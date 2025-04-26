Система «Локомотива» против мощи легионеров «Салавата». Главные интриги полуфинала КХЛ

Противостояние лучшей команды регулярного чемпионата в лице «Локомотива» с, казалось бы, нестабильным «Салаватом Юлаевым» не стоит недооценивать. Рассказываем о главных интригах грядущей полуфинальной серии, стартующей в воскресенье, 27 апреля.

«Локомотив» победит Уфу благодаря системности своего хоккея?

Это, пожалуй, одна из главных интриг. Действительно, главному тренеру «СЮ» Виктору Козлову нужно досконально изучить соперника и понять, как справляться с системным хоккеем Игоря Никитина. Мы знаем, что игроки «Салавата» иногда могут «поплыть», позволить себе сыграть красиво и вальяжно, в то время как ярославцы действуют строго по заданию. Тренерскому штабу башкирской команды придётся серьёзно постараться, чтобы донести всю важность этого момента. Любой уход в сторону будет строго наказываться беспощадным и обученным оппонентом.

Справится ли Вязовой с нагрузкой?

Речь как про психологический, так и про физический фактор. В Данииле Исаеве лично у меня никаких сомнений нет: он давно всё доказал, являясь одним из лучших голкиперов страны. Таковым должен был стать и Александр Самонов, но нынешний плей-офф некогда первый номер «Салавата Юлаева» откровенно проваливает. Немудрено, что Виктор Козлов ещё по ходу серии со «Спартаком» сделал ставку на Семёна Вязового. Молодой парень очень хорош, однако теперь ответственность возросла ещё больше. От игры голкипера в Кубке Гагарина, да ещё и на такой серьёзной стадии, зависит очень многое.

Семён Вязовой Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Сможет ли Ярославль остановить натиск уфимских легионеров?

Не слушайте дилетантов, которые ездят вам по ушам и рассказывают сказки, что легионеры «Салавата Юлаева» якобы проводят плей-офф слабо и не на своём уровне. Эти разговоры не соответствуют действительности. Наоборот, именно иностранные хоккеисты по большей степени тащат команду. Ремпал, Ливо и Уилсон — в топ-3 лучших бомбардиров Кубка Гагарина, Хмелевски — на девятой строчке. Отдельно скажем про Ливо: он, даже пропустив несколько матчей, набрал уже 15 (2+13) очков за результативность. Вот бы всем иметь в составе форварда, который так «слабо» играет в плей-офф! А тут ещё и Нэйтана Тодда вывели из списка травмированных.

В свою очередь, у железнодорожников в больницу загремел Рихард Паник, получивший серьёзную травму в заключительном матче серии с «Авангардом». Так что, по всей видимости, придётся рассчитывать только на Мартина Герната и Байрона Фрейза.

Большинство Уфы или меньшинство Ярославля?

Ещё одна интрига и важный момент в грядущей серии — игра в неравных составах. «СЮ» в 14 встречах плей-офф настрелял уже 13 шайб в большинстве — больше нет ни у кого (у ярославцев шесть голов в 11 матчах). Игорю Никитину предстоит разобрать действия соперника и опять же серьёзно подумать, как не дать иностранцам свободно разыгрывать лишнего. Угроза от уфимского большинства будет исходить очень серьёзная.

Если же брать меньшинство, то «Салават Юлаев» пропустил аж 15 шайб — это худший показатель в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина. У «Локомотива» в 11 встречах лишь шесть неудачных попыток игры в меньшинстве.

Как Радулов покажет себя в городе, где завоёвывал Кубок Гагарина?

Интересно, как один из самых звёздных форвардов лиги — Александр Радулов — проявит себя в том числе на уфимском льду. Напомним, именно в составе «Салавата Юлаева» Радулов завоевал свой единственный на сегодняшний день Кубок Гагарина в 2011 году, когда после победы гуляла вся республика. Теперь Радулов прилетит в Уфу в качестве хоккеиста «Локомотива». Местная публика всегда реагирует на подобные вещи трепетно, а Александр способен решить исход любой встречи.