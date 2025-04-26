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Результаты матчей НХЛ за 26 апреля 2025 года, обзор, видео голов, сетка плей-офф НХЛ, расписание, календарь

«Эдмонтон» спас матч за 10 секунд, первая победа «Нью-Джерси». Итоги дня в НХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей НХЛ за 26 апреля 2025 года
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Все три встречи сегодня выиграли команды, которые уступали в сериях 0-2.

В прошедшем игровом дне плей-офф НХЛ состоялись три матча. Представляем их краткий обзор.

Гол Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения в третьей встрече серии с «Монреалем»

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
26 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
6 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Макмайкл (Рой, Сандин) – 03:20     1:1 Каррье (Ньюхук, Эванс) – 19:07     2:1 Судзуки – 28:37 (pp)     2:2 Чикран (Манджапане, Эллер) – 30:47     3:2 Кофилд (Хатсон) – 39:51     3:3 Овечкин (Строум, Бовиллье) – 42:39     4:3 Дворак (Савар, Армиа) – 44:17     5:3 Слафковски (Кофилд) – 53:23     6:3 Ньюхук (Галлахер, Мэтисон) – 57:35 (pp)    

Завершился третий матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал на своей площадке «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 6:3.

В составе победителей голами отметились Александр Каррье, Ник Судзуки, Коул Кофилд, Кристиан Дворак, Юрай Слафковски и Алекс Ньюхук. За «Вашингтон» отличились Коннор Макмайкл, Джейкоб Чикран и российский нападающий Александр Овечкин. Также матч был отмечен массовой дракой игроков.

Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «столичных». Следующая встреча серии состоится в ночь на 28 апреля. Начало игры — в 1:30 мск.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

«Нью-Джерси» обыграл «Каролину» во втором овертайме и сократил отставание в серии

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
26 апреля 2025, суббота. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 2
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Хишир (Майер, Палат) – 16:11     2:0 Мерсер (Братт) – 41:18     2:1 Джарвис (Ахо, Гостисбер) – 46:11 (pp)     2:2 Ахо (Свечников) – 52:20 (pp)     3:2 Немец – 82:36    

В Ньюарке (США) завершился третий матч серии Кубка Стэнли — 2025, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» нанёс поражение «Каролине Харрикейнз» (3:2 ОТ).

К началу третьего периода хозяева повели 2:0 благодаря голам Нико Хишира и Доусона Мерсера. Однако за оставшееся время «ураганы» смогли восстановить равновесие усилиями Сета Джарвиса и Себастьяна Ахо, которому в большинстве ассистировал российский нападающий Андрей Свечников.

Победу «Нью-Джерси» в начале второго овертайма принесла шайба Шимона Немеца. На момент гола Немецу был 21 год 69 дней. Он стал вторым по молодости защитником в истории НХЛ, который смог отметиться голом в овертайме встречи плей-офф. Лидером по этому показателю является россиянин Андрей Зюзин (20 лет 97 дней в первом раунде Кубка Стэнли — 1998).

Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Каролины». Четвёртый матч пройдёт 27 апреля там же, в Ньюарке.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

«Эдмонтон» обыграл «Лос-Анджелес» и сократил отставание в серии КС, у Макдэвида три очка

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
26 апреля 2025, суббота. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
7 : 4
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Ньюджент-Хопкинс (Хайман, Макдэвид) – 02:49     2:0 Бушар (Драйзайтль) – 08:43 (pp)     2:1 Кемпе (Даути, Копитар) – 17:18     2:2 Фиала (Кемпе, Копитар) – 25:43 (pp)     2:3 Даути (Мур, Дано) – 35:07 (pp)     3:3 Браун (Кейн, Хенрик) – 37:19     3:4 Мур (Эдмундсон, Дано) – 37:28     4:4 Кейн (Макдэвид, Уолман) – 53:18     5:4 Бушар (Драйзайтль) – 53:28 (pp)     6:4 Макдэвид (Хайман) – 58:20     7:4 Браун (Подколзин) – 59:52    

В составе «Эдмонтона» результативным пасом на последней минуте игры отметился российский нападающий Василий Подколзин. Три очка набрал капитан «Ойлерз» Коннор Макдэвид, на его счету гол и два результативных паса. Остальные шайбы канадцев забросили Райан Ньюджент-Хопкинс, Эван Бушар (дубль), Коннор Браун (дубль) и Эвандер Кейн. У «Лос-Анджелеса» отличились Адриан Кемпе, Кевин Фиала, Дрю Даути и Тревор Мур.

Четвёртый матч серии пройдёт также в Эдмонтоне в ночь с 26 на 27 апреля мск. «Лос-Анджелес» ведёт в серии со счётом 2-1.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Сетка плей-офф НХЛ

Расписание матчей 27 апреля

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
27 апреля 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Не начался
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
27 апреля 2025, воскресенье. 04:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Не начался
Даллас Старз
Даллас
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
27 апреля 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Не начался
Виннипег Джетс
Виннипег
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
27 апреля 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Не начался
Каролина Харрикейнз
Роли
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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