Козлов вернул «Салавату Юлаеву» статус гранда. За счёт чего Уфа совершила скачок наверх?

Победа «Салавата Юлаева» в серии второго раунда плей-офф КХЛ со «Спартаком» была одержана во многом вопреки, нежели благодаря, и всё-таки стала важной вехой. Впервые с 2019 года уфимский клуб доходит до полуфинальной стадии розыгрыша Кубка Гагарина и полноценно возвращается в элиту российского хоккея. Тренерскому штабу Виктора Козлова вместе с генеральным директором Ринатом Башировым удалось достичь успеха только на третий сезон. Ранее флагман хоккея Башкортостана вылетал в первом же раунде, так что многие успели признать стратегию Баширова и Козлова неудачной. Но в чём она заключалась и почему дала результат только сейчас?

Самая сумасшедшая серия плей-офф КХЛ за последние годы осталась за Уфой. И команду Алексея Жамнова, и коллектив Виктора Козлова до начала сезона едва ли кто-то видел в числе полуфиналистов, однако «Салавату Юлаеву» наконец-то удалось не только снять проклятие первого раунда, но и добраться до медальных стадий. Уфимцев по старой памяти многие причисляли к грандам, однако сухие факты говорили об обратном – ранее до полуфинала, на тот момент ещё финала конференции, они добирались ещё в сезоне-2018/2019, когда уступили в шести встречах «Авангарду». С тех пор потолком оставался второй круг, а два последних года и вовсе были вылеты в первом же раунде плей-офф от заметно уступавших в мастерстве «Адмирала» и «Трактора». Так что как бы ни закончилась серия с «Локомотивом», Козлов с Башировым уже добились заметного прогресса и доказали свою состоятельность.

Ринат Баширов стал напрямую работать с командой с 2021 года. Ранее он был президентом клуба и курировал общий вектор движения «Салавата Юлаева», а также был неким «мостиком» между хоккеем и руководством Башкортостана. Но затем Ринат решил плотно заняться внутренними процессами построения хоккейной вертикали в республике. Окончательно перестраивать команду под своё видение Баширов стал с сезона-2022/2023, когда убрал с тренерского мостика исчерпавшего себя финна Томми Лямся и поставил на этот пост Козлова. Виктор Николаевич уже был в штабе Лямся на позиции ассистента, Уфа для него — один из главных клубов ещё по карьере игрока, поэтому его назначение хоть и было рискованным, но во многом выглядело вполне логичным. Другое дело, что первое время оно никак себя не оправдывало. Баширов не скрывал, что, проиграй сейчас «Салават Юлаев» седьмой матч «Сибири», о продолжении работы с клубом не было бы и речи.

Игроки «Салавата Юлаева» празднуют победу в серии со «Спартаком» Фото: РИА Новости

Наверняка Ринату Рашитовичу стоило больших трудов убедить ключевых меценатов и в необходимости продлить кредит доверия Козлову после двух поражений в 2023 и 2024 годах. Они были максимально похожими – «Салават Юлаев» проводил вполне себе успешный регулярный чемпионат и подходил к плей-офф если не в ранге фаворита, то точно в статусе команды, претендующей задержаться в матчах на вылет подольше. И соперник был подходящим для игры с позиции силы. Но каждый раз что-то шло не так. Сначала уфимцы утонули в «капканах» Леонида Тамбиева и не справились с перелётами во Владивосток, затем повелись на эмоции «Трактора», а Челябинск тогда поймал кураж. Ко всему прочему добавлялась вратарская проблема: радовавший до весны Александр Самонов откровенно не выручал. В этом году снова было тревожно. После двух разгромов на старте в Новосибирске «Салават Юлаев» будто выключился из игры, позволив «Сибири» почувствовать вкус крови.

Кто знает, как всё повернулось бы, окажись шайба на миллиметры за линией ворот на старте седьмой встречи первого раунда – от такого удара Уфа могла бы и не оправиться. Но на этот раз удача была на стороне команды Козлова. Итог серии со «Спартаком» также легко списать на банальное везение – сколько моментов было у москвичей, чтобы «прибить» соперника, как обещал Иван Морозов! И всё-таки на одну только фортуну всё списывать будет неверно. Как и на характер, который отмечал сам тренер. Главное – два ранних вылета помогли как Козлову, так и Баширову осознать свои ошибки и вывести идеальную схему для клуба. В первый год совместной работы они будто бы ещё ехали по старым финским рельсам. На второй попытались перестроиться в сторону более активной игры, однако делали ставку на свою молодёжь.

Матч серии плей-офф-2023 «Салавата Юлаева» и «Адмирала» Фото: hcsalavat.ru

И только на третий год «Салават Юлаев» будто бы вернулся к базовым настройкам, к концепции, буквально заложенной в уфимское хоккейное кредо – атакующий хоккей с максимальным привлечением сильных легионеров. Ни одного промаха – Нэйтан Тодд, Джошуа Ливо, Шелдон Ремпал, Скотт Уилсон, Александр Хмелевски. Подобной конверсии от зарубежных игроков нет даже у «Автомобилиста», который путём подбора «правильных» североамериканцев даже хоть и легально, но превышает лимит. И всё равно в его составе есть спорные кандидатуры, в то время как все подписания Баширова работают в схемах Козлова на 120%. Взять того же Ливо, он ведь и близко не считался звездой до переезда в Башкортостан, но уже на второй год в клубе переписал рекорд Сергея Мозякина по голам за одну регулярку КХЛ. Уилсон был пятым колесом в телеге «Металлурга», однако в Уфе мы увидели в нём кубкового бойца с двумя чемпионскими перстнями НХЛ.

Тодд – мозг «Салавата» этой сборки, которого безумно не хватало в серии со «Спартаком». Но в самый нужный момент раскрылся Ремпал. Хмелевски связывал всех легионеров как между собой, так и с остальной командой, от которой, вопреки стереотипам, также хватало помощи. Взять хотя бы подписание Дениса Яна по ходу этого сезона, от которого ранее фактически отказался Игорь Ларионов. В итоге Ян играет в полуфинале, а Игорь Николаевич остался без работы. И ведь с «Локомотивом» нынешняя команда Дениса наверняка сыграет куда интереснее, чем выглядело «Торпедо» Ларионова. Хотя бы потому, что Козлов не кричал об этом во всех медиа, а на деле вернул забытое чувство «бразильского хоккея» в Уфу. Первые матчи с «Сибирью» и практически все игры со «Спартаком» ярко показывают, что вкладывается в эту фразу.

Далеко не факт, что этот стиль сработает в играх с Ярославлем, однако Виктор Николаевич хотя бы верен своим принципам. И как же здорово, что судьба воздала ему за всё. От этого сезона у «Салавата Юлаева» зависело будущее на годы вперёд. Речь шла не просто о возможной замене тренера и генерального директора. Как сказал Баширов, проиграй они «Сибири», сами написали бы заявление об уходе – чтобы не ломать дорогой сердцу клуб. Козлов, согласившийся на почти трёхкратное уменьшение зарплаты после двух неудач, также не выглядел как человек, думающий только о себе и своём собственном положении. Очередной провал в плей-офф мог стать знаком, чтобы серьёзно ограничить финансовые вложения в хоккей от руководства Башкортостана. В этом плане лучшие годы Уфы и так давно позади, новости о задержках в зарплате появлялись чаще, чем даже у условных «Витязя» и «Нефтехимика».

Баширову, несмотря на это, удавалось подписывать сильных игроков, а того же Ливо переподписали уже по ходу его рекордного сезона. Тем не менее дальше подобная ситуация долго продолжаться не могла, а перспективы больше урезать материальные возможности команды могли окончательно опустить некогда один из лучших клубов лиги до статуса заурядного середняка. Теперь аргументов за отказ от поддержки «Салавата Юлаева» у аппарата главы Башкортостана Радия Хабирова будет значительно меньше. Ринат Рашитович, в свою очередь, вместе с Козловым мог бы сделать и куда больше, подними клуб зарплатную ведомость ещё хотя бы процентов на 15-20. Не обязательно даже работать по пололку зарплат, по признанию того же Баширова, условных 850 млн рублей вполне достаточно для чемпионской команды. Сейчас, по данным СМИ, суммарная сумма всех контрактов клуба едва превышает 720 млн. Но даже так удалось собрать минимум полуфиналиста Кубка Гагарина.