василевский
Защитник долгое время был в тени, но в момент, когда «Салавату» было необходимо спасать сезон, стал главным героем уфимской команды. Два победных гола в шестом и седьмом матчах серии от игрока обороны, который не славится своим талантом к забрасыванию шайб – дух плей-офф, не иначе. При этом и у своих ворот Василевский проделывает огромную работу – больше него (36) бросков заблокировал только уже вылетевший Андрей Миронов (46). При том что защитник уфимцев проводит на льду в среднем всего по 15 минут.
Максим Комтуа
Канадец был центральной фигурой в обеих сериях с участием московского «Динамо» – главным раздражителем и даже злодеем для соперников и в то же время едва ли не главным героем для своей команды. Дисциплина Комтуа не всегда играла в пользу бело-голубых, но в решающие моменты Максим включал самые необходимые для победы качества. Как итог – ключевые действия в самых важных матчах серии со СКА, 3+1 в завершающей встрече противостояния с «Ак Барсом» и общие 13 очков за 12 игр – четвёртый показатель в плей-офф после трио легионеров «Салавата».
Никита Серебряков
Несмотря на вылет «Авангарда» по итогам серии с «Локомотивом», Никите нельзя предъявить никаких претензий. В этом плей-офф он вновь доказал всем, что является по-настоящему топовым вратарём. Серебряков был признан лучшим голкипером первого раунда, где «ястребы» выбили прошлогодних чемпионов из «Металлурга», а во втором он сделал всё возможное, чтобы сохранить свою команду в борьбе за выход в полуфинал. В решающем седьмом матче с железнодорожниками на его счету 55 сейвов – это повторение его второго результата в карьере. Всего же за 13 игр в этом розыгрыше Кубка Гагарина на его счету 94,1% ОБ (лучше только у Владислава Подъяпольского) и 1,88 КН (лучше только у Подъяпольского и Даниила Исаева).
Максим Шабанов
Форвард «Трактора» не так ярко провёл концовку серии с минским «Динамо», но в её начале и в тяжелейшем противостоянии с «Адмиралом» был ключевым фактором побед челябинской команды. За 11 матчей Максим набрал 12 (6+6) очков и закончил первую половину Кубка Гагарина с лучшим показателем полезности среди всех участников – «плюс/минус» Шабанова составляет «+9».
Митчелл Миллер
Да, можно вспомнить, как легко Джордан Уил ушёл от американца в шестом матче серии «Динамо» – «Ак Барс». Но именно этот защитник был едва ли не главной угрозой для бело-голубых на протяжении всего противостояния. А в 13 встречах Кубка Гагарина Миллер не набрал очков всего трижды – все те матчи были ещё в первом раунде. Неудивительно, что по итогам двух раундов именно Митчелл оказался на первом месте в списке бомбардиров среди игроков обороны – его 4+9 позволяют ему опережать ближайших преследователей с довольно большим отрывом.
Александр Радулов
На счету Александра было всего два очка в первом раунде, но давайте говорить откровенно – весь «Локомотив» прошёл «Торпедо» без особого напряжения. А вот в противостоянии с «Авангардом» мы увидели Радулова едва ли не в лучшем его проявлении. Тасманский дьявол в свои почти 39 лет летал по площадке, как будто ему 20, при этом и результативность он показал солидную – 3+3 за семь игр, включая победный гол в овертайме четвёртого матча и первую шайбу в решающей встрече. А ещё на счету лучшего форварда второго раунда аж 16 перехватов – столько же лишь у Андрея Светлакова и Семёна Чистякова.
Виталий Пинчук
Белорусский нападающий стал полноправным лидером минского «Динамо» в историческом для клуба плей-офф – Виталий не сумел набрать очков лишь в трёх матчах этого Кубка Гагарина из 11, отметившись результативными действиями даже в тех играх, когда у «зубров» не получалось практически ничего. С 11 баллами за результативность он стал лучшим бомбардиром команды Дмитрия Квартальнова и на момент вылета «Динамо» входил в десятку самых продуктивных игроков этого плей-офф.
Егор Бориков
19-летний форвард минского «Динамо» стал едва ли не главным открытием этого плей-офф – за 11 матчей в Кубке Гагарина Бориков забросил всего на пять шайб меньше, чем за 67 игр регулярного чемпионата. С семью точными бросками Егор стал вторым снайпером по итогам первых двух раундов, уступив лишь Шелдону Ремпалу. При этом два из этих бросков стали победными для «зубров» – здесь Борикова опередили только Максим Шалунов, Скотт Уилсон и Алексей Василевский. При этом в большинстве Егор совсем не играл.