Неудержимый Овечкин вновь забил! Но «Вашингтон» потерпел первое поражение в плей-офф НХЛ

После двух тяжёлых побед «Вашингтона» на своей площадке серия первого раунда Кубка Стэнли переехала в Монреаль. «Белл-центр» не видел матчей плей-офф с 2021 года. При этом в полном составе арена «Канадиенс» не собиралась на кубковые матчи аж c 2017-го – именно тогда «Хабс» в последний раз до ковида смогли попасть в список 16 лучших команд НХЛ.

В Канаде любят говорить, что такой атмосферы, как на арене «Монреаля», нет больше нигде в мире. И болельщики «Канадиенс» встретили возвращение в родной город матчей за Кубок Стэнли действительно очень шумно. Вот только поначалу хоккеистов лучшей команды Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата это, похоже, не очень-то и напугало – уже на четвёртой минуте автор дубля во второй игре серии Коннор Макмайкл вывел «столичных» вперёд, реализовав второй бросок в створ.

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«Хабс» не делали жизнь «Кэпиталз» легче в столице США, не стали делать этого и на своей территории – подопечные Мартена Сан-Луи владели инициативой большую часть времени и под занавес первого периода смогли восстановить равновесие в счёте. Привести «Белл-центр» в восторг удалось Александру Каррье – защитник получил шайбу на вершине и не долго думая отправил её в верхний угол ворот Логана Томпсона.

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А в середине второй двадцатиминутки во всём Монреале начался настоящий хаос – капитан Ник Судзуки воспользовался ошибкой опытнейшего Джона Карлсона после вбрасывания у ворот «Вашингтона» и с неудобной руки во второй раз в матче пробил канадского голкипера «Кэпс», реализовав большинство.

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Радость домашних трибун продлилась недолго, ведь спустя всего две минуты Ларс Эллер и Эндрю Манджапане накрыли хоккеистов «Канадиенс» в их зоне. Последний вывел на бросок Джейкоба Чикрана, и тот мощнейшим щелчком из левого круга вбрасывания вновь заставил капитулировать Сэма Монтембо.

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Вскоре голкипер «Хабс» был вынужден уступить место в воротах Якубу Добешу – в одном из эпизодов Монтембо получил повреждение, из-за которого не смог продолжить матч и досрочно отправился в раздевалку уже в середине игры.

Но это нисколько не ослабило «Монреаль» – напротив, хозяева льда до ухода в раздевалки сумели ещё раз выйти вперёд. Лейн Хатсон имел наглость перехватить пас, шедший на Александра Овечкина, а затем моментально нашёл на дальней штанге Коула Кофилда. Американец из такой выгодной позиции промахиваться не стал – 3:2 к концу второй трети.

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Интригу на заключительный период основного времени неслабо подогрела массовая потасовка по завершении второй двадцатиминутки – главными её участниками стали Джош Андерсон и Том Уилсон, кадры с реакцией которого наверняка запомнятся как один из главных мемов первого раунда, если не всего розыгрыша Кубка Стэнли. При этом игроки подрались даже не на льду, а на одной из скамеек! Но к началу третьего периода все как будто забыли об этом и вышли просто играть в хоккей.

Довольно быстро последовали и голы – уже через две с половиной минуты своё слово сказал промолчавший в предыдущем матче Александр Овечкин. Защита «Монреаля» проспала подключение лучшего снайпера в истории НХЛ и тут же об этом пожалела – у Добеша не было абсолютно никаких шансов потащить бросок в касание от капитана «Вашингтона». А неудержимый Ови поразил ворота с первой же попытки.

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Но меньше чем через две минуты Кристиан Дворак благодаря удачному рикошету на пятаке вернул «Монреалю» преимущество в счёте – «Хабс» сегодня были в ударе!

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А ближе к концу основного времени дела у «Вашингтона» стали совсем плохи – Юрай Слафковски забросил ещё одну шайбу в ворота Томпсона, но на этом неприятности не закончились. В этом же эпизоде в голкипера «столичных» врезался его одноклубник Райан Строум, из-за чего Томпсону также пришлось досрочно завершить матч. Лёд он покидал с огромным трудом.

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В оставшиеся минуты «Монреаль», владевший двукратным преимуществом по броскам, победного счёта уже не упустил и даже его увеличил – Алекс Ньюхук в большинстве поставил жирную точку в матче. 6:3 в пользу «Канадиенс» сегодня и 2-1 в пользу «Кэпиталз» в серии – в этом противостоянии всё только начинается.