Битва за выход в первый финал КХЛ за 12 лет! Ключевые интриги серии «Динамо» и «Трактора»

28 апреля в Челябинске стартует полуфинальная серия розыгрыша Кубка Гагарина – 2025 между «Трактором» и московским «Динамо». Команда Бенуа Гру заняла первое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, благодаря чему начнёт предстоящее противостояние на домашнем льду. В свою очередь, занявшие второе место на Западе московские хоккеисты в этот раз начнут серию на гостевой площадке.

Ранее в плей-офф КХЛ соперники пересекались дважды. В 2013 году московское «Динамо» защитило звание действующего обладателя Кубка Гагарина, в финальной серии сумев сломить сопротивление челябинских оппонентов со счётом 4-2. С тех пор оба коллектива впоследствии больше не добирались до решающей стадии плей-офф КХЛ. Более того, динамовцы лишь в нынешнем сезоне смогли прервать катастрофическую серию, в ходе которой на протяжении 11 лет они не пробивались даже в полуфинал Кубка Гагарина.

Не получилось у столичных хоккеистов преодолеть барьер второго раунда в том числе и в прошлом году, когда на стадии четвертьфинала команда Алексея Кудашова была довольно сенсационно и неожиданно разгромлена «Трактором» (0-4). Ту серию динамовцы начинали на домашней площадке, но сначала потерпели два подряд поражения в столице России, после чего «Трактор» поставил точку в противостоянии на своём льду. Теперь же в стане «Динамо» мечтают о реванше, хоть стараются и не бросаться громкими лозунгами. Сегодня же в нашем материале речь пойдёт о ключевых интригах предстоящей разборки.

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Алексей Кудашов против Бенуа Гру

Выход в полуфинал Кубка Гагарина – 2024 не спас Алексея Заварухина от отставки с поста главного тренера «Трактора». После сухой победы над московским «Динамо» во втором раунде плей-офф КХЛ в следующем круге теперь уже челябинский клуб не смог выиграть ни одного матча в противостоянии с «Локомотивом». Уже на старте той серии челябинцы понесли грандиозную потерю: из-за полученной травмы досрочно завершил плей-офф основной голкипер команды Зак Фукале. Вне всяких сомнений, в оставшихся встречах канадского вратаря сильно не хватало «Трактору», но высшее руководство команды смутило, как именно была проиграна серия.

Во втором-четвёртых матчах челябинские хоккеисты смогли отправить лишь три шайбы в ворота «Локомотива», причём двигались в тех встречах они по нисходящей. Два гола во втором матче, один – в третьем, 0 – в четвёртом. Два домашних поражения с общим счётом 1:5 стали свидетельством того, что тренерский штаб Заварухина так и не смог подобрать ключей к системе Игоря Никитина, потому в Челябинске приняли решение пойти на перестановки на тренерском мостике: на роль главного тренера из Северной Америки был выписан канадский специалист Бенуа Гру.

Бенуа Гру Фото: Пресс-служба ХК «Трактор»

В дебютный сезон под руководством этого специалиста «Трактор» стал победителем Востока в регулярке, а затем продемонстрировал неоднозначную игру в плей-офф. Челябинцы прошли два раунда Кубка Гагарина, потерпев всего три поражения. Это отличный результат, однако при этом не покидало ощущение, что потенциал «Трактора» до сих пор не раскрыт даже наполовину. Зачастую чёрно-белые могли заснуть на 30-40 минут и отстать от соперников на три-четыре шайбы, после чего пускались в остросюжетные погони и за один период эффектно переворачивали ход многих матчей. Яркие камбэки успели стать визитной карточкой «Трактора» в нынешнем плей-офф, но позволят ли подобные отрывы отыгрывать динамовцы?

53-летний Кудашов руководит московским клубом четвёртый год, и нынешний сезон уже стал лучшим для столичной команды на временном интервале в 12 лет. Бело-голубые впервые с 2013 года прорвались в полуфинал плей-офф, сумев последовательно убрать из борьбы СКА и «Ак Барс». Обе серии были выиграны в шестиматчевых сражениях, но получились совершенно разными по своим сценариям. Противостояние второго раунда бело-голубые начали с двух поражений подряд на домашнем льду. В в этой связи у огромного количества экспертов возникли прямые ассоциации с тем, как год назад «Динамо» уступило «Трактору».

Алексей Кудашов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Вот только на сей раз тренерскому штабу Кудашова удалось изменить игру своей команды в ходе серии. Бело-голубые смогли адаптироваться к сопернику, нащупали его болевые точки и перевернули хоккейное сражение в свою пользу. «Динамо» выросло за минувший сезон и стало сильнее в сравнении с прошлогодним образцом самого себя. И в этом прямая заслуга тренерского штаба.

«Не претендую на какой-то глубокий анализ, но мне кажется, что в данном случае Кудашов переиграл Гатиятулина. Потому что за четыре игры подряд, мне кажется, что-то можно было придумать», – сказал «БИЗНЕС Online» бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд.

Владислав Подъяпольский против Зака Фукале

В любом кубковом сражении на первый план всегда выходит вратарская дуэль. Назовём вещи своими именами: год назад проводивший дебютный сезон в КХЛ Фукале вчистую выиграл своё сражение у бригады голкиперов «Динамо». Максиму Моторыгину на тот момент ещё сильно не хватало опыта, тогда как основной страж ворот Илья Коновалов просто провалил все встречи, в которых принял участие. В четырёх матчах игроки московского клуба смогли забросить 12 шайб – в среднем три за игру. В принципе это вполне неплохой показатель, которого могло и должно было хватать хотя бы на две победы. Вот только в ворота «Динамо» за четыре встречи влетело 17 шайб, что и предопределило исход всей серии.

Владислав Подъяпольский Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Год спустя ситуация с вратарями в бело-голубом стане улучшилась кардинальным образом. В декабре прошлого года столичный клуб выкупил из «Лады» голкипера Владислава Подъяпольского, проводившего лучший регулярный чемпионат в своей карьере. Игра 29-летнего вратаря стала одним из ключевых залогов того, что «Динамо» дошло до третьего раунда Кубка Гагарина. На данный момент Подъяпольский занимает первое место в текущем плей-офф по проценту отражённых бросков (94,2) и второе по коэффициенту надёжности (1,86). КХЛ даже признала Владислава лучшим вратарём второго раунда, а руководство московского клуба уже продлило соглашение с игроком ещё на два года.

В свою очередь, Фукале в нынешнем плей-офф пока что далеко не так хорош, как в прошлом сезоне. Особенно слабо Зак начинал обе серии. Он откровенно чудил – как на старте противостояния «Адмиралом», так и в начале разборки с минским «Динамо». Впрочем, стоит заметить, что в обоих случаях концовки серий канадский голкипер проводил уже на привычном топовом уровне, поэтому его истинное состояние в этом году пока остаётся загадкой.

Дилан Сикура против бывшего клуба

Ещё одной интригой предстоящего противостояния станет игра канадского новичка «Динамо» против его бывшего клуба. В межсезонье «Трактор» произвёл качественное усиление состава, сумев привезти в КХЛ Дилана Сикуру. В ходе предсезонных матчей сразу же бросилось в глаза, насколько качественным броском обладает этот хоккеист. Дилан стал одним из лучших снайперов предсезонки, и мало кто сомневался в его успехе в российской лиге. Всё изменила травма, полученная легионером в самом начале регулярного чемпионата.

Дилан Сикура (справа) Фото: РИА Новости

29-летний форвард пропустил целый месяц, за который отношение Гру к игроку изменилось. В челябинском клубе были сформированы новые сочетания, которые в целом приносили результат. Дилан же потерял стабильное место в топ-линиях, в свете чего в дальнейшем зачастую оказывался в четвёртом звене, что не подходило под его игровой стиль. В итоге за несколько минут до дедлайна в декабре «Трактор» произвёл памятный обмен с «Динамо», фактически подарив классного хоккеиста бело-голубым.

За Сикуру челябинцы выручили защитника Андрея Прибыльского и нападающего Матвея Гуськова, которые очень быстро осели в глубоком резерве. В свою очередь, Сикура сразу же отправился в первое звено «Динамо», где дополнил сочетание Джордана Уила и Никиты Гусева. В плей-офф Дилан уже успел достичь отметки в 10 (4+6) очков, став одним из главных козырей в колоде Кудашова.

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«Безусловно, переход в «Динамо» повлёк для меня большие перемены. Здесь мне приятно играть в звене с такими ребятами, как Гусев и Уил. В «Тракторе» в определённый момент для меня настало время изменить ситуацию.

В Челябинске я играл в четвёртом звене, это не совсем типичная для меня позиция. Переход в «Динамо» произошёл буквально за час до дедлайна. В 11 часов вчера мне позвонили и рассказали о подобном варианте, на что я ответил: «Окей». Мы хорошо пообщались с Алексеем Волковым и пожелали удачи друг другу», — сказал Сикура после завершения открытой тренировки «Динамо» в эту пятницу.

Макс Комтуа против всех

Лучшим бомбардиром москвичей в плей-офф является ещё один дебютант КХЛ – Макс Комтуа. Если говорить об игровой роли канадского форварда, то здесь будет сложно сформулировать лучше, чем это сделал генеральный директор бело-голубых Сергей Сушко, когда говорил о своём желании продлить контракт с хоккеистом.

«Когда Максим приехал в лигу, то первые два месяца ваши братья-журналисты писали: кого вы сюда привезли? Но сейчас мы все прекрасно видим, что Максим – украшение лиги. Это было видно и в серии со СКА, и в серии с «Ак Барсом». Как он играет, как его любят болельщики, как он отдаётся хоккею. Это человек, который может забить, отдать, спровоцировать, завести. Все качества, которые нужны в плей-офф, они есть у него», — сказал Сушко.

В серии с «Трактором» игровые и бойцовские качества Комтуа снова выйдут на первый план. При этом интересно, что в составе челябинского клуба играет близкий друг канадского форварда бело-голубых его соотечественник Бадди Робинсон. Год назад Бадди доставил много хлопот защитникам «Динамо». Теперь же мы с интересом ждём пересечения двух 10-х номеров на ледовых площадках Челябинска и Москвы. Да и другие игроки «Трактора» вряд ли будут проезжать мимо Комтуа.

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Противостояние «Трактора» и «Динамо» начнётся 28 апреля, старт первой встречи в Челябинске – в 17:00 мск.