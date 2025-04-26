Все три встречи сегодня выиграли команды, которые уступали в сериях 0-2.

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«Эдмонтон» спас матч за 10 секунд, первая победа «Нью-Джерси». Итоги дня в НХЛ

В прошедшем игровом дне плей-офф НХЛ состоялись три матча. Представляем их краткий обзор.

Гол Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения в третьей встрече серии с «Монреалем»

Завершился третий матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал на своей площадке «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 6:3.

В составе победителей голами отметились Александр Каррье, Ник Судзуки, Коул Кофилд, Кристиан Дворак, Юрай Слафковски и Алекс Ньюхук. За «Вашингтон» отличились Коннор Макмайкл, Джейкоб Чикран и российский нападающий Александр Овечкин. Также матч был отмечен массовой дракой игроков.

Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «столичных». Следующая встреча серии состоится в ночь на 28 апреля. Начало игры — в 1:30 мск.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

«Нью-Джерси» обыграл «Каролину» во втором овертайме и сократил отставание в серии

В Ньюарке (США) завершился третий матч серии Кубка Стэнли — 2025, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» нанёс поражение «Каролине Харрикейнз» (3:2 ОТ).

К началу третьего периода хозяева повели 2:0 благодаря голам Нико Хишира и Доусона Мерсера. Однако за оставшееся время «ураганы» смогли восстановить равновесие усилиями Сета Джарвиса и Себастьяна Ахо, которому в большинстве ассистировал российский нападающий Андрей Свечников.

Победу «Нью-Джерси» в начале второго овертайма принесла шайба Шимона Немеца. На момент гола Немецу был 21 год 69 дней. Он стал вторым по молодости защитником в истории НХЛ, который смог отметиться голом в овертайме встречи плей-офф. Лидером по этому показателю является россиянин Андрей Зюзин (20 лет 97 дней в первом раунде Кубка Стэнли — 1998).

Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Каролины». Четвёртый матч пройдёт 27 апреля там же, в Ньюарке.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

«Эдмонтон» обыграл «Лос-Анджелес» и сократил отставание в серии КС, у Макдэвида три очка

В составе «Эдмонтона» результативным пасом на последней минуте игры отметился российский нападающий Василий Подколзин. Три очка набрал капитан «Ойлерз» Коннор Макдэвид, на его счету гол и два результативных паса. Остальные шайбы канадцев забросили Райан Ньюджент-Хопкинс, Эван Бушар (дубль), Коннор Браун (дубль) и Эвандер Кейн. У «Лос-Анджелеса» отличились Адриан Кемпе, Кевин Фиала, Дрю Даути и Тревор Мур.

Четвёртый матч серии пройдёт также в Эдмонтоне в ночь с 26 на 27 апреля мск. «Лос-Анджелес» ведёт в серии со счётом 2-1.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Расписание матчей 27 апреля